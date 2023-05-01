Экскурсии на лошадях в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Конные прогулки» в Дубае на русском языке, цены от $99. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конная прогулка по пустыне в Дубае
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Познакомиться с арабскими скакунами, прокатиться верхом по пескам и увидеть озеро Аль Кудра
Начало: У вашего отеля
«Вы узнаете, чем примечательны эти лошади и как выводилась порода, подходящая для сухой пустыни»
10 июня в 15:30
11 июня в 15:30
от $350 за всё до 6 чел.
Верховая прогулка по дюнам национального парка Дубая
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1 час
6 отзывов
Верховая прогулка по дюнам национального парка Дубая
Начало: Mushrif Park, Дубай
«Отправляйтесь на умиротворяющую поездку на лошадях по красивым пейзажам Национального парка Дубая»
Расписание: Ежедневно в 7:00, 8:00, 9:00, 15:00, 16:00, 17:00, кроме понедельника
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
$99 за человека
Приключения в пустыне Дубая: полет на шаре, квадроциклы, верблюды
🐴 Конные прогулки
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
Приключения в пустыне Дубая: полет на шаре, квадроциклы, верблюды
Начало: В вашем отеле (Дубай)
Расписание: Ежедневно в 4:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
$380 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    1 мая 2023
    Верховая прогулка по дюнам национального парка Дубая
    Ухоженный объект с опытным гидом. Красивый маршрут с для нас, как для опытных райдеров, 4 длинными, очень быстрыми участками галопа.
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    Это следует учитывать при указании опыта верховой езды. Если вы действительно хороши в этом, вам будет чертовски весело здесь. Моего мерина всегда было легко контролировать, он был очень настойчивым и очень приятным животным. К сожалению, у лошадей отсутствуют мышцы спины, потому что они, кажется, умеют галопировать только с высоко поднятой головой, и то или иное седло может не подойти на 100%. Некоторых немцев могло раздражать и то, что после поездки спускается шланг (голова тоже обливается, не интересует, попадала ли вода в уши), в остальном за лошадьми здесь явно ухаживают.

  • Л
    Лика
    30 апреля 2023
    Верховая прогулка по дюнам национального парка Дубая
    Мои 13-летние близнецы катались на лошадях, и им это очень понравилось! Им особенно понравилось, что они проскакали не только на
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    короткое расстояние, но и несколько раз очень широко (они опытные наездники). К сожалению, они не сохранили имя вождя. Тем временем я смотрел на лошадей и конюшни. Ни одно животное не стояло в своем навозе, и все сотрудники были чрезвычайно дружелюбны. ОНО ТОГО СТОИЛО!

  • I
    Ildar
    11 апреля 2023
    Конная прогулка по пустыне в Дубае
    Экскурсия прошла отлично, водитель Роман повез нас двоих на комфортном минивэне. По пути рассказывал о местной жизни и достопричательностях. Приехали
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    заранее, поэтому в свободное время он повел нас на озера, где мы могли наблюдать местную фауну. Сама конная поездка также была интересной, наш инструктор Зарина отлично ладит с лошадьми и туристами). Рекомендую конные прогулки утром - до наступления зноя (животные не очень рады такой жаре) или в закатный час, когда уже не так жарко и можно сделать качественные фото.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Конные прогулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Конная прогулка по пустыне в Дубае
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  3. Приключения в пустыне Дубая: полет на шаре, квадроциклы, верблюды
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 380. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Дубае. Максимально сближение с природой Дубая, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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