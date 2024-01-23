По Дубай Марине на яхте Orchid с ужином по системе «шведский стол»

Групповая экскурсия в Дубае
Приглашаем вас на борт самой большой яхты в ОАЭ.

Открытая палуба с зеленым газоном, бассейн, живая музыка, ужин по системе «шведский стол» и развлекательная программа — на этой яхте есть все.

С борта яхты перед вами предстанет панорама всего побережья с небоскребами, районом Дубай Марина и Пальмовыми островами.
По Дубай Марине на яхте Orchid с ужином по системе «шведский стол»
По Дубай Марине на яхте Orchid с ужином по системе «шведский стол»
По Дубай Марине на яхте Orchid с ужином по системе «шведский стол»
По Дубай Марине на яхте Orchid с ужином по системе «шведский стол»
По Дубай Марине на яхте Orchid с ужином по системе «шведский стол»
По Дубай Марине на яхте Orchid с ужином по системе «шведский стол»
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый стандарт (11+)$68.20
VIP$136.70
Детский (от 0 до 3 лет)$0
Взрослый стандарт + напитки (18+)$95.60
Детский (от 3 до 10 лет)$54.50

Что вас ожидает:

  • Дубай Марина
  • Джумейра Бич Резиденс
  • Дубайское колесо обозрения
  • Атлантис
  • Пальма Джумейра

Описание

Проведите весело время на борту роскошной яхты

Почувствуйте себя VIP персоной, поднимаясь на борт по красной ковровой дорожке. Вам вручат холодные полотенца для рук и предложат множество соков на выбор. Попробуйте множество канапе и блюда на различных прилавках с демонстрационной кухней на палубе у бассейна. Пройдите на крытую палубу — и вы окажетесь в главной обеденной зоне, где вас будет ждать большой выбор блюд местной и интернациональной кухонь. Насладитесь захватывающим традиционным танцем танура, исполнитель которого пригласит вас принять участие в выступлении, — веселье гарантировано как детям, так и взрослым. Чудесные панорамные виды главных достопримечательностей
Во время 2-часового путешествия вы сможете полюбоваться на красоту района Дубай Марина, микрорайона Джумейра Бич Резиденс, увидеть дубайское колесо обозрения и отель Atlantis, возвышающийся перед знаменитым островом Пальма Джумейра. Полюбуйтесь беспрепятственным панорамным видом на Дубай с любой точки яхты. Билеты класса «стандарт» Стандартное меню — шведский стол и безалкогольные напитки. Билеты класса «стандарт» + напитки Безалкогольные напитки, пиво, белые и красные вина, текила, ром (Red Label), джин, водка (Smirnoff), бренди, виски, а также стандартное меню — шведский стол. Билеты класса ВИП Все, что входит в стандарный билет, а еще: коньяк, виски (Chivas), водка (Grey Goose), шампанское, а также все позиции из меню (многообразные закуски и супы, мясные блюда и гарниры, салаты, десерты). Важная информация:
  • Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности;
  • Запрещено брать на борт еду и напитки;
  • Подходит для людей на инвалидных креслах.
  • Время посадки 19:45, отплытия 20:30.

Ежедневно: время посадки 19:45, отплытие 20:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • 2-часовой круиз к острову Пальма Джумейра и обратно
  • VIP-программа включает в себя алкогольные напитки (текила, коньяк, виски, водка, шампанское), а также все позиции из меню (многообразные закуски и супы, мясные блюда и гарниры, салаты, десерты)
Что не входит
  • Личные расходы
  • Экскурсия
  • Трансфер до места встречи
Место начала и завершения?
The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно: время посадки 19:45, отплытие 20:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности
  • Запрещено брать на борт еду и напитки
  • Подходит для людей на инвалидных креслах.
  • Место встречи https://maps.app.goo.gl/YRWSrACCXzDK5GwV9
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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