Пешеходная. При себе необходимо иметь денежные средства на личные расходы. Важно! Форма одежды smart casual, удобная обувь, головной убор.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Зоопарк Эмирейтс Парк является одним из самых подходящих мест в ОАЭ для прогулок среди многочисленных его жителей и изучения мира животных.
Зоопарк создан для того, чтобы каждый гость смог ощутить и исследовать окружающую природу, сделать для себя новые открытия, получить уникальные впечатления и воспоминания, пообщавшись с его обитателями.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в зоопарк Abu Dhabi Emirates zoo
- Что не входит
- Сувениры Индивидуальный трансфер (при выборе дополнительной платной опции)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Дубае
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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