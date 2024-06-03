Билеты онлайн без очередей в Дубае

Найдено 44 экскурсии в категории «Билеты» в Дубае на русском языке, цены от $16. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
Билеты
1.5 часа
37 отзывов
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
Поднимитесь на 124 этаж Бурдж-Халифы на одном из самых быстрых лифтов в мире и насладитесь панорамным видом на Дубай с высоты 452 метров
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$55 за билет
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
Билеты
1.5 часа
17 отзывов
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
Погрузитесь в атмосферу вечернего Дубая с билетом на смотровую площадку Бурдж-Халифа. Уникальные виды, вечерние огни и шоу фонтанов ждут вас
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов»
Расписание: ежедневно в 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$70 за билет
Билет на водно-акробатическое шоу La Perle
Билеты
2 часа
24 отзыва
Билет на водно-акробатическое шоу La Perle в Дубае: магия в каждом движении
Ищете незабываемые впечатления в Дубае? Билет на шоу La Perle откроет мир волшебства, акробатики и танцев
Начало: В Al Habtoor City
«Электронный билет на шоу La Perle»
12 июня в 18:30
13 июня в 18:00
$70 за билет
Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
Билеты
1 час
23 отзыва
Билет в музей Лувр Абу-Даби без очереди
Откройте для себя мир великих художников и архитектурное чудо, посетив музей Лувр в Абу-Даби с удобным электронным билетом
Начало: В «Лувре» Абу-Даби
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
Рамка Дубая - билет на смотровую площадку
Билеты
1.5 часа
16 отзывов
Билет на смотровую площадку Рамка Дубая с панорамными видами
Золотая рамка Дубая - уникальная возможность увидеть контрасты города. С высоты 150 метров открываются виды на старинный Дейра и современные небоскребы
Начало: В здании Рамки Дубая
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$20 за билет
Билеты в Музей будущего в Дубае
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
24 отзыва
Билеты в Музей будущего в Дубае
Посетите Музей будущего в Дубае и окунитесь в мир инноваций и технологий. Вас ждут интерактивные экспонаты и уникальные проекты
Начало: В Музее будущего в Дубае
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$45 за билет
Джунгли Амазонии в Дубае: билет в оранжерею Зелёная планета
Билеты
3 часа
5 отзывов
Джунгли Амазонии в Дубае: билет в оранжерею Зелёная планета
Оранжерея Green Planet в Дубае - уникальное место, где можно увидеть тропическую экосистему с более чем 3000 видами экзотических растений и животных
Начало: В Зоологическом музее Зелёная планета
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$50 за билет
Ужин и вечернее шоу на катамаране
Билеты
2 часа
8 отзывов
Ужин с вечерним шоу на катамаране в Дубае: незабываемый вечер
Проведите волшебный вечер на борту роскошного катамарана, наслаждаясь ужином и живым вокалом
Начало: На катамаране Alexandra Sea Lounge
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 21:00
10 июня в 21:00
11 июня в 21:00
$50 за билет
Бурдж-эль-Араб изнутри - экскурсия с англоязычным гидом
Билеты
1.5 часа
1 отзыв
Бурдж-эль-Араб изнутри - экскурсия с англоязычным гидом
Познакомиться с историей, архитектурой и дизайном здания, а также увидеть знаменитый Royal Suite
Начало: У отеля Бурдж-эль-Араб
«Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$75 за билет
Билеты в парк MotionGate
Билеты
6 часов
15 отзывов
Билет в MotionGate Дубай: мир кино и аттракционов ждет вас
Встречайте любимых героев и отправляйтесь в захватывающее приключение в тематическом парке MotionGate
Начало: у парка MotionGate
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$85 за билет
Билеты в парк LegoLand
Билеты
1 час
6 отзывов
Билеты в парк LegoLand
Веселое погружение в мир из любимого конструктора
Начало: В парке LegoLand
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$85 за билет
Билет на иммерсивное шоу AYA Universe
Билеты
1.5 часа
10 отзывов
Билет на шоу AYA Universe в Дубае: путешествие по мирам фантазии
Приглашаем вас в магический мир AYA Universe, где каждый шаг открывает дверь в новую реальность. Погрузитесь в неизведанное
Начало: В ТЦ WAFI City Mall
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$35 за билет
Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Билеты
3.5 часа
6 отзывов
Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Полюбоваться панорамами мегаполиса со 124 этажа и побывать в царстве Посейдона
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$75 за билет
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Билеты
13 часов
28 отзывов
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
Начало: В парке Ferrari World
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты в Аквариум Дубай Молла
Билеты
1 час
10 отзывов
Билеты в Аквариум Дубай Молла
Посетить крупнейший аквариум в мире и понаблюдать за тысячами морских обитателей
Начало: У Аквариума в Дубай Молле
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$50 за билет
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Билеты
1 час
4 отзыва
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Опробовать все аттракционы - от огромных горок и водопадов до бассейнов и Ленивой реки
Начало: В парке Wild Wadi
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$80 за билет
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Билеты
1 час
6 отзывов
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Билеты
1 час
2 отзыва
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Водные развлечения для детей и взрослых круглый год
Начало: У аквапарка Yas
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$90 за билет
Бурдж-Халифа - билет на 152 этаж, в самый высокий лаундж мира
Билеты
1.5 часа
3 отзыва
Бурдж-Халифа - билет на 152 этаж, в самый высокий лаундж мира
Отдохнуть в баре на высоте 575 метров с фантастическими видами на мегаполис
Начало: на стойке регистрации в Дубай Молле
«❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:30 и 21:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$225 за билет
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
Билеты
3 часа
1 отзыв
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
VIP-подъём на высоту 555 метров - к «золотым» видам вечернего Дубая
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов»
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
$125 за билет
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Билеты
1.5 часа
2 отзыва
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Прокатиться над небоскребами и заливом по самому быстрому и протяжённому в мире городскому зиплайну
Начало: В торговом комплексе Дубай Молл
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$200 за билет
Бурдж-Халифа вершина: билеты на 148, 124 и 125 этажи
Билеты
4 часа
5 отзывов
Бурдж-Халифа вершина: билеты на 148, 124 и 125 этажи
Начало: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard
«Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи Обладателей билета на 148 этаж запускают в лифты вниз тоже без очереди»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
от $126 за билет
Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи
Билеты
4 часа
81 отзыв
Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи
Начало: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard
«Чтобы занять удобные для просмотра места на это шоу, рекомендуется бронировать билеты как минимум за 30 минут до начала»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $56 за билет
Билеты в Музей Будущего
Билеты
2 часа
120 отзывов
Билеты в Музей Будущего
Начало: Sheikh Zayed Road, Trade Centre
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
$42 за билет
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis
Билеты
6 часов
32 отзыва
Аквапарк Aquaventure Atlantis: Ваш билет в мир водных чудес
Откройте для себя водное царство Aquaventure Atlantis - идеальное место для незабываемого отдыха
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт, Чт и Вс с 10.00 (в зависимости от отеля)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $95 за билет
Тематические парки MotionGate + Legoland + аквапарк Legoland
Билеты
8 часов
13 отзывов
Билеты в тематические парки MotionGate и Legoland Дубай
Веселье и приключения ждут вас в парках MotionGate и Legoland - радость для детей и взрослых
Начало: По договоренности
«Вы получите билет без очередей»
Расписание: Вт. Чт. Вс. (11.00 - 19.00)
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от $76.50 за билет
Параллельные миры: шоу Aya Universe в Дубае
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
2 отзыва
