Зоопарк в Абу-Даби (Emirates Zoo)

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная. При себе необходимо иметь денежные средства на личные расходы. Важно! Форма одежды smart casual, удобная обувь, головной убор.
Зоопарк в Абу-Даби (Emirates Zoo)
Зоопарк в Абу-Даби (Emirates Zoo)
Зоопарк в Абу-Даби (Emirates Zoo)
Зоопарк в Абу-Даби (Emirates Zoo)
Зоопарк в Абу-Даби (Emirates Zoo)
Зоопарк в Абу-Даби (Emirates Zoo)
Зоопарк в Абу-Даби (Emirates Zoo)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Зоопарк Эмирейтс Парк является одним из самых подходящих мест в ОАЭ для прогулок среди многочисленных его жителей и изучения мира животных.

Зоопарк создан для того, чтобы каждый гость смог ощутить и исследовать окружающую природу, сделать для себя новые открытия, получить уникальные впечатления и воспоминания, пообщавшись с его обитателями.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в зоопарк Abu Dhabi Emirates zoo
Что не входит
  • Сувениры Индивидуальный трансфер (при выборе дополнительной платной опции)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Зоопарк
Животные
Развлечения

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