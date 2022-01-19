Дубай не всегда состоял из небоскрёбов и модной архитектуры. Чтобы убедиться в этом, мы посетим Старый город. Здесь жили, ловили рыбу и жемчуг первые местные поселенцы. Вы прокатитесь на яркой традиционной лодке абра из Бар-Дубая в Дейру — это два исторических квартала, разделенных заливом Дубай-Крик. Прогуляетесь по самому большому рынку золота в мире и увидите кольцо весом 64 килограмма.
Пальмовые острова, шоу поющих фонтанов и не только
В современном Дубае я покажу искусственные Пальмовые острова и расскажу, с какими трудностями пришлось столкнуться при их строительстве. А еще мы посетим «Манхэттен Ближнего Востока» — район Дубай Марина, где пришвартовано множество роскошных яхт. Прогуляемся по престижному кварталу Мадинат Джумейра, сфотографируемся на фоне семизвездочного отеля Бурдж-эль-Араб и насладимся шоу поющих фонтанов.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Mitsubishi Attrage
Встреча в отеле возможна только для гостей, остановившихся в Дубае
Дополнительно оплачивается встреча в аэропорту, порту и трансфер из удалённых отелей (Jebel Ali, Bab Al Shams, Al Maha Resort, Riu, Centara, Lapita, Deira Island) — $50
Маршрут может быть изменён по вашему желанию
Стоимость прогулки на индивидуальной лодке 40 дирхамов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля у Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1607 туристов
Здравствуйте, мои дорогие путешественники. Меня зовут Александра, я лицензированный гид. Живу в Эмиратах уже 4 года и влюблена в эту страну. С радостью поделюсь своими эмоциями и накопленными знаниями!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Екатерина
Если вам нужен не просто водитель, а действительно гид, который может ответить на ваши вопросы то, Александра именно тот, человек, который вам нужен. В очень комфортном темпе мы успели посмотреть читать дальшеуменьшить
и узнать все, что мы хотели. Увидеть и сфотографироваться во всех знаковых местах, также были учтены все наши пожелания. Не было никакой навязчивости, которую обычно любят местные гиды (типа на фабрику кожи мы едем обязательно). В этой экскурсии мы смогли посетить и сравнить и современный Дубаи и старую часть, прокатиться на лодке и узнать многое про культуру и развитие Дубаи. Сначала нас немного смущало, что отзывов не так много. Но в процессе экскурсии мы поняли, что сделали правильный выбор. Всем, кто хочет посетить продуманную экскурсию и интересный рассказ, советуем поехать на экскурсию именно с Александрой. Спасибо огромное, нам очень понравилось))
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Марина
Александра, спасибо большое за экскурсию!!! Очень спокойная комфортная езда, комфортный автомобиль, информация была интересной и разнообразной. Увидели действительно Дубай Разный. Маршрут был скорректирован по нашим пожеланиям. Огромное спасибо!!!!
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Е
Елена
Александра, замечательно провела экскурсию! Поездка была живой, интересной и познавательной! Огромное спасибо, за 5 часов, мы попали в самые интересные места города, а изюминкой на торте, стали фонтана на закате, когда город погружается в темноту и оживает искусство света электрического!!! Саша, вы большая умница!
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А
Алексей
Огромная благодарность Александре за прекрасно проведённую экскурсию! Александра очень подробно и интересно рассказала о прошлом и настоящем Дубая, о нюансах жизни в стране и ответила на все вопросы, что у нас были. Рекомендую!
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О
Ольга
Александра спасибо Вам большое, особенно от нашей мамы, за организацию и проведение индивидуальной экскурсии по Дубаю. Много исторической и современной информации о городе, ответы на любые наши вопросы не по читать дальшеуменьшить
теме), экскурсия в спокойном темпе, отклонение от программы особенно когда проходим мимо сувенирных лавочек). Запах специй с рынка специй, аромат кофе из музея в Старом городе всё еще с нами))) Александра замечательный человек, прекрасный экскурсовод, водитель и интересный собеседник. Экскурсию рекомендуем, время пролетело быстро и незаметно. Да, Дубай очень разный, и в этот раз мы его увидели с новой стороны.
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А
Андрей
Прекрасное путешествие, нас вовремя забрали, рассказали все про Дубай и показали знаковые места. После этой экскурсии поняли, что такие поездки с экскурсоводом только для двоих (нас было двое) очень полезны читать дальшеуменьшить
для понимания страны и культуры. Александра пошла на встречу в нескольких остановках, была чуткой и внимательной, отвечала на все вопросы, классно шутила и поддерживала диалог. А в конце помогла забронировать йогу для жены, яхту и подсказала вкусные рестораны. Огромная благодарность и признательность!