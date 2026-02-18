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Блистательный Абу-Даби

Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от искусства в Лувре до величия мечети Шейха Зайда. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Абу-Даби, скрытая жемчужина ОАЭ, ждет вас в этой уникальной экскурсии.

Вас ждет не только знакомство с футуристической архитектурой и экстравагантными достопримечательностями, но и погружение в историю и культуру этого удивительного города.

Посещение
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Лувра Абу-Даби позволит вам увидеть произведения мирового искусства, а мечеть Шейха Зайда поразит своим великолепием.

Крепость Каср-аль-Хосн раскроет секреты прошлого, а современные архитектурные чудеса, такие как отель Эмирейтс Палас и Падающая башня Кэпитал Гейт, демонстрируют богатство и амбиции Абу-Даби. Эта экскурсия обещает быть незабываемым путешествием в сердце ОАЭ, полным открытий и впечатлений

4.9
139 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход к каждому туристу
  • 🚗 Комфортабельный транспорт включен
  • 🏛 Визит в уникальные музеи и крепости
  • 🕌 Посещение одной из крупнейших мечетей мира
  • 🏨 Возможность попробовать кофе с золотом
  • 📸 Великолепные фото на фоне архитектурных шедевров
  • 🔄 Гибкость маршрута по вашим пожеланиям
Блистательный Абу-Даби
Блистательный Абу-Даби
Блистательный Абу-Даби

Что можно увидеть

  • Лувр Абу-Даби
  • Крепость Каср-аль-Хосн
  • Отель Эмирейтс Палас
  • Президентский дворец
  • Падающая башня Кэпитал Гейт
  • Мечеть Шейха Зайда

Описание экскурсии

Абу-Даби: от глубокой древности до наших дней

Мы покажем вам все главные достопримечательности города и его окрестностей. В программе экскурсии:

  • Лувр Абу-Даби — первый мультикультурный музей арабского мира. Вы сможете увидеть картины да Винчи, Пикассо, Гогена, Мане, Магритта и других великих художников.
  • Крепость Каср-аль-Хосн — приготовьтесь полюбоваться древней крепостью, построенной в 1760 году, и раскрыть её предназначение.
  • Отель Эмирейтс Палас — он поразит вас роскошью и восхитительными интерьерами. А ещё вы сможете попробовать в нём кофе с золотом.
  • Президентский дворец — вы посмотрите на величественное здание, где вершится судьба страны.
  • Падающая башня Кэпитал Гейт — мы проедем башню, вошедшую в книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире наклон.
  • Мечеть Шейха Зайда — мы посетим одну из крупнейших мечетей мира. Впечатлимся великолепными восточными коврами и хрустальной люстрой, сделанной из чистого золота и кристаллов Сваровски.

Организационные детали

  • Комфортабельный транспорт включен в стоимость
  • Дополнительные расходы (по желанию): крепость — 8$, Президентский дворец — 18$, Лувр — 18$
  • Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям
  • Лувр не работает по понедельникам
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир
Нодир — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3560 туристов
Мы — команда русскоязычных гидов в ОАЭ. Уже не первый год мы показываем эмираты гостям из разных стран и стараемся сделать каждую экскурсию не просто информативной, а по-настоящему запоминающейся. Наша миссия
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— вдохновлять путешественников, раскрывать живой, настоящий облик ОАЭ и делиться тем, что сами искренне любим в этой стране: от современного Дубая до традиционных кварталов, от пустынных просторов до культурных центров. Наш подход: главное для нас — личное отношение к каждому гостю. Мы не просто рассказываем, а вовлекаем, чувствуем ритм группы и умеем подстраиваться под интересы и настроение людей. Нам важно, чтобы каждый уехал с ощущением, что узнал страну не снаружи, а изнутри.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 139 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
130
4
7
3
2
2
1
Г
Отличная экскурсия,все сделали под наши пожелания,никуда не торопились,посетили все места которые хотели с большим комфортом! Гид Исраил прекрасно ответил на все интересующие нас вопросы и многое рассказал,машину вел очень аккуратно,комфортно! поездкой очень довольны,обязательно приедем еще!
Отличная экскурсия,все сделали под наши пожелания,никуда не торопились,посетили все места которые хотели с большим комфортом! Гид
Отличная экскурсия,все сделали под наши пожелания,никуда не торопились,посетили все места которые хотели с большим комфортом! Гид
Отличная экскурсия,все сделали под наши пожелания,никуда не торопились,посетили все места которые хотели с большим комфортом! Гид
Отличная экскурсия,все сделали под наши пожелания,никуда не торопились,посетили все места которые хотели с большим комфортом! Гид
Отличная экскурсия,все сделали под наши пожелания,никуда не торопились,посетили все места которые хотели с большим комфортом! Гид
Отличная экскурсия,все сделали под наши пожелания,никуда не торопились,посетили все места которые хотели с большим комфортом! Гид
Отличная экскурсия,все сделали под наши пожелания,никуда не торопились,посетили все места которые хотели с большим комфортом! Гид
Отличная экскурсия,все сделали под наши пожелания,никуда не торопились,посетили все места которые хотели с большим комфортом! Гид+1
Отличная экскурсия,все сделали под наши пожелания,никуда не торопились,посетили все места которые хотели с большим комфортом! Гид
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А
Просто нет слов, чтобы выразить нашу благодарность нашему гиду Ислому за проведенную экскурсию. Чувствуется, что он любит свое дело и вкладывает в него всю душу. Все было идеально от начала до конца экскурсии. Спасибо большое за интересный и познавательный экскурс.
Просто нет слов, чтобы выразить нашу благодарность нашему гиду Ислому за проведенную экскурсию. Чувствуется, что он
Просто нет слов, чтобы выразить нашу благодарность нашему гиду Ислому за проведенную экскурсию. Чувствуется, что он
Просто нет слов, чтобы выразить нашу благодарность нашему гиду Ислому за проведенную экскурсию. Чувствуется, что он
Просто нет слов, чтобы выразить нашу благодарность нашему гиду Ислому за проведенную экскурсию. Чувствуется, что он
Просто нет слов, чтобы выразить нашу благодарность нашему гиду Ислому за проведенную экскурсию. Чувствуется, что он
Просто нет слов, чтобы выразить нашу благодарность нашему гиду Ислому за проведенную экскурсию. Чувствуется, что он
Просто нет слов, чтобы выразить нашу благодарность нашему гиду Ислому за проведенную экскурсию. Чувствуется, что он
Просто нет слов, чтобы выразить нашу благодарность нашему гиду Ислому за проведенную экскурсию. Чувствуется, что он+1
Просто нет слов, чтобы выразить нашу благодарность нашему гиду Ислому за проведенную экскурсию. Чувствуется, что он
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Ольга
Впечатления и эмоции!
20.11.25 мы посетили увлекательную экскурсию "Блистательный Абу-Даби", которая оставила в моей душе самые тёплые воспоминания. Хочу поделиться своими впечатлениями как об экскурсии в целом, так и о работе
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экскурсовода.
Программа экскурсии была насыщенной и хорошо организованной. Маршрут включал все знаковые места города, при этом время было распределено максимально эффективно — ни минуты не было потрачено впустую. Особенно впечатлили малоизвестные факты из истории мест, которые мы посетили.
Гид Муслим, профессионализм, умение увлечь слушателей просто восхищают. Рассказ был живым, динамичным, с интересными деталями и увлекательными историями. При этом умело поддерживал диалог, отвечал на вопросы и создавал непринуждённую атмосферу.
Организация также заслуживает высокой оценки. Все точки маршрута были продуманы, время перемещений между локациями рассчитано идеально. Никаких задержек или неудобств не возникло. Мы заранее обсудили локации и времяприбывание в них.
Однозначно рекомендую эту экскурсию.
Оценка: отлично! Однозначно буду рекомендовать эту экскурсию друзьям и сама с удовольствием посетим другие маршруты гида Муслима.

