Лучше всего о Дубае расскажет его житель, то есть я. Давайте прокатимся по жарким улицам к самым известным достопримечательностям и к некоторым неожиданным: например, к саду цветов или на искусственный остров пальма.
Я погружу вас в историю города и расскажу, почему многим так нравится тут отдыхать, покупать недвижимость или открывать бизнес.
Я погружу вас в историю города и расскажу, почему многим так нравится тут отдыхать, покупать недвижимость или открывать бизнес.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Район Марина — вам откроются захватывающие панорамы небоскрёбов с набережной.
Дубай Молл — фонтаны, аквариум, ловцы за жемчугом в прекрасной атмосфере.
Сад цветов (по желанию) — огромное количество цветущих экспозиций.
Пальма Джумейра и смотровая площадка с обзором 360 градусов. Вам откроется шикарный вид на город и сам остров.
Музей будущего (фотостоп) — рассмотрим удивительное здание снаружи. Если очень хотите зайти внутрь, узнавайте о билетах заранее.
По пути я поделюсь с вами информацией, собранной за 10 лет проживания в ОАЭ. Расскажу о развитии страны, традициях и особенностях менталитета.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Malibu.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Смотровая Пальма Джумейра — $30 за чел.
- Сад цветов — $27 за чел.
- Трансфер из другого эмирата — цена по запросу
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Санжар — ваш гид в Дубае
Меня зовут Санжар. За 10 лет проживания в ОАЭ провёл огромное количество экскурсий, и все были в восторге. Предоставлю вам самую интересную информацию о городе и эмиратах, которая собрана за огромное количество времени. Сомневаетесь? Проверьте!Задать вопрос
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