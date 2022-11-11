69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Л Людмила читать дальше уменьшить входные билеты, посмотреть со стороны тоже было интересно.

Очень впечатлил президентский дворец и мечеть. Аюб показывал локации с интересных ракурсов, не торопил, по дороге рассказывал историю ОАЭ. Поездка была комфортной и интересной! Отличная экскурсия с хорошо продуманным маршрутом. Много чего удалось увидеть за один день без суеты и толп народа. Увидели Феррари-парк и Лувр, не смотря на то, что не собирались покупать +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Dmitry читать дальше уменьшить из Дубаи в Аьу-Даби и начал свой рассказ об истории Эмиратов. По пути заскочил к Безумному Максу, а потом было наше основное путешествие. По нашей просьбе отклонились от маршрута и заехали в несколько мест.

Всё прошло на высшем уровне! Всем рекомендую данного экскурсовода. Всем привет. Аюб очень пунктуальный. Ответил на все вопросы до бронирования. После брони, быстро прислал нам всю информацию. В день экскурсии забрал нас от отеля. На прекрасном автомобили повез нас Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Наталья Супер гид Аюб 👍👍👍 у нас была самая увлекательная и лёгкая экскурсия по Абу-Даби, идеально распланированное время. Экскурсовод просто чудесный, требования жаждущих исторических подробностей, а также желающих просто познакомится с городом и погулять будут полностью удовлетворены! Делает отличные фото 👌 Вкусный ужин 🥘🍤🦪 в конце программы 👍👍👍Большое спасибо! Всем рекомендую!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Елена Спасибо большое за увлекательное путешествие в сказку! Очень внимательный гид, который учел все наши пожелания. Мы посетили места, которые хотели, без суеты, спешки, ожидания в очередях. Послевкусие от поездки очень приятное! Рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Алина Огромное спасибо Аюбу за прекрасный день в прекрасной компании! Мечеть просто космической красоты, и сам Абу-Даби очень приятный город.

Советую всем, особенно тем, у кого не так много времени в ОАЭ. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет