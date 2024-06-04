1 чел.
По популярности
Круиз
2 часа
Незабываемый круиз по Дубай Марине с ужином и живой музыкой
Погрузитесь в атмосферу роскоши на круизе по Дубай Марине. Вас ждёт ужин на борту традиционной лодки доу и живое музыкальное сопровождение
Начало: В Дубай Марине
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
$50 за человека
Индивидуальная
8 часов
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Дубай: исторические районы, современные чудеса и культурное наследие
Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас
Начало: В Дубае
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
242$230 за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$100 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом
Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города
Начало: В любом месте в Дубае
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350$298 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Дубай в лучшем виде: эксклюзивный фототур на ретроджипе
Погрузитесь в мир ярких красок и великолепных видов Дубая, путешествуя на уникальном Jeep Wrangler 1990 года выпуска
Начало: В районе Дубай Марина или у вашего отеля (по догов...
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$268 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Все краски Дубая
Погрузитесь в мир роскоши и традиций с экскурсией, где многовековая история встречается с инновациями
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$193 за всё до 4 чел.
скидка
19%
Мини-группа
7 часов
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
68$55 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Блистательный Дубай: путешествие в мини-группе с основными достопримечательностями
Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$50 за человека
Билеты
2 часа
Ужин с вечерним шоу на катамаране в Дубае: незабываемый вечер
Проведите волшебный вечер на борту роскошного катамарана, наслаждаясь ужином и живым вокалом
Начало: На катамаране Alexandra Sea Lounge
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 21:00
10 июня в 21:00
11 июня в 21:00
$50 за билет
Круиз
2 часа
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Насладитесь незабываемым вечерним круизом в Дубае. Ужин, шоу-программа и панорамы ночного города ждут вас на борту катамарана
Начало: В Дубай Марине
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$39 за человека
Индивидуальная
5 часов
Такой разный Дубай
Оценить «визитные карточки» города, прокатиться на лодке абра и посмотреть шоу поющих фонтанов
Начало: У вашего отеля у Дубае
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Индивидуальная
7 часов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дубай глазами экспата
Окунуться в ритм мегаполиса, побывать в лучших локациях и узнать их историю
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Дубай: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и восточного колорита, открыв для себя лучшее, что может предложить Дубай
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Весь Дубай за один день: увлекательная автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от древних традиций до ультрасовременных небоскребов. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 13:00
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия «Современный Дубай» с посещением Бурдж Халифа
Захватывающее путешествие по Дубаю с восхождением на Бурдж Халифа ждет вас! Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями и архитектурой
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$105 за человека
Круиз
5 часов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Начало: в лобби вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:45
Сегодня в 13:45
Завтра в 13:45
$50 за человека
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Дубаю
Все самые интересные районы и топовые достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$250 за всё до 4 чел.
Круиз
2 часа
Дубай: прогулка на роскошной яхте
Индивидуальный морской круиз на современной белоснежной яхте
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 08:30
$550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Тысяча и одна ночь на новый лад, или Сказка современного Дубая
Вечерне-ночное путешествие по самым эффектным местам эмирата с рассказами о текущей жизни в ОАЭ
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Билеты
1.5 часа
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Прокатиться над небоскребами и заливом по самому быстрому и протяжённому в мире городскому зиплайну
Начало: В торговом комплексе Дубай Молл
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$200 за билет
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
Исследовать культовые достопримечательности и попробовать местную кухню
Начало: по месту вашего проживания в Дубае
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Дубай: самый-самый в мире
Экскурсия в мини-группе по городу всего современного, большого и высокого
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$70 за человека
Индивидуальная
7 часов
Великолепный Дубай на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по всем топовым достопримечательностям города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
$225 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Посетить must-see места и узнать об особенностях жизни в крупнейших городах ОАЭ
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
400$320 за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Групповая экскурсия Всё самое главное в Дубае: от Палмы Джумейра до Бурдж-Халифа
За 6 часов познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Дубая: от величественной Палмы Джумейра до восхитительного Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$60 за человека
Мини-группа
10 часов
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города в тёплой и дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$65 за человека
Индивидуальная
6 часов
Самое-самое в Дубае: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая, прогуляйтесь по старинным районам, оцените современный мегаполис и узнайте уникальные факты о городе
1 сен в 09:00
3 сен в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на VIP-яхте с купанием или рыбалкой
Начало: Marina East, Gate T
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 07:00
10 июня в 06:00
$565 за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
На роскошной яхте по Дубай Марине
Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от $57.50 за человека
Круиз
2 часа
Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
Начало: The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр
Расписание: Ежедневно в 21:00
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от $27 за человека
Круиз
7 часов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Начало: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана
Расписание: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 13:30
11 июня в 13:30
от $50 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
Начало: Ваш отель в Дубае или Дубай Молл
Расписание: 9:00, 16:00, 21:00 (в жаркие месяцы корректируется, по согласованию)
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
350$298 за всё до 3 чел.
