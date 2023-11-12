Самостоятельное посещение.
Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат! Важно! С собой можно пронести 0,5 л воды, еду проносить запрещено. Время на посещение Aya Universe – 2 часа при выборе опции с трансфером.
Приобретая билеты в галерею без трансфера, Вы можете находиться там с момента открытия до момента закрытия - по желанию. Фото и видеосъемка разрешены только без использования вспышки.
Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат! Важно! С собой можно пронести 0,5 л воды, еду проносить запрещено. Время на посещение Aya Universe – 2 часа при выборе опции с трансфером.
Приобретая билеты в галерею без трансфера, Вы можете находиться там с момента открытия до момента закрытия - по желанию. Фото и видеосъемка разрешены только без использования вспышки.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии. Билет обмену и возврату не подлежит!
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии. Билет обмену и возврату не подлежит!
Описание
Уникальный развлекательный комплекс Aya Universe - новое, неизведанное место в Дубае, где при помощи бесчисленных интерактивных инсталляций можно погрузиться в глубину удивительных миров, спрятанных за тёмным, таинственным небосводом, созданных для общения с природной красотой таинственного космоса.
Совершите путешествие по удивительным, сияющим садам, звёздным просторам и рекам соединяющим бесконечность. Станьте свидетелем новой реальности и позвольте себе раствориться в ней, плывя по течению и наслаждаясь новым впечатлением.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в Aya Universe
- Что не входит
- Индивидуальный трансфер Сувениры и личные расходы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 16:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Tez Tour — Организатор в Дубае
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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