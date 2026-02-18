Абу-Даби, скрытая жемчужина ОАЭ, ждет вас в этой уникальной экскурсии.
Вас ждет не только знакомство с футуристической архитектурой и экстравагантными достопримечательностями, но и погружение в историю и культуру этого удивительного города.
Посещение
Вас ждет не только знакомство с футуристической архитектурой и экстравагантными достопримечательностями, но и погружение в историю и культуру этого удивительного города.
Посещение
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход к каждому туристу
- 🚗 Комфортабельный транспорт включен
- 🏛 Визит в уникальные музеи и крепости
- 🕌 Посещение одной из крупнейших мечетей мира
- 🏨 Возможность попробовать кофе с золотом
- 📸 Великолепные фото на фоне архитектурных шедевров
- 🔄 Гибкость маршрута по вашим пожеланиям
Что можно увидеть
- Лувр Абу-Даби
- Крепость Каср-аль-Хосн
- Отель Эмирейтс Палас
- Президентский дворец
- Падающая башня Кэпитал Гейт
- Мечеть Шейха Зайда
Описание экскурсии
Абу-Даби: от глубокой древности до наших дней
Мы покажем вам все главные достопримечательности города и его окрестностей. В программе экскурсии:
- Лувр Абу-Даби — первый мультикультурный музей арабского мира. Вы сможете увидеть картины да Винчи, Пикассо, Гогена, Мане, Магритта и других великих художников.
- Крепость Каср-аль-Хосн — приготовьтесь полюбоваться древней крепостью, построенной в 1760 году, и раскрыть её предназначение.
- Отель Эмирейтс Палас — он поразит вас роскошью и восхитительными интерьерами. А ещё вы сможете попробовать в нём кофе с золотом.
- Президентский дворец — вы посмотрите на величественное здание, где вершится судьба страны.
- Падающая башня Кэпитал Гейт — мы проедем башню, вошедшую в книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире наклон.
- Мечеть Шейха Зайда — мы посетим одну из крупнейших мечетей мира. Впечатлимся великолепными восточными коврами и хрустальной люстрой, сделанной из чистого золота и кристаллов Сваровски.
Организационные детали
- Комфортабельный транспорт включен в стоимость
- Дополнительные расходы (по желанию): крепость — 8$, Президентский дворец — 18$, Лувр — 18$
- Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям
- Лувр не работает по понедельникам
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3560 туристов
Мы — команда русскоязычных гидов в ОАЭ. Уже не первый год мы показываем эмираты гостям из разных стран и стараемся сделать каждую экскурсию не просто информативной, а по-настоящему запоминающейся. Наша миссия
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 139 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Отличная экскурсия,все сделали под наши пожелания,никуда не торопились,посетили все места которые хотели с большим комфортом! Гид Исраил прекрасно ответил на все интересующие нас вопросы и многое рассказал,машину вел очень аккуратно,комфортно! поездкой очень довольны,обязательно приедем еще!
+1
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А
Просто нет слов, чтобы выразить нашу благодарность нашему гиду Ислому за проведенную экскурсию. Чувствуется, что он любит свое дело и вкладывает в него всю душу. Все было идеально от начала до конца экскурсии. Спасибо большое за интересный и познавательный экскурс.
+1
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Впечатления и эмоции!
20.11.25 мы посетили увлекательную экскурсию "Блистательный Абу-Даби", которая оставила в моей душе самые тёплые воспоминания. Хочу поделиться своими впечатлениями как об экскурсии в целом, так и о работе
20.11.25 мы посетили увлекательную экскурсию "Блистательный Абу-Даби", которая оставила в моей душе самые тёплые воспоминания. Хочу поделиться своими впечатлениями как об экскурсии в целом, так и о работе
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В
Огромное спасибо! Во первых гиду Шухрату за экскурсию, очень внимательный гид и подкованный гид, забрали во время, отвезли на обед, рассказали о всех тонкостях поездки, корректировали маршрут по запросу. Во
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Е
Это было невероятно увлекательное, яркое и захватывающее знакомство с Абу Даби!
День пролетел, оставив массу ярких и приятных моментов!
Побывали кажется почти везде, начиная от невероятно атмосферного и вкусного рыбного и финикого рынка, заканчивая Лувром и Мечетью.
Спасибо огромное ❤️ мы в восторге! Всем рекомендуем!
День пролетел, оставив массу ярких и приятных моментов!
Побывали кажется почти везде, начиная от невероятно атмосферного и вкусного рыбного и финикого рынка, заканчивая Лувром и Мечетью.
Спасибо огромное ❤️ мы в восторге! Всем рекомендуем!
+2
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Хотим выразить огромную благодарность! Были на экскурсии 18.09.25, программа насыщенная, наш гид Зоха - внимательный и отзывчивый молодой человек, рассказал много интересного об эмиратах, когда захотели пообедать - посоветовал прекрасное заведение со свежайшими морепродуктами Спасибо большое еще раз!
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