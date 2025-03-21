Лучше всего о Дубае расскажет его житель, то есть я. Давайте прокатимся по жарким улицам к самым известным достопримечательностям и к некоторым неожиданным: например, к саду цветов или на искусственный остров пальма. Я погружу вас в историю города и расскажу, почему многим так нравится тут отдыхать, покупать недвижимость или открывать бизнес.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Дубае

Санжар Ваш гид в Дубае

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Район Марина — вам откроются захватывающие панорамы небоскрёбов с набережной.

Дубай Молл — фонтаны, аквариум, ловцы за жемчугом в прекрасной атмосфере.

Сад цветов (по желанию) — огромное количество цветущих экспозиций.

Пальма Джумейра и смотровая площадка с обзором 360 градусов. Вам откроется шикарный вид на город и сам остров.

Музей будущего (фотостоп) — рассмотрим удивительное здание снаружи. Если очень хотите зайти внутрь, узнавайте о билетах заранее.

По пути я поделюсь с вами информацией, собранной за 10 лет проживания в ОАЭ. Расскажу о развитии страны, традициях и особенностях менталитета.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Malibu.

Дополнительные расходы (по желанию)