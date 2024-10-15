Отправляйтесь в незабываемое путешествие по пустыне! Покорите песчаные дюны верхом на лошади, испытайте свободу и насладитесь захватывающими видами. Это приключение, которое вы запомните на всю жизнь.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 07:00, 16:00, 17:00
Описание фото-прогулки
Конное сафари в сердце пустыни
Отправляйтесь в удивительное путешествие по пустыне! Представьте себе: мягкий песок под копытами, теплый ветер в волосах и бескрайний горизонт, окрашенный в золотые оттенки заката и рассвета. Прогулка по пустыне на лошади — это не просто развлечение, это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Аравийского полуострова.
Что вас ждет в пустыне?
- Почувствуйте единение с природой: Испытайте свободу и безмятежность, катаясь верхом по бескрайним просторам пустыни.
- Отправьтесь в полноценное путешествие: Насладитесь продолжительной прогулкой верхом, полностью погрузившись в атмосферу пустыни.
- Встретьте диких животных: Наблюдайте за удивительной фауной, обитающей в этих суровых условиях.
- Получите крутые фото и видео: Опытный инструктор сделает красивые фотографии и видео на память о вашем приключении.
- Зарядитесь энергией: Верховая езда — это не только удовольствие, но и отличная физическая нагрузка.
- Незабываемые воспоминания: Удивительные пейзажи и уникальные ощущения сделают ваше путешествие ярким событием в жизни.
Важная информация
Не упустите шанс отправиться в незабываемое путешествие по пустыне! Покорите песчаные дюны верхом на лошади, испытайте свободу и насладитесь захватывающими видами. Это приключение, которое останется в вашей памяти на всю жизнь.
Вторник и четверг в 6:00, 7:00, 16:00, 17:00; Суббота в 16:00, 17:00; Воскресенье в 6:00, 7:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Конный клуб с арабскими лошадьми
- Dubai Half Desert
Что включено
- Инструктаж перед поездкой
- Услуги опытного проводника
- Прокат лошади (60 минут)
- Аренда амуниции для всадника
- Видео - и фотосессия на мобильный телефон
Что не входит в цену
- Трансфер
- Легкие закуски и прохладительные напитки
Место начала и завершения?
JSR Equestrian Club, Al Rowaiyah Third - Plot 69-0
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник и четверг в 6:00, 7:00, 16:00, 17:00; Суббота в 16:00, 17:00; Воскресенье в 6:00, 7:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Для комфортной верховой прогулки рекомендуем одеться в легкую удобную одежду и закрытую обувь (леггинсы, джинсы, штаны). Не забудьте про закрытую обувь
- При желании захватите лакомство для лошади (морковь или яблоко)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
6 часов
Групповая
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$47 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
«На Восток, куда сказка зовёт!» Индивидуальное джип-сафари по пустыне
Сафари на джипе - это шанс увидеть пустыню глазами местных жителей, узнать о культуре и традициях, а также насладиться экстремальным вождением
Начало: В вашем отеле
15 окт в 15:00
20 окт в 15:00
от $250 за всё до 3 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Эксклюзивное сафари в Дубае: полное погружение в мир пустыни
Откройте таинственный мир пустыни Дубая в индивидуальном сафари-туре с комфортом и эксклюзивными развлечениями
Начало: В вашем отеле
Завтра в 15:00
15 окт в 15:00
$480 за всё до 6 чел.