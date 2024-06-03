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Билеты
1.5 часа
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
Поднимитесь на 124 этаж Бурдж-Халифы на одном из самых быстрых лифтов в мире и насладитесь панорамным видом на Дубай с высоты 452 метров
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$55 за билет
Билеты
1.5 часа
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
Погрузитесь в атмосферу вечернего Дубая с билетом на смотровую площадку Бурдж-Халифа. Уникальные виды, вечерние огни и шоу фонтанов ждут вас
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов»
Расписание: ежедневно в 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$70 за билет
Билеты
2 часа
Билет на водно-акробатическое шоу La Perle в Дубае: магия в каждом движении
Ищете незабываемые впечатления в Дубае? Билет на шоу La Perle откроет мир волшебства, акробатики и танцев
Начало: В Al Habtoor City
«Электронный билет на шоу La Perle»
12 июня в 18:30
13 июня в 18:00
$70 за билет
Билеты
1 час
Билет в музей Лувр Абу-Даби без очереди
Откройте для себя мир великих художников и архитектурное чудо, посетив музей Лувр в Абу-Даби с удобным электронным билетом
Начало: В «Лувре» Абу-Даби
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
Билеты
1.5 часа
Билет на смотровую площадку Рамка Дубая с панорамными видами
Золотая рамка Дубая - уникальная возможность увидеть контрасты города. С высоты 150 метров открываются виды на старинный Дейра и современные небоскребы
Начало: В здании Рамки Дубая
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$20 за билет
Билеты
1.5 часа
Билеты в Музей будущего в Дубае
Посетите Музей будущего в Дубае и окунитесь в мир инноваций и технологий. Вас ждут интерактивные экспонаты и уникальные проекты
Начало: В Музее будущего в Дубае
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$45 за билет
Билеты
3 часа
Джунгли Амазонии в Дубае: билет в оранжерею Зелёная планета
Оранжерея Green Planet в Дубае - уникальное место, где можно увидеть тропическую экосистему с более чем 3000 видами экзотических растений и животных
Начало: В Зоологическом музее Зелёная планета
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$50 за билет
Билеты
2 часа
Ужин с вечерним шоу на катамаране в Дубае: незабываемый вечер
Проведите волшебный вечер на борту роскошного катамарана, наслаждаясь ужином и живым вокалом
Начало: На катамаране Alexandra Sea Lounge
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 21:00
10 июня в 21:00
11 июня в 21:00
$50 за билет
Билеты
1.5 часа
Бурдж-эль-Араб изнутри - экскурсия с англоязычным гидом
Познакомиться с историей, архитектурой и дизайном здания, а также увидеть знаменитый Royal Suite
Начало: У отеля Бурдж-эль-Араб
«Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$75 за билет
Билеты
6 часов
Билет в MotionGate Дубай: мир кино и аттракционов ждет вас
Встречайте любимых героев и отправляйтесь в захватывающее приключение в тематическом парке MotionGate
Начало: у парка MotionGate
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$85 за билет
Билеты
1 час
Билеты в парк LegoLand
Веселое погружение в мир из любимого конструктора
Начало: В парке LegoLand
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$85 за билет
Билеты
1.5 часа
Билет на шоу AYA Universe в Дубае: путешествие по мирам фантазии
Приглашаем вас в магический мир AYA Universe, где каждый шаг открывает дверь в новую реальность. Погрузитесь в неизведанное
Начало: В ТЦ WAFI City Mall
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$35 за билет
Билеты
3.5 часа
Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Полюбоваться панорамами мегаполиса со 124 этажа и побывать в царстве Посейдона
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$75 за билет
Билеты
13 часов
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
Начало: В парке Ferrari World
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты
1 час
Билеты в Аквариум Дубай Молла
Посетить крупнейший аквариум в мире и понаблюдать за тысячами морских обитателей
Начало: У Аквариума в Дубай Молле
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$50 за билет
Билеты
1 час
