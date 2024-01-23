Приглашаем вас на борт самой большой яхты в ОАЭ.
Открытая палуба с зеленым газоном, бассейн, живая музыка, ужин по системе «шведский стол» и развлекательная программа — на этой яхте есть все.
С борта яхты перед вами предстанет панорама всего побережья с небоскребами, районом Дубай Марина и Пальмовыми островами.
Открытая палуба с зеленым газоном, бассейн, живая музыка, ужин по системе «шведский стол» и развлекательная программа — на этой яхте есть все.
С борта яхты перед вами предстанет панорама всего побережья с небоскребами, районом Дубай Марина и Пальмовыми островами.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый стандарт (11+)
|$68.20
|VIP
|$136.70
|Детский (от 0 до 3 лет)
|$0
|Взрослый стандарт + напитки (18+)
|$95.60
|Детский (от 3 до 10 лет)
|$54.50
Что вас ожидает:
- Дубай Марина
- Джумейра Бич Резиденс
- Дубайское колесо обозрения
- Атлантис
- Пальма Джумейра
Описание
Проведите весело время на борту роскошной яхты
Почувствуйте себя VIP персоной, поднимаясь на борт по красной ковровой дорожке. Вам вручат холодные полотенца для рук и предложат множество соков на выбор. Попробуйте множество канапе и блюда на различных прилавках с демонстрационной кухней на палубе у бассейна. Пройдите на крытую палубу — и вы окажетесь в главной обеденной зоне, где вас будет ждать большой выбор блюд местной и интернациональной кухонь. Насладитесь захватывающим традиционным танцем танура, исполнитель которого пригласит вас принять участие в выступлении, — веселье гарантировано как детям, так и взрослым. Чудесные панорамные виды главных достопримечательностей
Во время 2-часового путешествия вы сможете полюбоваться на красоту района Дубай Марина, микрорайона Джумейра Бич Резиденс, увидеть дубайское колесо обозрения и отель Atlantis, возвышающийся перед знаменитым островом Пальма Джумейра. Полюбуйтесь беспрепятственным панорамным видом на Дубай с любой точки яхты. Билеты класса «стандарт» Стандартное меню — шведский стол и безалкогольные напитки. Билеты класса «стандарт» + напитки Безалкогольные напитки, пиво, белые и красные вина, текила, ром (Red Label), джин, водка (Smirnoff), бренди, виски, а также стандартное меню — шведский стол. Билеты класса ВИП Все, что входит в стандарный билет, а еще: коньяк, виски (Chivas), водка (Grey Goose), шампанское, а также все позиции из меню (многообразные закуски и супы, мясные блюда и гарниры, салаты, десерты). Важная информация:
- Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности;
- Запрещено брать на борт еду и напитки;
- Подходит для людей на инвалидных креслах.
- Время посадки 19:45, отплытия 20:30.
Ежедневно: время посадки 19:45, отплытие 20:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- 2-часовой круиз к острову Пальма Джумейра и обратно
- VIP-программа включает в себя алкогольные напитки (текила, коньяк, виски, водка, шампанское), а также все позиции из меню (многообразные закуски и супы, мясные блюда и гарниры, салаты, десерты)
- Что не входит
- Личные расходы
- Экскурсия
- Трансфер до места встречи
- Место начала и завершения?
- The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно: время посадки 19:45, отплытие 20:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности
- Запрещено брать на борт еду и напитки
- Подходит для людей на инвалидных креслах.
- Место встречи https://maps.app.goo.gl/YRWSrACCXzDK5GwV9
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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