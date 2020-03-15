69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Всё очень понравилось, спасибо!! Информативно, насыщенно, интересно) моя мечта -побывать в мечети - сбылась и я счастлива! Было не много народу, то ли не сезон ещё, то ли из-за коронавируса этого, никто никуда не едет, не знаю, но нам на руку)) всё спокойно посмотрели, фотографии красивые!! Мы заезжали в отель президентский, попробовали там мороженое с золотом)) роскошное место, конечно) и на рынке купили фиников, в общем, мы довольны, всё пожелания были учтены и даже завезли нас покушать)) ещё раз спасибо, приедем ещё раз обязательно!!