52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мир песков и всплеск адреналина

Из ультрасовременного Дубая вы отправитесь в тихую сказочную пустыню — за идеальными фотографиями и захватывающими приключениями. Вас встретят песчаные барханы всех оттенков красного: наслаждаться пустынными ландшафтами предстоит во время катания на джипах. Комфортные внедорожники будут «нырять» в барханы и почти что взлетать, поднимая песок ввысь — такое приключение захватит дух! В поездке предусмотрена фото-остановка, чтобы запечатлеть этот день и отдохнуть от эмоций.

Ужин в деревне бедуинов

Вы полюбуетесь песками в лучах заката и увидите, как стремительно темнеет в пустыне. После захватывающего джип-сафари отправимся в комфортную для отдыха бедуинскую деревню. Вы сможете покататься на верблюдах, покурить кальян и сфотографироваться в национальных костюмах. А затем, конечно, поужинаете: в меню хумус, салаты, горячие блюда, барбекю и десерт. Кроме того, вас ждет живое представление с танцами живота, огненным шоу и традиционным танцем арабского дервиша.