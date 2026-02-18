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экскурсовода.

Программа экскурсии была насыщенной и хорошо организованной. Маршрут включал все знаковые места города, при этом время было распределено максимально эффективно — ни минуты не было потрачено впустую. Особенно впечатлили малоизвестные факты из истории мест, которые мы посетили.

Гид Муслим, профессионализм, умение увлечь слушателей просто восхищают. Рассказ был живым, динамичным, с интересными деталями и увлекательными историями. При этом умело поддерживал диалог, отвечал на вопросы и создавал непринуждённую атмосферу.

Организация также заслуживает высокой оценки. Все точки маршрута были продуманы, время перемещений между локациями рассчитано идеально. Никаких задержек или неудобств не возникло. Мы заранее обсудили локации и времяприбывание в них.

Однозначно рекомендую эту экскурсию.

Оценка: отлично! Однозначно буду рекомендовать эту экскурсию друзьям и сама с удовольствием посетим другие маршруты гида Муслима.