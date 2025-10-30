Уникальный развлекательный комплекс AYA Universe — новое, неизведанное место в Дубае. 12 интерактивных инсталляций погрузят вас в глубину поразительных миров.
Вы будете управлять обсерваторией в окружении звёзд, гулять по светящимся садам и переходить через реки, соединяющие бесконечность… Этот опыт сложно передать словами, лучше прийти и увидеть всё воочию!
Вы будете управлять обсерваторией в окружении звёзд, гулять по светящимся садам и переходить через реки, соединяющие бесконечность… Этот опыт сложно передать словами, лучше прийти и увидеть всё воочию!
Описание билета
Что вы получите
Доступ на шоу AYA Universe без очереди в кассы.
Как воспользоваться билетом
1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В день посещения подойдите к стойке регистрации и покажите свой билет на экране смартфона. Стойка регистрации находится в атриуме ТЦ WAFI City Mall.
3. Часы работы: вс–чт — с 10:00 до 22:00; пт–сб — с 10:00 до 00:00
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
- Билеты — с открытой датой и временем
- Детям до 3 лет вход бесплатный
- Отмена бронирования или обмен билета невозможны
Дополнительные опции
- Трансфер для 6 пассажиров: из Дубая, Шарджи или Аджмана — 150$ (без ожидания), 200$ (5 часов), 250$ (8 часов), 325$ (10 часов)
- Из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби — 250$ (8 часов), 325$ (10 часов)
- VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300): Из Дубая, Шарджи или Аджмана — 300$ (без ожидания), 400$ (5 часов), 550$ (8 часов), 650$ (10 часов); из других эмиратов — 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$37
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В ТЦ WAFI City Mall
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 16902 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Я с сыном в восторге, все очень понравилось 👍 всем рекомендуем. Мы побывали в сказке, как будто в детство попали
Вам был полезен этот отзыв?
Сайт и продавца рекомендую. Приобретала билеты и России, оплачивала по карте мир. Все скинули в этот же день на телефон. Я билеты распечатывала, но не обязательно. Посетить мероприятие можно в любое время. Детям будет очень интересно и необычно. По времени ограничений нет. Выдают при входе книжку-паспорт с наклейками, чтоб не запутаться какую комнату уже посещали.
Вам был полезен этот отзыв?
Очень понравилось, я люблю такое, тем, кому нравятся всякие лазеры, светящиеся штуки, светомузыка, анимация там очень понравится, там 12 локаций каждый для себя найдет любимую, там выдают паспорт и наклейки, можно после каждой локации клеить их, так будете знать где уже были, а где нет, 10/10🔥
Вам был полезен этот отзыв?
Необычное место с разными локациями. На входе выдают паспорта вселенной, нужно отмечать стикерами посетившие точки. Уверена, что понравится не только взрослым, но и детям. Нам понравилась локация Flora по вселенной фильма Аватар. Все пройти можно примерно за час.
Вам был полезен этот отзыв?
Все прошло отлично, билеты отправили в электронном виде. Сама локация суперфотогеничная и атмосферная, местами я чувствовала себя Алисой в стране чудес ✨✨✨
Вам был полезен этот отзыв?
Побывали сегодня на данной экскурсии, все прошло отлично! Показали на телефоне билеты и ни минуты не стоя в очереди погрузились в волшебный мир!!! Во всех залах завораживающая атмосфера и музыка, все очень красиво, особенно зашёл зал Луна, зеркальный и прожекторный залы. Дети и взрослые в полном восторге от сухого бассейна))
Экскурсия классная, рекомендую к посещению!
Экскурсия классная, рекомендую к посещению!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии на «Билет на иммерсивное шоу AYA Universe»
Билеты
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
Открыть один из самых впечатляющих видов на Дубай с небоскрёба-рекордсмена
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 18:00
15 авг в 10:00
16 авг в 11:00
$53 за билет
Билет на борт
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Насладитесь незабываемым вечерним круизом в Дубае. Ужин, шоу-программа и панорамы ночного города ждут вас на борту катамарана
Начало: В Дубай Марине
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
14 авг в 20:00
$39 за человека
Билеты
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
VIP-подъём на высоту 555 метров - к «золотым» видам вечернего Дубая
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 18:00
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
$115 за билет
Билеты
Единый билет в Parks and Resorts
Начало: Дубай Паркс анд Резортс
Расписание: Ежедневно 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
14 авг в 11:00
$100 за билет
$37 за человека