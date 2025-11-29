Погрузитесь в атмосферу восточной сказки и красоту пустыни Дубая во время профессиональной видеосъёмки в элегантном летящем платье.
Кинематографичные кадры на фоне золотых дюн станут настоящим украшением ваших воспоминаний и социальных сетей.
Описание фото-прогулкиНевероятная съёмка в пустыне Отправьтесь в чарующее путешествие по красным дюнам Дубая и почувствуйте себя героиней фильма. Профессиональный видеооператор создаст для вас удивительные кадры в легком парящем платье, которое красиво развивается на ветру. Выберите утреннюю или вечернюю съемку и насладитесь поездкой в пустыню на частном джипе с трансфером от отеля. По прибытии у вас будет время спокойно подготовиться и облачиться в платье перед началом съёмки. Ваши видео уже через 24 часа После съёмки вас с комфортом доставят обратно в отель, а уже в течение суток вы получите отредактированные ролики, готовые для публикации в социальных сетях и хранения в вашей коллекции воспоминаний. Важная информация:
- Что взять с собой: солнцезащитные очки, шляпа от солнца, солнцезащитный крем.
- Не подходит для: дети до 6 лет.
- Не допускается: домашние животные, дроны.
- Перед экскурсией мы отправим вам каталог платьев, в котором вы сможете выбрать цвет и размер, платье будет доставлено в ваш отель за день до экскурсии.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- 4-5-часовая частная экскурсия с профессиональным видеографом
- 1 летящее платье
- 1 отредактированное видео длительностью 20-25 секунд в стиле reels
- 1-2 отредактированных видео по 7-10 секунд, в стиле сторис
- 20-25 отредактированных фотографий
- Вода в бутылках
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Что взять с собой: солнцезащитные очки, шляпа от солнца, солнцезащитный крем
- Не подходит для: дети до 6 лет
- Не допускается: домашние животные, дроны
- Перед экскурсией мы отправим вам каталог платьев, в котором вы сможете выбрать цвет и размер, платье будет доставлено в ваш отель за день до экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
