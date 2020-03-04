52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Промчаться по барханам, поужинать на закате и посмотреть шоу

Виктория
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Виктория – экскурсионное агентство
Если вы хотите до конца прочувствовать многогранные Арабские Эмираты, обязательно надо умчаться прочь от городской суеты в загадочную Аравийскую пустыню...

На комфортных джипах вы «полетаете» по красным пескам и прокатитесь по барханам в сердце пустыни — приключение экстремальное, но безопасное и незабываемое! В программе остановка для фото на закате, а после катания — ужин в деревне бедуинов и шоу с национальными танцами.
$55 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле/ При бронировании сообщите наименование отеля и номер комнаты ( если известен)
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У этой экскурсии52 отзыва
4.62
Джип-сафари по дубайской пустыне
Джип-сафари по дубайской пустыне

Что вас ожидает

Мир песков и всплеск адреналина
Из ультрасовременного Дубая вы отправитесь в тихую сказочную пустыню — за идеальными фотографиями и захватывающими приключениями. Вас встретят песчаные барханы всех оттенков красного: наслаждаться пустынными ландшафтами предстоит во время катания на джипах. Комфортные внедорожники будут «нырять» в барханы и почти что взлетать, поднимая песок ввысь — такое приключение захватит дух! В поездке предусмотрена фото-остановка, чтобы запечатлеть этот день и отдохнуть от эмоций.

Ужин в деревне бедуинов
Вы полюбуетесь песками в лучах заката и увидите, как стремительно темнеет в пустыне. После захватывающего джип-сафари отправимся в комфортную для отдыха бедуинскую деревню. Вы сможете покататься на верблюдах, покурить кальян и сфотографироваться в национальных костюмах. А затем, конечно, поужинаете: в меню хумус, салаты, горячие блюда, барбекю и десерт. Кроме того, вас ждет живое представление с танцами живота, огненным шоу и традиционным танцем арабского дервиша.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Вас сопровождает только профессиональный водитель (это поездка без гида)
  • Дорога туда-обратно до пустыни займет 45 минут
  • В каждом джипе 6 мест — водитель распределяет их между путешественниками перед джип-сафари
  • Пожалуйста, напишите нам, если вас рост больше 180 см

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер, ужин и представление
  • Бесплатный трансфер возможен только из Дубая и Шарджи
  • Дополнительные расходы: кальян и алкогольные напитки за ужином (по желанию)
Джип-сафари по дубайской пустыне
Джип-сафари по дубайской пустыне
Джип-сафари по дубайской пустыне
Джип-сафари по дубайской пустыне
Джип-сафари по дубайской пустыне
Джип-сафари по дубайской пустыне
Джип-сафари по дубайской пустыне
Джип-сафари по дубайской пустыне
Джип-сафари по дубайской пустыне
Джип-сафари по дубайской пустыне

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле/ При бронировании сообщите наименование отеля и номер комнаты ( если известен).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Шикарная экскурсия на Джипах! Рекомендую много интересного,берите фотик,хорошо бы знать английский язык т к там Арабы они хорошо говорят по английски!!! Катание на верблюдах тоже супер спасибо когда нибудь поеду еще
3 марта 2020
Отличная поездка. По пустыне ездили минут 20-30. Потом была фотосессия минут 20. В лагере была приличная еда и 3 шоу по 10 минут. Также можно было бесплатно нарисовать хной на руках, сделать фотографии в национальных костюмах и покататься на верблюдах.
26 февраля 2020
Нам очень понравилось все от начала до конца. Сделали частичную предоплату, остаток водителю. После оформления предоплаты связалась с нами по WhatsApp организатор Виктория. Все доброжелательно и четко.
Машина - очень просторный внедорожник Toyota, прекрасное состояние, комфортно. На этой же и по пустыне затем гоняли. Водитель наш был местный араб, немного говорящий по-русски. Очень захватывающе рассказывал о пустыне. Это его жизнь, его страсть. Поведал о местных традициях. Очень внимателен к ребенку. Ездили с дочкой, 7 лет.
Первая остановка - брали напрокат квадроцикл, 20 минут порассекали сами по пескам. На ходу буквально ловят моменты местные фотографы, а на выходе предлагают фото (формат примерно А4) за 50 местных дирхамов.
Затем самый highlight путешествия - сафари. Дочка в восторге!
Затем далее по обещанному сценарию - приезд в лагерь, катание на верблюде (бесплатно, 1 маленький кружок, фото на свои телефоны). Закуски в лагере, 2 номера программы, приглашение на барбекю (салаты, горячее) и 3й номер программы - все довольно хорошо организовано. Еды достаточно, без столпотворений.
Мы остались очень довольны. Дочка хотела повторить на следующий день.. :-)
24 февраля 2020
Очень понравился джип тур по Сафари, единственное, но наверное это у всех, что привозят всех в определённое место и там по желанию можешь дополнительно арендовать специальную машину, чтоб кататься по пустыни, а те кто этого не хочет ждёт 40мин. А так очень все понравилось, водитель устроил нам экстрим катание на джипе, было очень интересно! А потом шоу программа с вкусным ужином!))
24 февраля 2020
Все прошло отлично!
23 февраля 2020
Экскурсия скорее понравилась, чем нет, но если вы ожидаете мега экстрима, то его не будет)) за 7 часов общей длительности экскурсии само сафари в пустыне занимает минут 30-40) ужин столько же) остальное время на переезды и перерывы, в целом график очень расслаблен - для кого-то это будет плюсом, для кого-то минусом) по приезду в пункт выезда в пустыню мы почти час ждали - типа перерыв, по приезду на ужин тоже почти час просто тупили) в пустыне из бесплатных развлечений - борд для сенд бординга был сломан, верблюд возил по кружку в пару метров) кальяны тоже не получилось покурить) а вот шоу с огнем очень понравилось и сам ужин по качеству был очень даже! в общем как для 40-50 баксов вполне норм, тк основное - сафари и ужин с шоу были хороши! но могли уместить все это в гораздо меньшее количество времени..
п.с. берите с собой воду и тд, тк во время первой остановки местные торгаши парят бутылку воды и другие мелочи по 20 дирхам тк больше взять негде)))
21 февраля 2020
👍👍👍
14 февраля 2020
Отличная экскурсия! Водитель Джелал(надеюсь правильно запомнила имя) просто восхетителен! Водил достаточно экстримально, но при этом аккуратно ещё и помог сделать прекрасные фото! Очень рекомендую! Всё прошло по плану и еда очень вкусная!
7 февраля 2020
Отличная экскурсия.
7 февраля 2020
Весело.. ребенок 7 лет в восторге.спасибо огроиное.
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Виктория проводит ещё 17 экскурсий

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В крупнейшем цветочном парке планеты вы рассмотрите потрясающие композиции, созданные лучшими дизайнерами Европы, Америки и Эмиратов. А во Всемирной Деревне пройдете по павильонам, оформленным в виде визитных карточек разных стран, увидите калейдоскоп культурно-развлекательных шоу, оцените ассортимент этнических товаров и попробуете национальные блюда.

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