Забудьте о туристических маршрутах и посмотрите на Дубай с новой стороны. Вас ждет дружеский и комфортный мото-сити-райд на премиальных мотоциклах Honda Goldwing GL1800.
Вы будете чувствовать себя в безопасности на удобном пассажирском месте и сможете наслаждаться видами, а благодаря шлемам с гарнитурой вы сможете общаться с пилотами и другими участниками поездки.
Вы будете чувствовать себя в безопасности на удобном пассажирском месте и сможете наслаждаться видами, а благодаря шлемам с гарнитурой вы сможете общаться с пилотами и другими участниками поездки.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Переполняющие грудь чувства свободы и адреналина.
- Мы предлагаем маршрут, который включает в себя как классические, так и не туристические локации. За три часа мы посетим Palm Jumairah, проедем по прогулочной зоне JBR и увидим гигантские круизные лайнеры в гавани Dubai Harbour. Вы также сможете побывать на борту лайнера-отеля «Queen Elizabeth 2» или выпить кофе в оригинальном кафе, где столики стоят среди ретро-автомобилей. А если вы предпочитаете байкерскую атмосферу, мы посетим кафе с великолепным кофе и оригинальным оформлением.
- Маршрут гибкий и может меняться по вашим пожеланиям. Мы заберем вас из отеля и после тура привезем обратно. Шлемы с гарнитурой, напитки и снэки уже включены в стоимость. Мототур проводится с октября до мая, чтобы избежать жары летом, но мы готовы покататься и ночью, если вы этого захотите.
ежедневно с 9:00 до 22:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Шлем, гарнитура, закуска, напитки
- Городская поездка по Дубаю (3 часа)
- Что не входит
- Оплата за посещение определенных взымается отдельно от тура на месте посещения
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мы предоставляем трансферЗавершение: По желанию клиента
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно с 9:00 до 22:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Обговорите место встречи с гидом при заказе поездки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании