Прокатиться по барханам, исследовать лагерь бедуинов и увидеть танцевальное шоу
Сафари на джипе — это не только шанс посетить уникальный уголок Арабских Эмиратов, но и весёлое приключение. Я помогу вам увидеть пустыню глазами местных жителей.
И пусть нас повезёт не верблюд, а мощный внедорожник (это как 380 лошадей!), это не помешает проникнуться атмосферой.
Вы узнаете об особенностях арабской пустыни, познакомитесь с культурой её жителей и увидите яркие танцы.
И пусть нас повезёт не верблюд, а мощный внедорожник (это как 380 лошадей!), это не помешает проникнуться атмосферой.
Вы узнаете об особенностях арабской пустыни, познакомитесь с культурой её жителей и увидите яркие танцы.
Ближайшие даты:
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3
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Безопасное приключение
На автомобиле премиум класса вы прокатитесь по красным пескам Аравийской пустыни. Экстремальное вождение, полное крутых виражей и прыжков по громадным барханам, зарядит вас адреналином и принесёт яркие эмоции. Поездка будет не только развлекательной — я поделюсь интересными фактами о местных жителях, их культуре и традициях. А затем по песчаным ухабам мы помчимся к пустынному поселению бедуинов.
Традиционная деревня
В большом шатре посреди оазиса вы почувствуете себя бедуином, отдыхающим после долгого пути. Здесь вы поужинаете и увидите традиционные танцы в исполнении профессиональных артистов. Также, если захотите, вы сможете прокатиться на квадроциклах и багги.
Организационные детали
- Поездка проходит на джипе Lexus премиум класса вместимостью до 6 пассажиров
- Четвертый и каждый последующий участник доплачивает $35
- В стоимость экскурсии не входит: катание на мотобайках, профессиональные фото с соколом, алкогольные напитки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Abdulla — ваш гид в Дубае
Меня зовут Абдулла, и я — гид в Объединённых Арабских Эмиратах. Я родился и вырос в семье коренных жителей Дубая. 20 лет я служил в армии ОАЭ. Но, выйдя на пенсию, я почувствовал непреодолимую тягу делиться знаниями о своей стране и показывать самые красивые её уголки. Я расскажу вам о самых невероятных и интересных традициях жителей ОАЭ, их быте и жизненном укладе. На моих экскурсиях Вы узнаете не только о жизни в современных условиях, но и о донефтяной эпохе, ведь я родился в год, когда были обнаружены первые залежи нефти в Дубае. О жизни без кондиционеров, телевизоров и машин я знаю не понаслышке:)
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