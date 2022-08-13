Погрузитесь в атмосферу роскоши на индивидуальном круизе по Персидскому заливу.
На 13-метровой яхте вы увидите впечатляющие небоскребы Дубай Марина, искусственный Пальмовый остров и знаменитый отель Атлантис.
Путешествие начинается с трансфера из вашего
На 13-метровой яхте вы увидите впечатляющие небоскребы Дубай Марина, искусственный Пальмовый остров и знаменитый отель Атлантис.
Путешествие начинается с трансфера из вашего
6 причин купить эту экскурсию
- 🛥️ Индивидуальный круиз на роскошной яхте
- 🌆 Виды на небоскребы Дубай Марина
- 🏝️ Прогулка по Пальмовому острову
- 🏨 Вид на отель Атлантис
- 🚗 Включен трансфер из отеля
- 🍹 Возможность взять еду и напитки
Что можно увидеть
- Небоскребы Дубай Марина
- Пальмовый остров
- Отель Атлантис
Описание экскурсии
Отдых по-королевски
Водитель доставит вас из отеля в порт и проводит к яхте. На ней вас встретит профессиональный капитан — и путешествие начнется! Вы искупаетесь, позагораете и полюбуетесь с воды небоскребами престижного района Дубай Марина. А также увидите шикарный отель Атлантис, дойдете до середины рукотворного Пальмового острова и оцените его грандиозный замысел. На яхте будет все для отличного отдыха: удобные диваны снаружи и внутри, столики, чайник, холодильник и микроволновая печь.
Организационные детали
- Прогулка не предполагает экскурсионного сопровождения
- Трансфер до яхты и обратно не включен в стоимость из отелей Дубая
- Можно принести на борт напитки и еду
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 16895 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Мы с семьей взяли индивидуальную экскурсию на яхте и не пожалели, выбранное время с 17:00 до 19-00. Организаторы учли все наши пожелания, удалось поплавать в заливе и насладиться красивым закатом. Экскурсии не было, но она нам и не была нужна, основное, что хотели - эмоции, приятные воспоминания мы получили. Спасибо!
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Все прошло отлично, трансфер вовремя, сообщили на ресепшн, когда подьехали. Сама экскурсия тоже замечательная-рассказали про маршрут, предложили напитки и разрешили купаться) после трансфер доставил нас по просьбе не обратно в отель, а в аквапарк)
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В
Отличная прогулка! Все понравилось, организация на высшем уровне,рекомендую!
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Т
По предложенному питанию на яхте - было очень все скромно, то, что описано - половина не было!
Маршрут, сама яхта - все отлично
Маршрут, сама яхта - все отлично
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в
Все отлично, спасибо!
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