«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне

Прокатиться по барханам, исследовать лагерь бедуинов и увидеть танцевальное шоу

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Сафари на джипе — это не только шанс посетить уникальный уголок Арабских Эмиратов, но и весёлое приключение. Я помогу вам увидеть пустыню глазами местных жителей.

И пусть нас повезёт не верблюд, а мощный внедорожник (это как 380 лошадей!), это не помешает проникнуться атмосферой.

Вы узнаете об особенностях арабской пустыни, познакомитесь с культурой её жителей и увидите яркие танцы.
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Безопасное приключение

На автомобиле премиум класса вы прокатитесь по красным пескам Аравийской пустыни. Экстремальное вождение, полное крутых виражей и прыжков по громадным барханам, зарядит вас адреналином и принесёт яркие эмоции. Поездка будет не только развлекательной — я поделюсь интересными фактами о местных жителях, их культуре и традициях. А затем по песчаным ухабам мы помчимся к пустынному поселению бедуинов.

Традиционная деревня

В большом шатре посреди оазиса вы почувствуете себя бедуином, отдыхающим после долгого пути. Здесь вы поужинаете и увидите традиционные танцы в исполнении профессиональных артистов. Также, если захотите, вы сможете прокатиться на квадроциклах и багги.

Организационные детали

  • Поездка проходит на джипе Lexus премиум класса вместимостью до 6 пассажиров
  • Четвертый и каждый последующий участник доплачивает $35
  • В стоимость экскурсии не входит: катание на мотобайках, профессиональные фото с соколом, алкогольные напитки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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