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Опробовать все аттракционы - от огромных горок и водопадов до бассейнов и Ленивой реки
Начало: В парке Wild Wadi
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$80 за билет
Билеты
1 час
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты
1 час
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Водные развлечения для детей и взрослых круглый год
Начало: У аквапарка Yas
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$90 за билет
Билеты
1.5 часа
Бурдж-Халифа - билет на 152 этаж, в самый высокий лаундж мира
Отдохнуть в баре на высоте 575 метров с фантастическими видами на мегаполис
Начало: на стойке регистрации в Дубай Молле
«❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:30 и 21:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$225 за билет
Билеты
3 часа
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
VIP-подъём на высоту 555 метров - к «золотым» видам вечернего Дубая
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов»
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
$125 за билет
Билеты
1.5 часа
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Прокатиться над небоскребами и заливом по самому быстрому и протяжённому в мире городскому зиплайну
Начало: В торговом комплексе Дубай Молл
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$200 за билет
Билеты
4 часа
Бурдж-Халифа вершина: билеты на 148, 124 и 125 этажи
Начало: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard
«Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи Обладателей билета на 148 этаж запускают в лифты вниз тоже без очереди»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
от $126 за билет
Билеты
4 часа
Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи
Начало: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard
«Чтобы занять удобные для просмотра места на это шоу, рекомендуется бронировать билеты как минимум за 30 минут до начала»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $56 за билет
Билеты
2 часа
Билеты в Музей Будущего
Начало: Sheikh Zayed Road, Trade Centre
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
$42 за билет
Билеты
6 часов
Аквапарк Aquaventure Atlantis: Ваш билет в мир водных чудес
Откройте для себя водное царство Aquaventure Atlantis - идеальное место для незабываемого отдыха
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт, Чт и Вс с 10.00 (в зависимости от отеля)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $95 за билет
Билеты
8 часов
Билеты в тематические парки MotionGate и Legoland Дубай
Веселье и приключения ждут вас в парках MotionGate и Legoland - радость для детей и взрослых
Начало: По договоренности
«Вы получите билет без очередей»
Расписание: Вт. Чт. Вс. (11.00 - 19.00)
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от $76.50 за билет
Билеты
2 часа
Параллельные миры: шоу Aya Universe в Дубае
Начало: 1-й этаж ТЦ WAFI, Oud Metha Road, Дубай, ОАЭ
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$33 за билет
Билеты
2 часа
Горизонты Дубая: Sky Views Dubai (входной билет)
Начало: Sky View hotel, Emaar Square Area, Downtown Dubai
«Важная информация: Горка Glass Slide Ticket не входит в стоимость билета»
Расписание: Ежедневно с 10:00–22:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $26 за билет
Билеты
2 часа
Билеты на смотровую площадку The View at The Palm
Начало: The View at The Palm
«Вы можете выбрать билет в зависимости от времени посещения смотровой площадки:»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $25 за билет
Билеты
2.5 часа
Лес под куполом: входной билет в оранжерею The Green Planet
Начало: Green Planet: City Walk - Al Wasl - Dubai - ОАЭ
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, в Рамадан до 17:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$44 за билет
Билеты
1.5 часа
Аквашоу La Perle by Dragone
Начало: Театр La Perle, 260 Sheikh Zayed Rd, Al Habtoor Ci
«Ваучеры необходимо обменять на билеты»
Расписание: Ежедневно в 18:30 и 21:30
12 июня в 18:30
13 июня в 18:30
от $76 за билет
Билеты
1.5 часа
Архитектурное чудо - Dubai Frame (входной билет)
Начало: Zabeel Park Jogging Track - Za’abeel - Al Kifaf
«Забронируйте билеты сейчас и будьте готовы увидеть Дубай с совершенно новой точки зрения в Dubai Frame»
