1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Познакомиться с арабскими скакунами, прокатиться верхом по пескам и увидеть озеро Аль Кудра
Начало: У вашего отеля
«Вы узнаете, чем примечательны эти лошади и как выводилась порода, подходящая для сухой пустыни»
10 июня в 15:30
11 июня в 15:30
от $350 за всё до 6 чел.
Мини-группа
1 час
Верховая прогулка по дюнам национального парка Дубая
Начало: Mushrif Park, Дубай
«Отправляйтесь на умиротворяющую поездку на лошадях по красивым пейзажам Национального парка Дубая»
Расписание: Ежедневно в 7:00, 8:00, 9:00, 15:00, 16:00, 17:00, кроме понедельника
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
$99 за человека
Групповая
6 часов
Приключения в пустыне Дубая: полет на шаре, квадроциклы, верблюды
Начало: В вашем отеле (Дубай)
Расписание: Ежедневно в 4:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
$380 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна1 мая 2023Ухоженный объект с опытным гидом. Красивый маршрут с для нас, как для опытных райдеров, 4 длинными, очень быстрыми участками галопа.
- ЛЛика30 апреля 2023Мои 13-летние близнецы катались на лошадях, и им это очень понравилось! Им особенно понравилось, что они проскакали не только на
- IIldar11 апреля 2023Экскурсия прошла отлично, водитель Роман повез нас двоих на комфортном минивэне. По пути рассказывал о местной жизни и достопричательностях. Приехали
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Конные прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 380. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Дубае. Максимально сближение с природой Дубая, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024