Оценить «визитные карточки» города, прокатиться на лодке абра и посмотреть шоу поющих фонтанов

Дубай — город, вошедший в книгу рекордов Гиннесса более ста раз.

Вы посетите историческую часть, где познакомитесь с традиционной восточной культурой и архитектурой.

А затем переместитесь в современный мир с небоскребами, яхтами и престижными кварталами.

Я расскажу, как развивался Дубай и что отличает его от других уголков планеты.
Такой разный Дубай
Такой разный Дубай
Такой разный Дубай
Такой разный Дубай
Такой разный Дубай
Такой разный Дубай
Такой разный Дубай
Такой разный Дубай

Что вас ожидает

Путешествие в прошлое и катание на лодке

Дубай не всегда состоял из небоскребов и модной архитектуры. Чтобы убедиться в этом, мы посетим Старый город. Здесь жили, ловили рыбу и жемчуг первые местные поселенцы. Вы прокатитесь на яркой традиционной лодке абра из Бар-Дубая в Дейру — это два исторических квартала, разделенных заливом Дубай-Крик. Прогуляетесь по самому большому рынку золота в мире и увидите кольцо весом 64 килограмма.

Пальмовые острова, шоу поющих фонтанов и не только

В современном Дубае я покажу искусственные Пальмовые острова и расскажу, с какими трудностями пришлось столкнуться при их строительстве. А еще мы посетим «Манхэттен Ближнего Востока» — район Дубай Марина, где пришвартовано множество роскошных яхт. Прогуляемся по престижному кварталу Мадинат Джумейра, сфотографируемся на фоне семизвездочного отеля Бурдж-эль-Араб и насладимся шоу поющих фонтанов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Mitsubishi Attrage
  • Если ваш отель находится в Фуджейре или Абу-Даби, доплата за трансфер составит 55$, в Рас-эль-Хайме — 30$
  • Маршрут может быть изменен по вашему желанию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Александра
Александра
Здравствуйте, мои дорогие путешественники. Меня зовут Александра, я лицензированный гид. Живу в Эмиратах уже 4 года и влюблена в эту страну. С радостью поделюсь своими эмоциями и накопленными знаниями!
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