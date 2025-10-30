Уникальный развлекательный комплекс AYA Universe — новое, неизведанное место в Дубае. 12 интерактивных инсталляций погрузят вас в глубину поразительных миров. Вы будете управлять обсерваторией в окружении звёзд, гулять по светящимся садам и переходить через реки, соединяющие бесконечность… Этот опыт сложно передать словами, лучше прийти и увидеть всё воочию!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Что вы получите

Доступ на шоу AYA Universe без очереди в кассы.

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов

2. В день посещения подойдите к стойке регистрации и покажите свой билет на экране смартфона. Стойка регистрации находится в атриуме ТЦ WAFI City Mall.

3. Часы работы: вс–чт — с 10:00 до 22:00; пт–сб — с 10:00 до 00:00

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Билеты — с открытой датой и временем

Детям до 3 лет вход бесплатный

Отмена бронирования или обмен билета невозможны

Дополнительные опции