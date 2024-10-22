52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Если хотите прочувствовать многогранные Арабские Эмираты, умчитесь прочь от городской суеты в загадочную Аравийскую пустыню. На багги вы «полетаете» по красным пескам и прокатитесь по барханам в сердце пустыни.Это экстремальное,

но безопасное и незабываемое приключение! В программе предусмотрена остановка для фото на закате. Стоимость указана за машину, а не за человека. Управление багги разрешено с 18 лет, катание - с 12 лет. Перед поездкой вы пройдете инструктаж и получите необходимую экипировку. Включено: инструктаж, экипировка, катание по пустыне на багги в конвое с инструктором. Дополнительно оплачивается трансфер до пустыни и обратно

Описание фото-прогулки

Мир песков и всплеск адреналина

Из ультрасовременного Дубая вы отправитесь в тихую сказочную пустыню — за идеальными фотографиями и захватывающими приключениями. Вас встретят песчаные барханы всех оттенков красного: наслаждаться пустынными ландшафтами предстоит во время катания на багги. Внедорожники будут «нырять» в барханы и почти что взлетать, поднимая песок ввысь — такое приключение захватит дух! В поездке предусмотрена фото-остановка, чтобы запечатлеть этот день и отдохнуть от эмоций.

Организационные детали

Обратите внимание: стоимость в категориях «Двухместный багги» и «Четырехместный багги» указана за машину, а не за человека. То есть, если вас двое, вам понадобится только 1 билет для поездки на двухместном багги, а если вас 3-4 человека, вы можете забронировать 1 четырехместный багги для всей компании.

Как проходит поездка

Управление квадроциклом разрешено с 12 лет, управление багги — с 18, катание на багги — c 12 лет

Перед поездкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и получите необходимую экипировку

Катание по пустыне займёт 60 минут в веренице с инструктором. Предусмотрены остановки на маршруте

Вас сопровождает только профессиональный инструктор (это поездка без гида)

Что входит в стоимость, а что — нет