Расписание: Dubai Frame открыт с 9:00 до 21:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $16 за билет
Билеты
2 часа
Парк цветов Miracle Garden
Начало: Miracle Garden
2 окт в 12:00
3 окт в 12:00
$26 за билет
Билеты
10 часов
Единый билет в Parks and Resorts
Начало: Dubai Parks and Resorts
«Билет дает право на посещение 2 парков из 4 на выбор в течение 1 дня»
Расписание: Ежедневно 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$97.11 за билет
Билеты
2 часа
Бурдж-Халифа: билет с трансфером в одну сторону
Начало: Ваш отель или круизный терминал порта Рашид
«На входе вас сфотографируют и выдадут билет, чтобы вы смогли найти свое фото при выходе»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 23:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$99.01 за билет
Билеты
40 минут 12 секунд
Ледовый лаундж в Дубае «Chillout Ice Lounge»
Начало: Chillout Dubai, Times Square Centre
Расписание: Ежедневно с 10 до 22
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$20 за билет
Билеты
12 часов
Входной билет в «Ски Дубай» - безлимитные поездки
Начало: Ski Dubai, Mall Of the Emirates
Расписание: Ежедневно, время работы: 10:00 - 23:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$71.60 за билет
Билеты
10 часов
Секреты подводного мира: аквариум Lost Chambers (входной билет)
Начало: 44J9+V7P Atlantis, The Palm - The Palm Jumeirah
«Забронируйте билеты в аквариум Lost Chambers прямо сейчас и отправляйтесь в путешествие, чтобы открыть для себя чудеса подводного мира»
Расписание: Аквариум открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Последний вход обычно за час до закрытия.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$24 за билет
Билеты
2 часа
Билет в парк IMG Worlds of Adventure
Начало: Sheikh Mohammed Bin Zayed Road
«Все билеты выкупаются и направляются в электронном виде только после внесения 100% предоплаты: 1»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
$100 за билет
Билеты
3 часа
Билет в музей Мадам Тюссо
«Встретиться» с Криштиану Роналду, Кайли Дженер и другими восковыми двойниками мировых знаменитостей
Начало: В музее Мадам Тюссо
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
$40 за билет
Билеты
2 часа
Бурдж-Халифа - дневной билет на смотровую на 148 этаже
VIP-подъём на одну из самых высоких обзорных площадок знакового небоскрёба
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$175 за билет
Билеты
2 часа
Шоу Aya Universe в Дубае
«Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 16:00
$35 за билет
Билеты
2 часа
Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
Начало: Atlantis The Palm - Crescent Rd - Dubai
«Дети до 12 лет должны быть в сопровождении взрослого (18+), на которого необходимо приобрести билет»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$275 за билет
Билеты
1 час
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 19:30
$70 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета3 июня 2024Все прошло отлично, билеты получили без проблем, сразу нашли место, где забрать их. Океанариум огромный, закладываете часа 3
- ООксана3 июня 2024Нам с сыном очень понравилось
- ААнна30 мая 2024Билет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслали заранее на Вотсап) поменяли
- ССветлана30 мая 2024Нереальные очереди! Если бы знали, что час будем стоять, чтобы зайти и 1,5 часа чтобы спуститься, вряд ли поехали бы. Сервису спасибо за возможность купить билеты рос картой и за приятные цены
- ЕЕлена29 мая 2024Быстро пришли билеты, не было никаких вопросов, огромное спасибо
- ССветлана29 мая 2024Детям я думаю было бы интересно. Мы были вдвоем с мужем, не очень нам понравилось.
- ЮЮлия28 мая 2024Всё прошло замечательно, организовано. В кассе без очереди обменяли бронь на билеты. Есть очередь на лифты, но она проходит достаточно быстро, мы стояли 30 мин.
- ММаргарита27 мая 2024Удобный способ покупки билетов в Музей Будущего, т. к. на официальном сайте не проходит оплата с банковской карты, даже с
- AAiperi27 мая 2024Всем привет! Купили на этом сайте данную поездку в пустыню. Советуем однозначно брать за такую цену поездку! Внедорожник забирает из отеля.
- ЮЮлия25 мая 2024Очень все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Билеты»
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