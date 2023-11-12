Зоопарк Эмирейтс Парк является одним из самых подходящих мест в ОАЭ для прогулок среди многочисленных его жителей и изучения мира животных.

Зоопарк создан для того, чтобы каждый гость смог ощутить и исследовать окружающую природу, сделать для себя новые открытия, получить уникальные впечатления и воспоминания, пообщавшись с его обитателями.