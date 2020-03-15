69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Отлично провели день с сыном 6 лет в Абу-Даби и парке Феррари на экскурсии, организованной Аюбхоном. Экскурсия была составлена с учетом наших пожеланий. Сначала в парк, времени было достаточно, чтобы развлечься там, а затем осматривать Абу-Даби. В мечеть мы умрели как раз к закату, увидели её и при дневном свете и в темное время суток. Билеты нам были куплены Аюбом заранее, по пути нас сопровождал рассказ об истории ОАЭ и строительстве конкретных зданий, интересные факты. В конце экскурсии, так получилось, что мне немного не хватило наличности, чтобы расчитаться за экскурсию, Аюб любезно согласился довезти меня до обменника. Всё было продуманно, спокойно, чётко и интересно. Спасибо!