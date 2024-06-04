Экскурсии с прогулкой по Дубай-Марине

Найдено 81 экскурсия в категории «Дубай-Марина» в Дубае на русском языке, цены от $7, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Круиз по Дубай Марине с ужином
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
34 отзыва
Незабываемый круиз по Дубай Марине с ужином и живой музыкой
Погрузитесь в атмосферу роскоши на круизе по Дубай Марине. Вас ждёт ужин на борту традиционной лодки доу и живое музыкальное сопровождение
Начало: В Дубай Марине
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
$50 за человека
1 день в Дубае + катание на монорельсе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
72 отзыва
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Дубай за один день
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
159 отзывов
Влюбиться в Дубай: исторические районы, современные чудеса и культурное наследие
Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас
Начало: В Дубае
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
242$230 за всё до 4 чел.
Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
35 отзывов
Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$100 за человека
По Дубаю на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
180 отзывов
По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом
Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города
Начало: В любом месте в Дубае
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350$298 за всё до 3 чел.
Дубай в лучшем виде: фототур на ретроджипе
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
42 отзыва
Дубай в лучшем виде: эксклюзивный фототур на ретроджипе
Погрузитесь в мир ярких красок и великолепных видов Дубая, путешествуя на уникальном Jeep Wrangler 1990 года выпуска
Начало: В районе Дубай Марина или у вашего отеля (по догов...
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$268 за всё до 4 чел.
Все краски Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
36 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Все краски Дубая
Погрузитесь в мир роскоши и традиций с экскурсией, где многовековая история встречается с инновациями
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$193 за всё до 4 чел.
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
скидка
19%
Мини-группа
7 часов
27 отзывов
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
68$55 за человека
О Дубае с любовью
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
174 отзыва
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
Феноменальный Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
52 отзыва
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Знакомство с Дубаем
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
323 отзыва
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
Блистательный Дубай в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
15 отзывов
Блистательный Дубай: путешествие в мини-группе с основными достопримечательностями
Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$50 за человека
Ужин и вечернее шоу на катамаране
Билеты
2 часа
8 отзывов
Ужин с вечерним шоу на катамаране в Дубае: незабываемый вечер
Проведите волшебный вечер на борту роскошного катамарана, наслаждаясь ужином и живым вокалом
Начало: На катамаране Alexandra Sea Lounge
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 21:00
10 июня в 21:00
11 июня в 21:00
$50 за билет
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
🛥 На яхте
Круиз
2 часа
3 отзыва
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Насладитесь незабываемым вечерним круизом в Дубае. Ужин, шоу-программа и панорамы ночного города ждут вас на борту катамарана
Начало: В Дубай Марине
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$39 за человека
Такой разный Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Такой разный Дубай
Оценить «визитные карточки» города, прокатиться на лодке абра и посмотреть шоу поющих фонтанов
Начало: У вашего отеля у Дубае
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
С Дубаем на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
3 отзыва
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
65 отзывов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Дубай глазами экспата
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Дубай глазами экспата
Окунуться в ритм мегаполиса, побывать в лучших локациях и узнать их историю
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$280 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Знакомьтесь, Дубай: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и восточного колорита, открыв для себя лучшее, что может предложить Дубай
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
102 отзыва
Весь Дубай за один день: увлекательная автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от древних традиций до ультрасовременных небоскребов. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 13:00
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Групповая экскурсия «Современный Дубай» и подъем на башню Бурдж Халифа
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия «Современный Дубай» с посещением Бурдж Халифа
Захватывающее путешествие по Дубаю с восхождением на Бурдж Халифа ждет вас! Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями и архитектурой
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$105 за человека
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
🚌 На автобусе
Круиз
5 часов
49 отзывов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Начало: в лобби вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:45
Сегодня в 13:45
Завтра в 13:45
$50 за человека
Большое путешествие по Дубаю
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Большое путешествие по Дубаю
Все самые интересные районы и топовые достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$250 за всё до 4 чел.
Дубай: прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
Круиз
2 часа
4 отзыва
Дубай: прогулка на роскошной яхте
Индивидуальный морской круиз на современной белоснежной яхте
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 08:30
$550 за всё до 6 чел.
Тысяча и одна ночь на новый лад, или Сказка современного Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
5 отзывов
Тысяча и одна ночь на новый лад, или Сказка современного Дубая
Вечерне-ночное путешествие по самым эффектным местам эмирата с рассказами о текущей жизни в ОАЭ
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$280 за всё до 4 чел.
Мархаба, Дубай: город за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Билеты
1.5 часа
2 отзыва
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Прокатиться над небоскребами и заливом по самому быстрому и протяжённому в мире городскому зиплайну
Начало: В торговом комплексе Дубай Молл
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$200 за билет
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
Исследовать культовые достопримечательности и попробовать местную кухню
Начало: по месту вашего проживания в Дубае
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$250 за всё до 4 чел.
Дубай: самый-самый в мире
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
8 отзывов
Дубай: самый-самый в мире
Экскурсия в мини-группе по городу всего современного, большого и высокого
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$70 за человека
Великолепный Дубай на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Великолепный Дубай на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по всем топовым достопримечательностям города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
$225 за всё до 4 чел.
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Посетить must-see места и узнать об особенностях жизни в крупнейших городах ОАЭ
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
400$320 за всё до 4 чел.
Всё самое главное в Дубае (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия Всё самое главное в Дубае: от Палмы Джумейра до Бурдж-Халифа
За 6 часов познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Дубая: от величественной Палмы Джумейра до восхитительного Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$60 за человека
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города в тёплой и дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$65 за человека
Самое-самое в Дубае
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Самое-самое в Дубае: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая, прогуляйтесь по старинным районам, оцените современный мегаполис и узнайте уникальные факты о городе
1 сен в 09:00
3 сен в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Прогулка на VIP-яхте с купанием или рыбалкой
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прогулка на VIP-яхте с купанием или рыбалкой
Начало: Marina East, Gate T
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 07:00
10 июня в 06:00
$565 за всё до 10 чел.
На роскошной яхте по Дубай Марине
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
107 отзывов
На роскошной яхте по Дубай Марине
Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от $57.50 за человека
Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
15 отзывов
Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
Начало: The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр
Расписание: Ежедневно в 21:00
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от $27 за человека
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Круиз
7 часов
462 отзыва
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Начало: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана
Расписание: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 13:30
11 июня в 13:30
от $50 за человека
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
Начало: Ваш отель в Дубае или Дубай Молл
Расписание: 9:00, 16:00, 21:00 (в жаркие месяцы корректируется, по согласованию)
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
350$298 за всё до 3 чел.
Часовой круиз по гавани Айн
Круиз
1 час
63 отзыва
Часовой круиз по гавани Айн
Начало: Marina Level, Al Majara - Al Hubob St-Dubai Marina
Расписание: Ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $21.90 за человека
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина
Групповая
2 часа
91 отзыв
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: 19.00 - 23.00 (Время сбора зависит от района вашего отеля)
Сегодня в 16:00
Завтра в 19:00
от $50 за человека
Большая экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
53 отзыва
Большая экскурсия по Дубаю
Начало: По согласованию
Расписание: 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
По Дубай Марине на яхте Lotus с ужином по системе «шведский стол»
🛥 На яхте
Групповая
3 часа
65 отзывов
По Дубай Марине на яхте Lotus с ужином по системе «шведский стол»
Начало: Марса Дубаи, улица Эль Марса, 70A
Расписание: Ежедневно: время посадки 18:45, отплытия 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от $68 за человека

