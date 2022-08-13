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Дубай: прогулка на роскошной яхте

Насладитесь эксклюзивным круизом на роскошной яхте по Персидскому заливу. Оцените грандиозные виды Дубая, искупайтесь и отдохните с комфортом
Погрузитесь в атмосферу роскоши на индивидуальном круизе по Персидскому заливу.

На 13-метровой яхте вы увидите впечатляющие небоскребы Дубай Марина, искусственный Пальмовый остров и знаменитый отель Атлантис.

Путешествие начинается с трансфера из вашего
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отеля, а на борту вас встретит профессиональный капитан. В вашем распоряжении будут удобные диваны, столики, чайник, холодильник и микроволновая печь. Вы сможете искупаться в море, позагорать и насладиться видами.

Прогулка не предполагает экскурсионного сопровождения, но вы можете взять с собой еду и напитки, чтобы сделать отдых еще более приятным

4.8
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🛥️ Индивидуальный круиз на роскошной яхте
  • 🌆 Виды на небоскребы Дубай Марина
  • 🏝️ Прогулка по Пальмовому острову
  • 🏨 Вид на отель Атлантис
  • 🚗 Включен трансфер из отеля
  • 🍹 Возможность взять еду и напитки
Дубай: прогулка на роскошной яхте
Дубай: прогулка на роскошной яхте
Дубай: прогулка на роскошной яхте

Что можно увидеть

  • Небоскребы Дубай Марина
  • Пальмовый остров
  • Отель Атлантис

Описание экскурсии

Отдых по-королевски

Водитель доставит вас из отеля в порт и проводит к яхте. На ней вас встретит профессиональный капитан — и путешествие начнется! Вы искупаетесь, позагораете и полюбуетесь с воды небоскребами престижного района Дубай Марина. А также увидите шикарный отель Атлантис, дойдете до середины рукотворного Пальмового острова и оцените его грандиозный замысел. На яхте будет все для отличного отдыха: удобные диваны снаружи и внутри, столики, чайник, холодильник и микроволновая печь.

Организационные детали

  • Прогулка не предполагает экскурсионного сопровождения
  • Трансфер до яхты и обратно не включен в стоимость из отелей Дубая
  • Можно принести на борт напитки и еду

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 16895 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Мы с семьей взяли индивидуальную экскурсию на яхте и не пожалели, выбранное время с 17:00 до 19-00. Организаторы учли все наши пожелания, удалось поплавать в заливе и насладиться красивым закатом. Экскурсии не было, но она нам и не была нужна, основное, что хотели - эмоции, приятные воспоминания мы получили. Спасибо!
Мы с семьей взяли индивидуальную экскурсию на яхте и не пожалели, выбранное время с 17:00 до
Мы с семьей взяли индивидуальную экскурсию на яхте и не пожалели, выбранное время с 17:00 до
Мы с семьей взяли индивидуальную экскурсию на яхте и не пожалели, выбранное время с 17:00 до
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Регина
Все прошло отлично, трансфер вовремя, сообщили на ресепшн, когда подьехали. Сама экскурсия тоже замечательная-рассказали про маршрут, предложили напитки и разрешили купаться) после трансфер доставил нас по просьбе не обратно в отель, а в аквапарк)
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В
Отличная прогулка! Все понравилось, организация на высшем уровне,рекомендую!
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Т
По предложенному питанию на яхте - было очень все скромно, то, что описано - половина не было!
Маршрут, сама яхта - все отлично
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в
Все отлично, спасибо!
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