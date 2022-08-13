Е Елена

Мы с семьей взяли индивидуальную экскурсию на яхте и не пожалели, выбранное время с 17:00 до 19-00. Организаторы учли все наши пожелания, удалось поплавать в заливе и насладиться красивым закатом. Экскурсии не было, но она нам и не была нужна, основное, что хотели - эмоции, приятные воспоминания мы получили. Спасибо!