Советы для посещения

Женщинам запрещено носить слишком откровенную одежду, мужчинам — футболки и шорты. Дубай — религиозный город со строгими правилами. Лучше отложить отдых, запланированный на пятницу и субботу. Эти дни считаются выходными в ОАЭ, поэтому в районе очень много людей, постоянные очереди и столпотворения. Распитие спиртных напитков строго запрещено. Пить можно только в специально предназначенных для этого местах. Большинство номеров в отелях Дубай-Марина не предназначены для курящих. Уточните этот момент заранее, чтобы не получить большой штраф. В транспорте Дубая действует правило «30 минут». Если в течение получаса вы успели выйти из одного автобуса и пересесть в другой, деньги за повторную поездку не спишутся

Немного истории

Дубай-Марина — один из сравнительно молодых районов города. Первые попытки строительства тут начались только в 2003 году. Застройщик хотел сделать искуственный залив для яхт и катеров. В туристический успех проекта поначалу никто не верил, так как район располагался на окраине города. Первыми тут появились знаменитые шесть башен для жилых домов. Первые три из них были названы в честь драгоценных камней, следующие — в честь культовых арабских ароматов. Строительство обошлось в 1,2 миллиона дирхамов. На втором этапе застройщик создал самый высокий блок, куда вошло наибольшее количество небоскрёбов в мире. Район строится до сих пор — периодически в нём возводятся новые здания и ремонтируются старые. Интересные факты: - На территории района находится около 40 отелей. - Он вмещает более 120 тысяч жителей. - По Дубай-Марина ходит собственный трамвай. - Большинство местных автомобилей работают на бензине, поскольку он стоит очень дёшево. Электрокаров тут не встретишь. - В районе есть эскалатор, расположенный под открытым небом

Местные экскурсоводы

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Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    4 июня 2024
    О Дубае с любовью
    Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
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    это лично для меня:-) так что нужно иметь это ввиду и может быть заранее принять таблетку от укачивания для тех, кто к этому расположен:-)). В остальном, очень приятные впечатления!! Наталья - замечательный рассказчик.

