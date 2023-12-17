Билет на иммерсивное шоу AYA Universe

Билет для посещения в Дубае

Побывать в 12 тематических залах с удивительными аудиовизуальными инсталляциями

Уникальный развлекательный комплекс AYA Universe — новое, неизведанное место в Дубае. 12 интерактивных инсталляций погрузят вас в глубину поразительных миров.

Вы будете управлять обсерваторией в окружении звёзд, гулять по светящимся садам и переходить через реки, соединяющие бесконечность… Этот опыт сложно передать словами, лучше прийти и увидеть всё воочию!
Билет на иммерсивное шоу AYA Universe
Билет на иммерсивное шоу AYA Universe
Билет на иммерсивное шоу AYA Universe
Билет на иммерсивное шоу AYA Universe
Билет на иммерсивное шоу AYA Universe
Ближайшие даты:
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
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дек
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дек
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$35
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вы получите

Доступ на шоу AYA Universe без очереди в кассы.

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В день посещения подойдите к стойке регистрации и покажите свой билет на экране смартфона. Стойка регистрации находится в атриуме ТЦ WAFI City Mall.
3. Часы работы: вс–чт — с 10:00 до 22:00; пт–сб — с 10:00 до 00:00

Организационные детали

  • Билеты — с открытой датой и временем
  • Детям до 3 лет вход бесплатный
  • Отмена бронирования или обмен билета невозможны

Дополнительные опции

  • Трансфер для 6 пассажиров: из Дубая, Шарджи или Аджмана — 150$ (без ожидания), 200$ (5 часов), 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)
  • Из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби — 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)
  • VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300): Из Дубая, Шарджи или Аджмана — 300$ (без ожидания), 400$ (5 часов), 550$ (8 часов), 650$ (10 часов); из других эмиратов — 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в ТЦ WAFI City Mall
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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