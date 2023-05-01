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Это следует учитывать при указании опыта верховой езды. Если вы действительно хороши в этом, вам будет чертовски весело здесь. Моего мерина всегда было легко контролировать, он был очень настойчивым и очень приятным животным. К сожалению, у лошадей отсутствуют мышцы спины, потому что они, кажется, умеют галопировать только с высоко поднятой головой, и то или иное седло может не подойти на 100%. Некоторых немцев могло раздражать и то, что после поездки спускается шланг (голова тоже обливается, не интересует, попадала ли вода в уши), в остальном за лошадьми здесь явно ухаживают.