Мои заказы

Билет на иммерсивное шоу AYA Universe

Побывать в 12 тематических залах с удивительными аудиовизуальными инсталляциями
Уникальный развлекательный комплекс AYA Universe — новое, неизведанное место в Дубае. 12 интерактивных инсталляций погрузят вас в глубину поразительных миров.

Вы будете управлять обсерваторией в окружении звёзд, гулять по светящимся садам и переходить через реки, соединяющие бесконечность… Этот опыт сложно передать словами, лучше прийти и увидеть всё воочию!
4.8
31 отзыв
Билет на иммерсивное шоу AYA Universe
Билет на иммерсивное шоу AYA Universe
Билет на иммерсивное шоу AYA Universe

Описание билета

Что вы получите

Доступ на шоу AYA Universe без очереди в кассы.

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В день посещения подойдите к стойке регистрации и покажите свой билет на экране смартфона. Стойка регистрации находится в атриуме ТЦ WAFI City Mall.
3. Часы работы: вс–чт — с 10:00 до 22:00; пт–сб — с 10:00 до 00:00

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

  • Билеты — с открытой датой и временем
  • Детям до 3 лет вход бесплатный
  • Отмена бронирования или обмен билета невозможны

Дополнительные опции

  • Трансфер для 6 пассажиров: из Дубая, Шарджи или Аджмана — 150$ (без ожидания), 200$ (5 часов), 250$ (8 часов), 325$ (10 часов)
  • Из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби — 250$ (8 часов), 325$ (10 часов)
  • VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300): Из Дубая, Шарджи или Аджмана — 300$ (без ожидания), 400$ (5 часов), 550$ (8 часов), 650$ (10 часов); из других эмиратов — 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Стандартный билет$37
Дети до 3 летБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В ТЦ WAFI City Mall
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 16902 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
3
2
1
1
О
Я с сыном в восторге, все очень понравилось 👍 всем рекомендуем. Мы побывали в сказке, как будто в детство попали
Я с сыном в восторге, все очень понравилось 👍 всем рекомендуем. Мы побывали в сказке, как будто в детство попали
Я с сыном в восторге, все очень понравилось 👍 всем рекомендуем. Мы побывали в сказке, как будто в детство попали
Я с сыном в восторге, все очень понравилось 👍 всем рекомендуем. Мы побывали в сказке, как будто в детство попали
Я с сыном в восторге, все очень понравилось 👍 всем рекомендуем. Мы побывали в сказке, как будто в детство попали
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Сайт и продавца рекомендую. Приобретала билеты и России, оплачивала по карте мир. Все скинули в этот же день на телефон. Я билеты распечатывала, но не обязательно. Посетить мероприятие можно в любое время. Детям будет очень интересно и необычно. По времени ограничений нет. Выдают при входе книжку-паспорт с наклейками, чтоб не запутаться какую комнату уже посещали.
Сайт и продавца рекомендую. Приобретала билеты и России, оплачивала по карте мир. Все скинули в этот
Сайт и продавца рекомендую. Приобретала билеты и России, оплачивала по карте мир. Все скинули в этот
Сайт и продавца рекомендую. Приобретала билеты и России, оплачивала по карте мир. Все скинули в этот
Сайт и продавца рекомендую. Приобретала билеты и России, оплачивала по карте мир. Все скинули в этот
Сайт и продавца рекомендую. Приобретала билеты и России, оплачивала по карте мир. Все скинули в этот
Сайт и продавца рекомендую. Приобретала билеты и России, оплачивала по карте мир. Все скинули в этот
Сайт и продавца рекомендую. Приобретала билеты и России, оплачивала по карте мир. Все скинули в этот
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Очень понравилось, я люблю такое, тем, кому нравятся всякие лазеры, светящиеся штуки, светомузыка, анимация там очень понравится, там 12 локаций каждый для себя найдет любимую, там выдают паспорт и наклейки, можно после каждой локации клеить их, так будете знать где уже были, а где нет, 10/10🔥
Очень понравилось, я люблю такое, тем, кому нравятся всякие лазеры, светящиеся штуки, светомузыка, анимация там очень
Очень понравилось, я люблю такое, тем, кому нравятся всякие лазеры, светящиеся штуки, светомузыка, анимация там очень