Параллельные миры: шоу Aya Universe в Дубае
Начало: 1-й этаж ТЦ WAFI, Oud Metha Road, Дубай, ОАЭ
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$33 за билет
Горизонты Дубая: Sky Views Dubai (входной билет)
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
43 отзыва
Горизонты Дубая: Sky Views Dubai (входной билет)
Начало: Sky View hotel, Emaar Square Area, Downtown Dubai
«Важная информация: Горка Glass Slide Ticket не входит в стоимость билета»
Расписание: Ежедневно с 10:00–22:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $26 за билет
Билеты на смотровую площадку The View at The Palm
Билеты
2 часа
46 отзывов
Билеты на смотровую площадку The View at The Palm
Начало: The View at The Palm
«Вы можете выбрать билет в зависимости от времени посещения смотровой площадки:»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $25 за билет
Лес под куполом: входной билет в оранжерею The Green Planet
🚶 Пешая
Билеты
2.5 часа
Лес под куполом: входной билет в оранжерею The Green Planet
Начало: Green Planet: City Walk - Al Wasl - Dubai - ОАЭ
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, в Рамадан до 17:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$44 за билет
Аквашоу La Perle by Dragone
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
79 отзывов
Аквашоу La Perle by Dragone
Начало: Театр La Perle, 260 Sheikh Zayed Rd, Al Habtoor Ci
«Ваучеры необходимо обменять на билеты»
Расписание: Ежедневно в 18:30 и 21:30
12 июня в 18:30
13 июня в 18:30
от $76 за билет
Архитектурное чудо - Dubai Frame (входной билет)
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
51 отзыв
Архитектурное чудо - Dubai Frame (входной билет)
Начало: Zabeel Park Jogging Track - Za’abeel - Al Kifaf
«Забронируйте билеты сейчас и будьте готовы увидеть Дубай с совершенно новой точки зрения в Dubai Frame»
Расписание: Dubai Frame открыт с 9:00 до 21:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $16 за билет
Парк цветов Miracle Garden
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
24 отзыва
Парк цветов Miracle Garden
Начало: Miracle Garden
2 окт в 12:00
3 окт в 12:00
$26 за билет
Единый билет в Parks and Resorts
🚶 Пешая
Билеты
10 часов
28 отзывов
Единый билет в Parks and Resorts
Начало: Dubai Parks and Resorts
«Билет дает право на посещение 2 парков из 4 на выбор в течение 1 дня»
Расписание: Ежедневно 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$97.11 за билет
Бурдж-Халифа: билет с трансфером в одну сторону
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
27 отзывов
Бурдж-Халифа: билет с трансфером в одну сторону
Начало: Ваш отель или круизный терминал порта Рашид
«На входе вас сфотографируют и выдадут билет, чтобы вы смогли найти свое фото при выходе»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 23:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$99.01 за билет
Ледовый лаундж в Дубае «Chillout Ice Lounge»
🚶 Пешая
Билеты
40 минут 12 секунд
18 отзывов
Ледовый лаундж в Дубае «Chillout Ice Lounge»
Начало: Chillout Dubai, Times Square Centre
Расписание: Ежедневно с 10 до 22
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$20 за билет
Входной билет в «Ски Дубай» - безлимитные поездки
🚶 Пешая
Билеты
12 часов
5 отзывов
Входной билет в «Ски Дубай» - безлимитные поездки
Начало: Ski Dubai, Mall Of the Emirates
Расписание: Ежедневно, время работы: 10:00 - 23:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$71.60 за билет
Секреты подводного мира: аквариум Lost Chambers (входной билет)
🚶 Пешая
Билеты
10 часов
1 отзыв
Секреты подводного мира: аквариум Lost Chambers (входной билет)
Начало: 44J9+V7P Atlantis, The Palm - The Palm Jumeirah
«Забронируйте билеты в аквариум Lost Chambers прямо сейчас и отправляйтесь в путешествие, чтобы открыть для себя чудеса подводного мира»
Расписание: Аквариум открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Последний вход обычно за час до закрытия.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$24 за билет
Билет в парк IMG Worlds of Adventure
Билеты
2 часа
Билет в парк IMG Worlds of Adventure
Начало: Sheikh Mohammed Bin Zayed Road
«Все билеты выкупаются и направляются в электронном виде только после внесения 100% предоплаты: 1»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
$100 за билет
Билет в музей Мадам Тюссо
Билеты
3 часа
Билет в музей Мадам Тюссо
