Уникальный развлекательный комплекс Aya Universe - новое, неизведанное место в Дубае, где при помощи бесчисленных интерактивных инсталляций можно погрузиться в глубину удивительных миров, спрятанных за тёмным, таинственным небосводом, созданных для общения с природной красотой таинственного космоса.

Совершите путешествие по удивительным, сияющим садам, звёздным просторам и рекам соединяющим бесконечность. Станьте свидетелем новой реальности и позвольте себе раствориться в ней, плывя по течению и наслаждаясь новым впечатлением.