Посетить самый богатый эмират страны и увидеть его визитные карточки на авто-пешеходной экскурсии
Абу-Даби не так известен как Дубай, но ничуть не менее интересен! Вы оцените экстравагантный «музей без стен» и восхититесь футуристической архитектурой.
Посетите мечеть шейха Зайда и осмотрите старейшую крепость города, где раньше находилась резиденция правящей династии. А мы поделимся интересным фактами о прошлом и настоящем ОАЭ.
Посетите мечеть шейха Зайда и осмотрите старейшую крепость города, где раньше находилась резиденция правящей династии. А мы поделимся интересным фактами о прошлом и настоящем ОАЭ.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Абу-Даби: от глубокой древности до наших дней
Мы покажем вам все главные достопримечательности города и его окрестностей. В программе экскурсии:
- Лувр Абу-Даби — первый мультикультурный музей арабского мира. Вы сможете увидеть картины да Винчи, Пикассо, Гогена, Мане, Магритта и других великих художников.
- Крепость Каср-аль-Хосн — приготовьтесь полюбоваться древней крепостью, построенной в 1760 году, и раскрыть её предназначение.
- Отель Эмирейтс Палас — он поразит вас роскошью и восхитительными интерьерами. А ещё вы сможете попробовать в нём кофе с золотом.
- Президентский дворец — вы посмотрите на величественное здание, где вершится судьба страны.
- Падающая башня Кэпитал Гейт — мы проедем башню, вошедшую в книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире наклон.
- Мечеть Шейха Зайда — мы посетим одну из крупнейших мечетей мира. Впечатлимся великолепными восточными коврами и хрустальной люстрой, сделанной из чистого золота и кристаллов Сваровски.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один гид из наших команды
- Маршрут можно скорректировать
- Комфортабельный транспорт включен в стоимость
- Дополнительные расходы (по желанию): крепость — 8$, Президентский дворец — 18$, Лувр — 18$
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Дубае
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Nodir — ваш гид в Дубае
Провёл экскурсии для 127 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Нодир. Я живу в ОАЭ с 2013 года. Вместе с командой гидов мы познакомим вас с жизнью и культурой Эмиратов, а также покажем главные достопримечательности страны. Гарантируем, что вы получите много интересной информации и незабываемых впечатлений. Будем рады встрече.Задать вопрос
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