Круиз
1 час
Часовой круиз по гавани Айн
Начало: Marina Level, Al Majara - Al Hubob St-Dubai Marina
Расписание: Ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $21.90 за человека
Групповая
2 часа
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: 19.00 - 23.00 (Время сбора зависит от района вашего отеля)
Сегодня в 16:00
Завтра в 19:00
от $50 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Большая экскурсия по Дубаю
Начало: По согласованию
Расписание: 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
По Дубай Марине на яхте Lotus с ужином по системе «шведский стол»
Начало: Марса Дубаи, улица Эль Марса, 70A
Расписание: Ежедневно: время посадки 18:45, отплытия 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от $68 за человека
Женщинам запрещено носить слишком откровенную одежду, мужчинам — футболки и шорты. Дубай — религиозный город со строгими правилами. Лучше отложить отдых, запланированный на пятницу и субботу. Эти дни считаются выходными в ОАЭ, поэтому в районе очень много людей, постоянные очереди и столпотворения. Распитие спиртных напитков строго запрещено. Пить можно только в специально предназначенных для этого местах. Большинство номеров в отелях Дубай-Марина не предназначены для курящих. Уточните этот момент заранее, чтобы не получить большой штраф. В транспорте Дубая действует правило «30 минут». Если в течение получаса вы успели выйти из одного автобуса и пересесть в другой, деньги за повторную поездку не спишутся
Дубай-Марина — один из сравнительно молодых районов города. Первые попытки строительства тут начались только в 2003 году. Застройщик хотел сделать искуственный залив для яхт и катеров. В туристический успех проекта поначалу никто не верил, так как район располагался на окраине города. Первыми тут появились знаменитые шесть башен для жилых домов. Первые три из них были названы в честь драгоценных камней, следующие — в честь культовых арабских ароматов. Строительство обошлось в 1,2 миллиона дирхамов. На втором этапе застройщик создал самый высокий блок, куда вошло наибольшее количество небоскрёбов в мире. Район строится до сих пор — периодически в нём возводятся новые здания и ремонтируются старые. Интересные факты: - На территории района находится около 40 отелей. - Он вмещает более 120 тысяч жителей. - По Дубай-Марина ходит собственный трамвай. - Большинство местных автомобилей работают на бензине, поскольку он стоит очень дёшево. Электрокаров тут не встретишь. - В районе есть эскалатор, расположенный под открытым небом
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Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana4 июня 2024Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
- ННаталья4 июня 2024Прекрасный гид, прекрасный Дубай) Поездка получилась насыщенной, комфортной, познавательной - идеальный вариант для тех, кто приехал впервые и всего на
- ЮЮлия2 июня 2024Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
- ААнтон2 июня 2024Очень понравилась экскурсия прошла легко и непринужденно, мы много болтали и смеялись, гид Отабек добрый и приятный парень, очень интересно
- ИИрина31 мая 2024Вечером 23 мая ездили на экскурсию по Дубаю с гидом Давидом. Он очень интересный рассказчик, замечательный собеседник и приятный человек)
- ААнастасия31 мая 2024Хотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, но и эрудированного гида (знание
- ЕЕкатерина30 мая 2024Огромное спасибо за чудесный день в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас для знакомства с городом. Наилучшие рекомендации!
- ИИрина30 мая 2024Отличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локации, безумно довольны, спасибо ему огромное!!!
- ЕЕлена27 мая 2024Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный день для нас с
- ЛЛика27 мая 2024Это было великолепно! Наш гид Давид, был очень заботливым и вежливым, хорошо знает город, узнали много интересного, мы прекрасно провели
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Дубай-Марина»
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Сейчас в Дубае в категории "Дубай-Марина" можно забронировать 81 экскурсию от 7 до 565 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 2770 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии в Дубай-Марина — это возможность погрузиться в фешенебельный мир небоскрёбов, торговых центров, яхт, дорогих ресторанов и магазинов. В районе есть неограниченный выбор для развлечений. Вы можете путешествовать на яхте, кабриолете, автобусе или автомобиле. У нас представлены лучшие пешеходные и автомобильные экскурсии по Дубаю на 2022 год по доступным ценам!