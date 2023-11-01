Сафари на джипе — это не только шанс посетить уникальный уголок Арабских Эмиратов, но и весёлое приключение. Я помогу вам увидеть пустыню глазами местных жителей. И пусть нас повезёт не верблюд, а мощный внедорожник (это как 380 лошадей!), это не помешает проникнуться атмосферой. Вы узнаете об особенностях арабской пустыни, познакомитесь с культурой её жителей и увидите яркие танцы.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Безопасное приключение

На автомобиле премиум класса вы прокатитесь по красным пескам Аравийской пустыни. Экстремальное вождение, полное крутых виражей и прыжков по громадным барханам, зарядит вас адреналином и принесёт яркие эмоции. Поездка будет не только развлекательной — я поделюсь интересными фактами о местных жителях, их культуре и традициях. А затем по песчаным ухабам мы помчимся к пустынному поселению бедуинов.

Традиционная деревня

В большом шатре посреди оазиса вы почувствуете себя бедуином, отдыхающим после долгого пути. Здесь вы поужинаете и увидите традиционные танцы в исполнении профессиональных артистов. Также, если захотите, вы сможете прокатиться на квадроциклах и багги.

Организационные детали