Что вас ожидает

Путешествие в прошлое и катание на лодке

Дубай не всегда состоял из небоскребов и модной архитектуры. Чтобы убедиться в этом, мы посетим Старый город. Здесь жили, ловили рыбу и жемчуг первые местные поселенцы. Вы прокатитесь на яркой традиционной лодке абра из Бар-Дубая в Дейру — это два исторических квартала, разделенных заливом Дубай-Крик. Прогуляетесь по самому большому рынку золота в мире и увидите кольцо весом 64 килограмма.

Пальмовые острова, шоу поющих фонтанов и не только

В современном Дубае я покажу искусственные Пальмовые острова и расскажу, с какими трудностями пришлось столкнуться при их строительстве. А еще мы посетим «Манхэттен Ближнего Востока» — район Дубай Марина, где пришвартовано множество роскошных яхт. Прогуляемся по престижному кварталу Мадинат Джумейра, сфотографируемся на фоне семизвездочного отеля Бурдж-эль-Араб и насладимся шоу поющих фонтанов.

Организационные детали