Очень понравилось, я люблю такое, тем, кому нравятся всякие лазеры, светящиеся штуки, светомузыка, анимация там очень
Очень понравилось, я люблю такое, тем, кому нравятся всякие лазеры, светящиеся штуки, светомузыка, анимация там очень
Очень понравилось, я люблю такое, тем, кому нравятся всякие лазеры, светящиеся штуки, светомузыка, анимация там очень
Вам был полезен этот отзыв?
Ulyana
Необычное место с разными локациями. На входе выдают паспорта вселенной, нужно отмечать стикерами посетившие точки. Уверена, что понравится не только взрослым, но и детям. Нам понравилась локация Flora по вселенной фильма Аватар. Все пройти можно примерно за час.
Необычное место с разными локациями. На входе выдают паспорта вселенной, нужно отмечать стикерами посетившие точки. Уверена,
Необычное место с разными локациями. На входе выдают паспорта вселенной, нужно отмечать стикерами посетившие точки. Уверена,
Необычное место с разными локациями. На входе выдают паспорта вселенной, нужно отмечать стикерами посетившие точки. Уверена,
Необычное место с разными локациями. На входе выдают паспорта вселенной, нужно отмечать стикерами посетившие точки. Уверена,
Необычное место с разными локациями. На входе выдают паспорта вселенной, нужно отмечать стикерами посетившие точки. Уверена,
Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
Все прошло отлично, билеты отправили в электронном виде. Сама локация суперфотогеничная и атмосферная, местами я чувствовала себя Алисой в стране чудес ✨✨✨
Все прошло отлично, билеты отправили в электронном виде. Сама локация суперфотогеничная и атмосферная, местами я чувствовала
Все прошло отлично, билеты отправили в электронном виде. Сама локация суперфотогеничная и атмосферная, местами я чувствовала
Все прошло отлично, билеты отправили в электронном виде. Сама локация суперфотогеничная и атмосферная, местами я чувствовала
Все прошло отлично, билеты отправили в электронном виде. Сама локация суперфотогеничная и атмосферная, местами я чувствовала
Все прошло отлично, билеты отправили в электронном виде. Сама локация суперфотогеничная и атмосферная, местами я чувствовала
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
Побывали сегодня на данной экскурсии, все прошло отлично! Показали на телефоне билеты и ни минуты не стоя в очереди погрузились в волшебный мир!!! Во всех залах завораживающая атмосфера и музыка, все очень красиво, особенно зашёл зал Луна, зеркальный и прожекторный залы. Дети и взрослые в полном восторге от сухого бассейна))
Экскурсия классная, рекомендую к посещению!
Побывали сегодня на данной экскурсии, все прошло отлично! Показали на телефоне билеты и ни минуты не
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Дубая

Похожие экскурсии на «Билет на иммерсивное шоу AYA Universe»

Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
1.5 часа
98 отзывов
Билеты
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
Открыть один из самых впечатляющих видов на Дубай с небоскрёба-рекордсмена
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 18:00
15 авг в 10:00
16 авг в 11:00
$53 за билет
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
На катамаране
2 часа
104 отзыва
Билет на борт
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Насладитесь незабываемым вечерним круизом в Дубае. Ужин, шоу-программа и панорамы ночного города ждут вас на борту катамарана
Начало: В Дубай Марине
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
14 авг в 20:00
$39 за человека
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
1.5 часа
20 отзывов
Билеты
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
VIP-подъём на высоту 555 метров - к «золотым» видам вечернего Дубая
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 18:00
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
$115 за билет
Единый билет в Parks and Resorts
Пешая
10 часов
41 отзыв
Билеты
Единый билет в Parks and Resorts
Начало: Дубай Паркс анд Резортс
Расписание: Ежедневно 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
14 авг в 11:00
$100 за билет
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубае
$37 за человека