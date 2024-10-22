52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в мир красных песков и адреналина! Сафари на багги по дубайской пустыне подарит вам незабываемые эмоции и великолепные фотографии на закате
Если хотите прочувствовать многогранные Арабские Эмираты, умчитесь прочь от городской суеты в загадочную Аравийскую пустыню. На багги вы «полетаете» по красным пескам и прокатитесь по барханам в сердце пустыни.
Это экстремальное, читать дальшеуменьшить
но безопасное и незабываемое приключение! В программе предусмотрена остановка для фото на закате. Стоимость указана за машину, а не за человека. Управление багги разрешено с 18 лет, катание - с 12 лет. Перед поездкой вы пройдете инструктаж и получите необходимую экипировку. Включено: инструктаж, экипировка, катание по пустыне на багги в конвое с инструктором. Дополнительно оплачивается трансфер до пустыни и обратно
Из ультрасовременного Дубая вы отправитесь в тихую сказочную пустыню — за идеальными фотографиями и захватывающими приключениями. Вас встретят песчаные барханы всех оттенков красного: наслаждаться пустынными ландшафтами предстоит во время катания на багги. Внедорожники будут «нырять» в барханы и почти что взлетать, поднимая песок ввысь — такое приключение захватит дух! В поездке предусмотрена фото-остановка, чтобы запечатлеть этот день и отдохнуть от эмоций.
Организационные детали
Обратите внимание: стоимость в категориях «Двухместный багги» и «Четырехместный багги» указана за машину, а не за человека. То есть, если вас двое, вам понадобится только 1 билет для поездки на двухместном багги, а если вас 3-4 человека, вы можете забронировать 1 четырехместный багги для всей компании.
Как проходит поездка
Управление квадроциклом разрешено с 12 лет, управление багги — с 18, катание на багги — c 12 лет
Перед поездкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и получите необходимую экипировку
Катание по пустыне займёт 60 минут в веренице с инструктором. Предусмотрены остановки на маршруте
Вас сопровождает только профессиональный инструктор (это поездка без гида)
Что входит в стоимость, а что — нет
Трансфер до пустыни и обратно оплачивается дополнительно — 200 долларов за машину
Включено: инструктаж, экипировка, катание по пустыне на квадроцикле/багги в конвое с инструктором
Дополнительные расходы (по желанию): кальян и алкогольные напитки за ужином, катание по дюнам; индивидуальный трансфер + ужин и шоу в лагере — 300 долларов за машину (до 6 человек)
ежедневно в 14:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
Тариф
Стоимость
Одноместный квадроцикл
$80
Двухместный багги
$250
Четырехместный багги
$300
Двухместный квадроцикл
$105
Одноместный багги
$230
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле / При бронировании сообщите название отеля и номер комнаты (если известен)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 16895 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Надежда
Супер! Просто восторг, советую посетить!
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Anna
Было весело 👍. Покатались по пустыне на багги и машине, но шведский стол на ужине нам не понравился ☹️
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О
Олеся
Отлично провели время семьей. В машине были мы с мужем и ребёнком и одна девушка, практически личная экскурсия) в самом начале нас привезли по «обязательной программе, кататься на квадроциклах (ценник читать дальшеуменьшить
очень приличный) сувениры и т д. Позже катание по пустыни, водитель профессионал, ему отдельное спасибо. После фотосессия в пустыни, затем снова кататься и поездка в деревню. Напитки (кола/ вода) без ограничения, шведский стол достойный за 55$ за экскурсию. Представление хорошее Немного напрягали предложения что-то купить по 5 раз каждый продавец, но это везде так. Буду рекомендовать своим друзьям. Все отлично.
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А
Андрей
Экскурсия норм. Забрали прям с отеля. час ехать к пустыне. Потом предлагают покататься на квадроциклах. Далее начинается катание по барханам. Меня очень укачало. Но это вопросы к моей вестибулярке))))в джипе читать дальшеуменьшить
было много воды бутилированной. Бесплатно. остановка по среди пустыни для фото. Очень красиво. Закат в пустыне шикарный и могущественный. У нас был гид Фаисал. Отвечал на все вопросы, очень принятый. После был ужин, две подачи еды. Шаурма с закуской какой-то и типа шведского стола. Несколько видов салатов. Рис, макароны, лапша и курица. Наелись. Вода, кола и спрайт тоже входили в ужин. За 55 баксов с человека - достойно.
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V
Vitaliy
Хочу сразу проговорить, что всю дорогу вас сопровождает очень аккуратный и профессиональный англоязычный Водитель (у нас это был товарищ по имени Мохаммед). Очень хороший Водитель и по совместительству куратор вашего читать дальшеуменьшить
мероприятия. Хоть русскоязычного гида не было с нами, я со своим минимальным набором знаний английского языка прекрасно понимал все. А теперь о туре. После приезда в пустыню, дают время немного покататься на багах и квадроциклах (за отдельные деньги конечно же). После этого начинается сафари по пустым барханам. Это очень прикольно. После минут 15-20 можно пофотографироваться, спуститься на борде по песку с бархана. После этого ещё столько же покатушек и поезда к месту вечернего отдыха, где можно сделать фото на закате солнца, после чего будет ужин и шоу представления. Советую всем. Эмоций много. Все очень понравилось.
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алиса
Это очень насыщенная и впечатляющая поездка! В Дубае, в целом, ошеломляет величие человеческого разума: способность создавать острова, возводить города в пустыне и "плыть" по пустыне на автомобиле. Мои глаза не читать дальшеуменьшить
верили, что машина на такое способна. Пустыня сама по себе безумно красива. После сафари был прекрасный ужин с развлекательной программой, в которую уже включены почти все must do в дубае: верблюды, кальян, мехенди. Огромная благодарность всем сотрудникам кемпа - чувствовалось внимание к каждому, и отдельно - нашему водителю Абдулу. Восторг! От себя рекомендую путешественникам брать теплую одежду - можно даже легкий пуховик. И действительно не есть перед поездкой лучше часа за два и пусть это будет легкий второй завтрак.
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Входит в следующие категории Дубая
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