«Встретиться» с Криштиану Роналду, Кайли Дженер и другими восковыми двойниками мировых знаменитостей
Начало: В музее Мадам Тюссо
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
$40 за билет
Бурдж-Халифа - дневной билет на смотровую на 148 этаже
Билеты
2 часа
Бурдж-Халифа - дневной билет на смотровую на 148 этаже
VIP-подъём на одну из самых высоких обзорных площадок знакового небоскрёба
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$175 за билет
Шоу Aya Universe в Дубае
Билеты
2 часа
Шоу Aya Universe в Дубае
«Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 16:00
$35 за билет
Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
Начало: Atlantis The Palm - Crescent Rd - Dubai
«Дети до 12 лет должны быть в сопровождении взрослого (18+), на которого необходимо приобрести билет»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$275 за билет
Билет на смотровую площадку Бурдж Халифа
Билеты
1 час
Билет на смотровую площадку Бурдж Халифа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 19:30
$70 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    3 июня 2024
    Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
    Все прошло отлично, билеты получили без проблем, сразу нашли место, где забрать их. Океанариум огромный, закладываете часа 3
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
    Нам с сыном очень понравилось
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
    Билет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслали заранее на Вотсап) поменяли
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    на 4 бумажных. Дети мечтали попасть на Бурдж Халифу. Поднялись на 124 этаж. Мест для обзора и фото было достаточно. Рекомендую утренние часы.

    Билет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслалиБилет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслалиБилет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслалиБилет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслали
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи
    Нереальные очереди! Если бы знали, что час будем стоять, чтобы зайти и 1,5 часа чтобы спуститься, вряд ли поехали бы. Сервису спасибо за возможность купить билеты рос картой и за приятные цены
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
    Быстро пришли билеты, не было никаких вопросов, огромное спасибо
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Билеты в Музей Будущего
    Детям я думаю было бы интересно. Мы были вдвоем с мужем, не очень нам понравилось.
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
    Всё прошло замечательно, организовано. В кассе без очереди обменяли бронь на билеты. Есть очередь на лифты, но она проходит достаточно быстро, мы стояли 30 мин.
    Всё прошло замечательно, организовано. В кассе без очереди обменяли бронь на билеты. Есть очередь на лифты
  • М
    Маргарита
    27 мая 2024
    Билеты в Музей Будущего
    Удобный способ покупки билетов в Музей Будущего, т. к. на официальном сайте не проходит оплата с банковской карты, даже с
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    турецкой, выдаёт ошибку. В Спутнике купили билеты с русской карты без проблем, единственное конвертация по не очень выгодному курсу. Сам Музей Будущего не сильно впечатлил. По моим личным ощущениям, музей Будущего соответствовал бы своему названию лет 10 назад. Сейчас уже не особо удивляет, хотелось бы увидеть более продвинутые и "диковинные" технологии.

  • A
    Aiperi
    27 мая 2024
    Архитектурное чудо - Dubai Frame (входной билет)
    Всем привет! Купили на этом сайте данную поездку в пустыню. Советуем однозначно брать за такую цену поездку! Внедорожник забирает из отеля.
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    Машина 7 местная. У нас был водитель и сопровождающий по имени Ризван. Очень заботливый и внимательный гид. Говорит на английском. Катание по песку на машине на 5 баллов. Затем в конце в кемпинге проходит шоу (танец живота, шоу с огнем). Дают ужин, шведский стол, так как все происходит в пустыне и в палатке от ужина не стоит ожидать каких-то изысканных блюд.

  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
    Очень все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Билеты»

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  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
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