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Все краски Дубая
    Прекрасный гид, прекрасный Дубай) Поездка получилась насыщенной, комфортной, познавательной - идеальный вариант для тех, кто приехал впервые и всего на
    читать дальше

    пару дней. Хотя, уверена, что и для искушенных ценителей Эмиратов Эмиль подберет увлекательные варианты экскурсий, удивит интересными фактами и поднимет настроение забавными историями.

  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
    Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
    Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
  • А
    Антон
    2 июня 2024
    Блистательный Дубай в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия прошла легко и непринужденно, мы много болтали и смеялись, гид Отабек добрый и приятный парень, очень интересно
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    рассказывал о тех местах которые мы посетили и в целом о Дубае его районах и достопримечательностях. Так же делился свои мнение, что стоит нам еще посетить, какие места лучше выбрать для пляжного отдыха или вечерней прогулки. Вообщем мы очень много нового и интересного узнали и остались довольны! Очень рекомендуем эту компанию 😉

  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    По Дубаю на кабриолете
    Вечером 23 мая ездили на экскурсию по Дубаю с гидом Давидом. Он очень интересный рассказчик, замечательный собеседник и приятный человек)
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    Спасибо большое за тур и подробные рассказы о местных традициях, особенностях и обычаях. Давид ответил на многие возникавшие у нас по ходу тура вопросы - как исторические, так и бытовые. Очень здорово, что сзади есть колонка, благодаря которой при открытой крыше хорошо слышно, что говорит гид)

  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    По Дубаю на кабриолете
    Хотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, но и эрудированного гида (знание
    читать дальше

    4-х языков говорит о многом) исключительные знания истории Дубая + отлично подобранный маршрут + фактически профессиональные фото на телефон. . как итог, незабываемые впечатления и яркие фотографии) настоятельно всем рекомендую лицензированную компанию Cabriolife и гида Давида!!! И конечно же спасибо tripster, вы как обычно, на высоте качественных и профессиональных услуг, что безусловно делает отдых ярким и незабываемым)))

    Хотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, ноХотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, ноХотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, ноХотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, но
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    1 день в Дубае + катание на монорельсе
    Огромное спасибо за чудесный день в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас для знакомства с городом. Наилучшие рекомендации!
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Всё самое главное в Дубае (в мини-группе)
    Отличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локации, безумно довольны, спасибо ему огромное!!!
    Отличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локации
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    О Дубае с любовью
    Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный день для нас с
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    сыном двоих. Понравилось абсолютно все! Наталья очень внимательна и спокойна. С ней сам замедляешься и благодаря ей влюбляешься в Дубай. Программа построена оптимально для одного дня. Все успеваешь основное посмотреть, Наталья модель подкорректировать маршруты и посоветовать, что и где еще посмотреть. Мы остались очень довольны! Огромное спасибо и вернулся к Наталье еще в октябре ☺️

    Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарныйБыли на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарныйБыли на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный
  • Л
    Лика
    27 мая 2024
    По Дубаю на кабриолете
    Это было великолепно! Наш гид Давид, был очень заботливым и вежливым, хорошо знает город, узнали много интересного, мы прекрасно провели
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    время. Когда мы потеряли вещи, Давид был постоянно на связи, оказал нам помощь и поддержку и помог вернуть утерянную сумку с паспортом! За что ему отдельное спасибо! Машина великолепная, очень красивая, ревет! Есть даже резиночки для волос и бутылки с водой, очень клиентоориентированные. Чудесный гид, будем обращаться к вам еще!

    Это было великолепно! Наш гид Давид, был очень заботливым и вежливым, хорошо знает город, узнали много

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Дубай-Марина»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Круиз по Дубай Марине с ужином
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  3. Влюбиться в Дубай за один день
  4. Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
  5. По Дубаю на кабриолете
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Дубай-Марина" можно забронировать 81 экскурсию от 7 до 565 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 2770 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии в Дубай-Марина — это возможность погрузиться в фешенебельный мир небоскрёбов, торговых центров, яхт, дорогих ресторанов и магазинов. В районе есть неограниченный выбор для развлечений. Вы можете путешествовать на яхте, кабриолете, автобусе или автомобиле. У нас представлены лучшие пешеходные и автомобильные экскурсии по Дубаю на 2022 год по доступным ценам!
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