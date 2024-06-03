Е Елизавета Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум Все прошло отлично, билеты получили без проблем, сразу нашли место, где забрать их. Океанариум огромный, закладываете часа 3

О Оксана Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби Нам с сыном очень понравилось

А Анна Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже читать дальше на 4 бумажных. Дети мечтали попасть на Бурдж Халифу. Поднялись на 124 этаж. Мест для обзора и фото было достаточно. Рекомендую утренние часы. Билет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслали заранее на Вотсап) поменяли

С Светлана Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи Нереальные очереди! Если бы знали, что час будем стоять, чтобы зайти и 1,5 часа чтобы спуститься, вряд ли поехали бы. Сервису спасибо за возможность купить билеты рос картой и за приятные цены

Е Елена Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате Быстро пришли билеты, не было никаких вопросов, огромное спасибо

С Светлана Билеты в Музей Будущего Детям я думаю было бы интересно. Мы были вдвоем с мужем, не очень нам понравилось.

Ю Юлия Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже Всё прошло замечательно, организовано. В кассе без очереди обменяли бронь на билеты. Есть очередь на лифты, но она проходит достаточно быстро, мы стояли 30 мин.

М Маргарита Билеты в Музей Будущего читать дальше турецкой, выдаёт ошибку. В Спутнике купили билеты с русской карты без проблем, единственное конвертация по не очень выгодному курсу. Сам Музей Будущего не сильно впечатлил. По моим личным ощущениям, музей Будущего соответствовал бы своему названию лет 10 назад. Сейчас уже не особо удивляет, хотелось бы увидеть более продвинутые и "диковинные" технологии. Удобный способ покупки билетов в Музей Будущего, т. к. на официальном сайте не проходит оплата с банковской карты, даже с

A Aiperi Архитектурное чудо - Dubai Frame (входной билет) читать дальше Машина 7 местная. У нас был водитель и сопровождающий по имени Ризван. Очень заботливый и внимательный гид. Говорит на английском. Катание по песку на машине на 5 баллов. Затем в конце в кемпинге проходит шоу (танец живота, шоу с огнем). Дают ужин, шведский стол, так как все происходит в пустыне и в палатке от ужина не стоит ожидать каких-то изысканных блюд. Всем привет! Купили на этом сайте данную поездку в пустыню. Советуем однозначно брать за такую цену поездку! Внедорожник забирает из отеля.