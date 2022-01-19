Дубай - город, вошедший в книгу рекордов Гиннесса более ста раз. Посетите историческую часть, где познакомитесь с традиционной восточной культурой и архитектурой.Прокатитесь на яркой традиционной лодке абра из Бар-Дубая в

Дейру, прогуляйтесь по самому большому рынку золота в мире и увидите кольцо весом 64 килограмма. В современном Дубае вас ждут искусственные Пальмовые острова, район Дубай Марина с роскошными яхтами, престижный квартал Мадинат Джумейра и семизвездочный отель Бурдж-эль-Араб. Насладитесь шоу поющих фонтанов и узнайте, с какими трудностями пришлось столкнуться при строительстве этих уникальных объектов

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие в прошлое и катание на лодке

Дубай не всегда состоял из небоскрёбов и модной архитектуры. Чтобы убедиться в этом, мы посетим Старый город. Здесь жили, ловили рыбу и жемчуг первые местные поселенцы. Вы прокатитесь на яркой традиционной лодке абра из Бар-Дубая в Дейру — это два исторических квартала, разделенных заливом Дубай-Крик. Прогуляетесь по самому большому рынку золота в мире и увидите кольцо весом 64 килограмма.

Пальмовые острова, шоу поющих фонтанов и не только

В современном Дубае я покажу искусственные Пальмовые острова и расскажу, с какими трудностями пришлось столкнуться при их строительстве. А еще мы посетим «Манхэттен Ближнего Востока» — район Дубай Марина, где пришвартовано множество роскошных яхт. Прогуляемся по престижному кварталу Мадинат Джумейра, сфотографируемся на фоне семизвездочного отеля Бурдж-эль-Араб и насладимся шоу поющих фонтанов.

Организационные детали