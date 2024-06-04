🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа 34 отзыва Незабываемый круиз по Дубай Марине с ужином и живой музыкой Погрузитесь в атмосферу роскоши на круизе по Дубай Марине. Вас ждёт ужин на борту традиционной лодки доу и живое музыкальное сопровождение Начало: В Дубай Марине Расписание: ежедневно в 21:00 $ 50 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 72 отзыва 1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид Начало: У вашего отеля $ 230 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 8 часов 159 отзывов Влюбиться в Дубай: исторические районы, современные чудеса и культурное наследие Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас Начало: В Дубае 242 $ 230 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 6 часов 35 отзывов Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30 $ 100 за человека

🚗 На машине 🏎 На кабриолете 15% скидка Индивидуальная 3 часа 180 отзывов По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города Начало: В любом месте в Дубае 350 $ 298 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 3 часа 42 отзыва Дубай в лучшем виде: эксклюзивный фототур на ретроджипе Погрузитесь в мир ярких красок и великолепных видов Дубая, путешествуя на уникальном Jeep Wrangler 1990 года выпуска Начало: В районе Дубай Марина или у вашего отеля (по догов... $ 268 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 36 отзывов Индивидуальная экскурсия: Все краски Дубая Погрузитесь в мир роскоши и традиций с экскурсией, где многовековая история встречается с инновациями Начало: В вашем отеле $ 193 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 19% скидка Мини-группа 7 часов 27 отзывов Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы Начало: В вашем отеле Расписание: ежедневно в 11:00 68 $ 55 за человека

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 5 часов 174 отзыва О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города Начало: В вашем отеле 300 $ 225 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 52 отзыва Феноменальный Дубай: экскурсия мечты Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ... 277 $ 250 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 323 отзыва Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа Начало: У вашего отеля $ 225 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 7 часов 15 отзывов Блистательный Дубай: путешествие в мини-группе с основными достопримечательностями Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 11:30 $ 50 за человека

Билеты 2 часа 8 отзывов Ужин с вечерним шоу на катамаране в Дубае: незабываемый вечер Проведите волшебный вечер на борту роскошного катамарана, наслаждаясь ужином и живым вокалом Начало: На катамаране Alexandra Sea Lounge Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 21:00 $ 50 за билет

🛥 На яхте Круиз 2 часа 3 отзыва Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой Насладитесь незабываемым вечерним круизом в Дубае. Ужин, шоу-программа и панорамы ночного города ждут вас на борту катамарана Начало: В Дубай Марине Расписание: ежедневно в 20:00 $ 39 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 10 отзывов Такой разный Дубай Оценить «визитные карточки» города, прокатиться на лодке абра и посмотреть шоу поющих фонтанов Начало: У вашего отеля у Дубае $ 250 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 23 отзыва Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты "" Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса Начало: С отеля $ 280 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 25% скидка Фотопрогулка 9 часов 3 отзыва Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00 80 $ 60 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 65 отзывов Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны Начало: У вашего отеля $ 235 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Дубай глазами экспата Окунуться в ритм мегаполиса, побывать в лучших локациях и узнать их историю Начало: У вашего отеля $ 280 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 28 отзывов Знакомьтесь, Дубай: Индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир роскоши и восточного колорита, открыв для себя лучшее, что может предложить Дубай Начало: В холле вашего отеля $ 250 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 102 отзыва Весь Дубай за один день: увлекательная автобусная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Дубая: от древних традиций до ультрасовременных небоскребов. Эта экскурсия откроет город с новой стороны Начало: У вашего отеля Расписание: в среду и субботу в 13:00 $ 42 за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 9 отзывов Групповая экскурсия «Современный Дубай» с посещением Бурдж Халифа Захватывающее путешествие по Дубаю с восхождением на Бурдж Халифа ждет вас! Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями и архитектурой Начало: По договоренности Расписание: ежедневно в 14:00 $ 105 за человека

🚌 На автобусе Круиз 5 часов 49 отзывов Современный Дубай и круиз по Дубай Марине Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке Начало: в лобби вашего отеля Расписание: ежедневно в 13:45 $ 50 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 9 отзывов Большое путешествие по Дубаю Все самые интересные районы и топовые достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии $ 250 за всё до 4 чел.

🛥 На яхте Круиз 2 часа 4 отзыва Дубай: прогулка на роскошной яхте Индивидуальный морской круиз на современной белоснежной яхте Начало: У вашего отеля $ 550 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 5 отзывов Тысяча и одна ночь на новый лад, или Сказка современного Дубая Вечерне-ночное путешествие по самым эффектным местам эмирата с рассказами о текущей жизни в ОАЭ $ 280 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Мархаба, Дубай: город за 1 день Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города Начало: у вашего отеля $ 300 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только $ 265 за всё до 4 чел.

Билеты 1.5 часа 2 отзыва XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом Прокатиться над небоскребами и заливом по самому быстрому и протяжённому в мире городскому зиплайну Начало: В торговом комплексе Дубай Молл $ 200 за билет

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд Исследовать культовые достопримечательности и попробовать местную кухню Начало: по месту вашего проживания в Дубае $ 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 8 часов 8 отзывов Дубай: самый-самый в мире Экскурсия в мини-группе по городу всего современного, большого и высокого Начало: в вашем отеле Расписание: ежедневно в 13:00 $ 70 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Великолепный Дубай на авто Насыщенная обзорная экскурсия по всем топовым достопримечательностям города Начало: У вашего отеля $ 225 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю Посетить must-see места и узнать об особенностях жизни в крупнейших городах ОАЭ Начало: По месту вашего проживания в Дубае 400 $ 320 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 6 часов 9 отзывов Групповая экскурсия Всё самое главное в Дубае: от Палмы Джумейра до Бурдж-Халифа За 6 часов познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Дубая: от величественной Палмы Джумейра до восхитительного Бурдж-Халифа Начало: У вашего отеля $ 60 за человека

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 2 отзыва Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города в тёплой и дружеской атмосфере Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 12:00 $ 65 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 47 отзывов Самое-самое в Дубае: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Дубая, прогуляйтесь по старинным районам, оцените современный мегаполис и узнайте уникальные факты о городе $ 270 за всё до 4 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Прогулка на VIP-яхте с купанием или рыбалкой Начало: Marina East, Gate T Расписание: Ежедневно по запросу $ 565 за всё до 10 чел.

🛥 На яхте Групповая 2 часа 107 отзывов На роскошной яхте по Дубай Марине Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina Расписание: Ежедневно от $ 57.50 за человека

🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа 15 отзывов Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином Начало: The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр Расписание: Ежедневно в 21:00 от $ 27 за человека

🚌 На автобусе Круиз 7 часов 462 отзыва Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов Начало: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана Расписание: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля от $ 50 за человека

🚗 На машине 🏎 На кабриолете 15% скидка Индивидуальная 4 часа 35 отзывов Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом Начало: Ваш отель в Дубае или Дубай Молл Расписание: 9:00, 16:00, 21:00 (в жаркие месяцы корректируется, по согласованию) 350 $ 298 за всё до 3 чел.

Круиз 1 час 63 отзыва Часовой круиз по гавани Айн Начало: Marina Level, Al Majara - Al Hubob St-Dubai Marina Расписание: Ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 от $ 21.90 за человека

Групповая 2 часа 91 отзыв Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана Расписание: 19.00 - 23.00 (Время сбора зависит от района вашего отеля) от $ 50 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 53 отзыва Большая экскурсия по Дубаю Начало: По согласованию Расписание: 10:00 250 $ 225 за всё до 4 чел.