Впечатления и эмоции!
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В
Огромное спасибо! Во первых гиду Шухрату за экскурсию, очень внимательный гид и подкованный гид, забрали во время, отвезли на обед, рассказали о всех тонкостях поездки, корректировали маршрут по запросу. Во
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вторых огромное спасибо за мгновенное решение проблемы связанное с моей невнимательностью. Заказали экскурсию на другой день, но проблему решили очень быстро, в течении часа мы ехали компанией в Абу Даби. Спасибо! 🙌

Огромное спасибо! Во первых гиду Шухрату за экскурсию, очень внимательный гид и подкованный гид, забрали во
Огромное спасибо! Во первых гиду Шухрату за экскурсию, очень внимательный гид и подкованный гид, забрали во
Огромное спасибо! Во первых гиду Шухрату за экскурсию, очень внимательный гид и подкованный гид, забрали во
Огромное спасибо! Во первых гиду Шухрату за экскурсию, очень внимательный гид и подкованный гид, забрали во
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Е
Это было невероятно увлекательное, яркое и захватывающее знакомство с Абу Даби!
День пролетел, оставив массу ярких и приятных моментов!
Побывали кажется почти везде, начиная от невероятно атмосферного и вкусного рыбного и финикого рынка, заканчивая Лувром и Мечетью.
Спасибо огромное ❤️ мы в восторге! Всем рекомендуем!
Это было невероятно увлекательное, яркое и захватывающее знакомство с Абу Даби!
Это было невероятно увлекательное, яркое и захватывающее знакомство с Абу Даби!
Это было невероятно увлекательное, яркое и захватывающее знакомство с Абу Даби!
Это было невероятно увлекательное, яркое и захватывающее знакомство с Абу Даби!
Это было невероятно увлекательное, яркое и захватывающее знакомство с Абу Даби!
Это было невероятно увлекательное, яркое и захватывающее знакомство с Абу Даби!
Это было невероятно увлекательное, яркое и захватывающее знакомство с Абу Даби!
Это было невероятно увлекательное, яркое и захватывающее знакомство с Абу Даби!+2
Это было невероятно увлекательное, яркое и захватывающее знакомство с Абу Даби!
Это было невероятно увлекательное, яркое и захватывающее знакомство с Абу Даби!
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Елена
Хотим выразить огромную благодарность! Были на экскурсии 18.09.25, программа насыщенная, наш гид Зоха - внимательный и отзывчивый молодой человек, рассказал много интересного об эмиратах, когда захотели пообедать - посоветовал прекрасное заведение со свежайшими морепродуктами Спасибо большое еще раз!
Хотим выразить огромную благодарность! Были на экскурсии 18.09.25, программа насыщенная, наш гид Зоха - внимательный и
Хотим выразить огромную благодарность! Были на экскурсии 18.09.25, программа насыщенная, наш гид Зоха - внимательный и
Хотим выразить огромную благодарность! Были на экскурсии 18.09.25, программа насыщенная, наш гид Зоха - внимательный и
Хотим выразить огромную благодарность! Были на экскурсии 18.09.25, программа насыщенная, наш гид Зоха - внимательный и
Хотим выразить огромную благодарность! Были на экскурсии 18.09.25, программа насыщенная, наш гид Зоха - внимательный и
Хотим выразить огромную благодарность! Были на экскурсии 18.09.25, программа насыщенная, наш гид Зоха - внимательный и
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Входит в следующие категории Дубая

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