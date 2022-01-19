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Такой разный Дубай

Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая, где история встречается с современностью. Исследуйте Старый город и наслаждайтесь роскошью Дубай Марины
Дубай - город, вошедший в книгу рекордов Гиннесса более ста раз. Посетите историческую часть, где познакомитесь с традиционной восточной культурой и архитектурой.

Прокатитесь на яркой традиционной лодке абра из Бар-Дубая в
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Дейру, прогуляйтесь по самому большому рынку золота в мире и увидите кольцо весом 64 килограмма.

В современном Дубае вас ждут искусственные Пальмовые острова, район Дубай Марина с роскошными яхтами, престижный квартал Мадинат Джумейра и семизвездочный отель Бурдж-эль-Араб.

Насладитесь шоу поющих фонтанов и узнайте, с какими трудностями пришлось столкнуться при строительстве этих уникальных объектов

4.9
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Погружение в историю и современность
  • 🚤 Прогулка на традиционной лодке абра
  • 💍 Посещение крупнейшего рынка золота
  • 🏝️ Увидеть искусственные Пальмовые острова
  • 🎇 Насладиться шоу поющих фонтанов
Такой разный Дубай
Такой разный Дубай
Такой разный Дубай

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Рынок золота
  • Пальмовые острова
  • Дубай Марина
  • Мадинат Джумейра
  • Бурдж-эль-Араб
  • Поющие фонтаны

Описание экскурсии

Путешествие в прошлое и катание на лодке

Дубай не всегда состоял из небоскрёбов и модной архитектуры. Чтобы убедиться в этом, мы посетим Старый город. Здесь жили, ловили рыбу и жемчуг первые местные поселенцы. Вы прокатитесь на яркой традиционной лодке абра из Бар-Дубая в Дейру — это два исторических квартала, разделенных заливом Дубай-Крик. Прогуляетесь по самому большому рынку золота в мире и увидите кольцо весом 64 килограмма.

Пальмовые острова, шоу поющих фонтанов и не только

В современном Дубае я покажу искусственные Пальмовые острова и расскажу, с какими трудностями пришлось столкнуться при их строительстве. А еще мы посетим «Манхэттен Ближнего Востока» — район Дубай Марина, где пришвартовано множество роскошных яхт. Прогуляемся по престижному кварталу Мадинат Джумейра, сфотографируемся на фоне семизвездочного отеля Бурдж-эль-Араб и насладимся шоу поющих фонтанов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Mitsubishi Attrage
  • Встреча в отеле возможна только для гостей, остановившихся в Дубае
  • Дополнительно оплачивается встреча в аэропорту, порту и трансфер из удалённых отелей (Jebel Ali, Bab Al Shams, Al Maha Resort, Riu, Centara, Lapita, Deira Island) — $50
  • Маршрут может быть изменён по вашему желанию
  • Стоимость прогулки на индивидуальной лодке 40 дирхамов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля у Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1607 туристов
Здравствуйте, мои дорогие путешественники. Меня зовут Александра, я лицензированный гид. Живу в Эмиратах уже 4 года и влюблена в эту страну. С радостью поделюсь своими эмоциями и накопленными знаниями!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
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3
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2
1
Екатерина
Если вам нужен не просто водитель, а действительно гид, который может ответить на ваши вопросы то, Александра именно тот, человек, который вам нужен. В очень комфортном темпе мы успели посмотреть
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и узнать все, что мы хотели. Увидеть и сфотографироваться во всех знаковых местах, также были учтены все наши пожелания. Не было никакой навязчивости, которую обычно любят местные гиды (типа на фабрику кожи мы едем обязательно). В этой экскурсии мы смогли посетить и сравнить и современный Дубаи и старую часть, прокатиться на лодке и узнать многое про культуру и развитие Дубаи. Сначала нас немного смущало, что отзывов не так много. Но в процессе экскурсии мы поняли, что сделали правильный выбор. Всем, кто хочет посетить продуманную экскурсию и интересный рассказ, советуем поехать на экскурсию именно с Александрой. Спасибо огромное, нам очень понравилось))

Если вам нужен не просто водитель, а действительно гид, который может ответить на ваши вопросы то,
Если вам нужен не просто водитель, а действительно гид, который может ответить на ваши вопросы то,
Если вам нужен не просто водитель, а действительно гид, который может ответить на ваши вопросы то,
Если вам нужен не просто водитель, а действительно гид, который может ответить на ваши вопросы то,
Если вам нужен не просто водитель, а действительно гид, который может ответить на ваши вопросы то,
Если вам нужен не просто водитель, а действительно гид, который может ответить на ваши вопросы то,
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Марина
Александра, спасибо большое за экскурсию!!!
Очень спокойная комфортная езда, комфортный автомобиль, информация была интересной и разнообразной.
Увидели действительно Дубай Разный. Маршрут был скорректирован по нашим пожеланиям.
Огромное спасибо!!!!
Александра, спасибо большое за экскурсию!!!
Александра, спасибо большое за экскурсию!!!
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Е
Александра, замечательно провела экскурсию! Поездка была живой, интересной и познавательной! Огромное спасибо, за 5 часов, мы попали в самые интересные места города, а изюминкой на торте, стали фонтана на закате, когда город погружается в темноту и оживает искусство света электрического!!!
Саша, вы большая умница!
Александра, замечательно провела экскурсию! Поездка была живой, интересной и познавательной! Огромное спасибо, за 5 часов, мы
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А
Огромная благодарность Александре за прекрасно проведённую экскурсию! Александра очень подробно и интересно рассказала о прошлом и настоящем Дубая, о нюансах жизни в стране и ответила на все вопросы, что у нас были. Рекомендую!
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О
Александра спасибо Вам большое, особенно от нашей мамы, за организацию и проведение индивидуальной экскурсии по Дубаю. Много исторической и современной информации о городе, ответы на любые наши вопросы не по
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теме), экскурсия в спокойном темпе, отклонение от программы особенно когда проходим мимо сувенирных лавочек). Запах специй с рынка специй, аромат кофе из музея в Старом городе всё еще с нами))) Александра замечательный человек, прекрасный экскурсовод, водитель и интересный собеседник. Экскурсию рекомендуем, время пролетело быстро и незаметно. Да, Дубай очень разный, и в этот раз мы его увидели с новой стороны.

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А
Прекрасное путешествие, нас вовремя забрали, рассказали все про Дубай и показали знаковые места. После этой экскурсии поняли, что такие поездки с экскурсоводом только для двоих (нас было двое) очень полезны
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для понимания страны и культуры. Александра пошла на встречу в нескольких остановках, была чуткой и внимательной, отвечала на все вопросы, классно шутила и поддерживала диалог. А в конце помогла забронировать йогу для жены, яхту и подсказала вкусные рестораны. Огромная благодарность и признательность!

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