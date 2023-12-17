Побывать в 12 тематических залах с удивительными аудиовизуальными инсталляциями
Уникальный развлекательный комплекс AYA Universe — новое, неизведанное место в Дубае. 12 интерактивных инсталляций погрузят вас в глубину поразительных миров.
Вы будете управлять обсерваторией в окружении звёзд, гулять по светящимся садам и переходить через реки, соединяющие бесконечность… Этот опыт сложно передать словами, лучше прийти и увидеть всё воочию!
Вы будете управлять обсерваторией в окружении звёзд, гулять по светящимся садам и переходить через реки, соединяющие бесконечность… Этот опыт сложно передать словами, лучше прийти и увидеть всё воочию!
Ближайшие даты:
17
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даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$35
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вы получите
Доступ на шоу AYA Universe без очереди в кассы.
Как воспользоваться билетом
1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В день посещения подойдите к стойке регистрации и покажите свой билет на экране смартфона. Стойка регистрации находится в атриуме ТЦ WAFI City Mall.
3. Часы работы: вс–чт — с 10:00 до 22:00; пт–сб — с 10:00 до 00:00
Организационные детали
- Билеты — с открытой датой и временем
- Детям до 3 лет вход бесплатный
- Отмена бронирования или обмен билета невозможны
Дополнительные опции
- Трансфер для 6 пассажиров: из Дубая, Шарджи или Аджмана — 150$ (без ожидания), 200$ (5 часов), 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)
- Из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби — 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)
- VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300): Из Дубая, Шарджи или Аджмана — 300$ (без ожидания), 400$ (5 часов), 550$ (8 часов), 650$ (10 часов); из других эмиратов — 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в ТЦ WAFI City Mall
- Когда и как рано покупать?
- Когда: ежедневно в 10:00Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Провела экскурсии для 5077 туристов
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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