Премиальные мототуры по Дубаю

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Ответы на вопросы
Забудьте о туристических маршрутах и посмотрите на Дубай с новой стороны. Вас ждет дружеский и комфортный мото-сити-райд на премиальных мотоциклах Honda Goldwing GL1800.

Вы будете чувствовать себя в безопасности на удобном пассажирском месте и сможете наслаждаться видами, а благодаря шлемам с гарнитурой вы сможете общаться с пилотами и другими участниками поездки.
Премиальные мототуры по Дубаю
Премиальные мототуры по Дубаю
Премиальные мототуры по Дубаю
Премиальные мототуры по Дубаю
Премиальные мототуры по Дубаю
Премиальные мототуры по Дубаю
Премиальные мототуры по Дубаю
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Переполняющие грудь чувства свободы и адреналина.
  • Мы предлагаем маршрут, который включает в себя как классические, так и не туристические локации. За три часа мы посетим Palm Jumairah, проедем по прогулочной зоне JBR и увидим гигантские круизные лайнеры в гавани Dubai Harbour. Вы также сможете побывать на борту лайнера-отеля «Queen Elizabeth 2» или выпить кофе в оригинальном кафе, где столики стоят среди ретро-автомобилей. А если вы предпочитаете байкерскую атмосферу, мы посетим кафе с великолепным кофе и оригинальным оформлением.
  • Маршрут гибкий и может меняться по вашим пожеланиям. Мы заберем вас из отеля и после тура привезем обратно. Шлемы с гарнитурой, напитки и снэки уже включены в стоимость. Мототур проводится с октября до мая, чтобы избежать жары летом, но мы готовы покататься и ночью, если вы этого захотите.

ежедневно с 9:00 до 22:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Шлем, гарнитура, закуска, напитки
  • Городская поездка по Дубаю (3 часа)
Что не входит
  • Оплата за посещение определенных взымается отдельно от тура на месте посещения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы предоставляем трансфер
Завершение: По желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 9:00 до 22:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Обговорите место встречи с гидом при заказе поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Ночные
Активный отдых

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