69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе вечернее путешествие по Абу-Даби, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю.
Вас ждет посещение острова Яс с его знаменитой гоночной трассой Яс Марина, где проходят мировые спортивные события. Мечеть
Вас ждет посещение острова Яс с его знаменитой гоночной трассой Яс Марина, где проходят мировые спортивные события. Мечеть
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- 🏰 Роскошные отели
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Что можно увидеть
- Остров Яс
- Мечеть Шейха Зайда
- Отель Кэпитал Гейт
- Отель Эмирейтс Палас
- Last Exit
- Qaṣr Al-Waṭan
Описание экскурсии
Все краски Абу-Даби
Я покажу самые интересные места великолепного города и расскажу о них любопытные факты. В программе экскурсии:
- Остров Яс — вы посетите искусственно созданный остров, где находится знаменитая на весь мир гоночная трасса Яс Марина. Я расскажу, какие мировые спортивные события проходят на ней ежегодно.
- Мечеть Шейха Зайда — одна из крупнейших мечетей мира и настоящий шедевр архитектуры, вмещающий до 41 000 посетителей одновременно. Вас впечатлят украшающие ее белоснежные купола, колонны, ковры ручной работы и люстры, отделанные сусальным золотом.
- Отель Кэпитал Гейт — местная Пизанская башня. Я расскажу, как вышло, что культовый небоскреб построили с наклоном 18% (в 4 раза больше, чем у итальянской достопримечательности).
- Отель Эмирейтс Палас — президентский отель, воплощающий истинный дух роскоши. По желанию, вы сможете не только осмотреть его снаружи, но и зайти на чашечку «королевского капучино», которое вам подадут на серебряном подносе с розовыми лепестками, льняной салфеткой, марципаном и бутылкой минеральной воды.
- Last Exit — собрание стилизованных по-разному парков. Чего только стоит парк в стиле фильма «Безумный Макс»!
- Qaṣr Al-Waṭan — президентский дворец Объединенных Арабских Эмиратов.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном автомобиле GMC Acadia
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В экскурсию можно включить дополнительные объекты: Лувр, Феррари-парк, аквапарк Yas Water World, зоопарк или парк Warner Brothers по договоренности. Билеты оплачиваются отдельно. Напишите о своих пожеланиях заранее.
Дополнительные расходы
- В стоимость входит трансфер от/до Дубая. За дополнительную плату я могу забрать вас из Фуджейры (120$) или Шарджи (40$).
- Вход в президентский дворец Qaṣr Al-Waṭan — 65 дирхамов (около 17,5$)
- Стоимость чашки кофе в отеле Эмирейтс Палас — 20$
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Трансфер из отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аюбхон — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1947 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Аюб, я живу в ОАЭ с 2012 года. Работаю с командой гидов — все мы говорим по-русски, с удовольствием покажем вам все значимые места страны и расскажем о них самое интересное. До скорой встречи в Дубае!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 133 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Отличная экскурсия с хорошо продуманным маршрутом. Много чего удалось увидеть за один день без суеты и толп народа. Увидели Феррари-парк и Лувр, не смотря на то, что не собирались покупать
+2
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Всем привет. Аюб очень пунктуальный. Ответил на все вопросы до бронирования. После брони, быстро прислал нам всю информацию. В день экскурсии забрал нас от отеля. На прекрасном автомобили повез нас
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Супер гид Аюб 👍👍👍 у нас была самая увлекательная и лёгкая экскурсия по Абу-Даби, идеально распланированное время. Экскурсовод просто чудесный, требования жаждущих исторических подробностей, а также желающих просто познакомится с городом и погулять будут полностью удовлетворены! Делает отличные фото 👌 Вкусный ужин 🥘🍤🦪 в конце программы 👍👍👍Большое спасибо! Всем рекомендую!!!
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Спасибо большое за увлекательное путешествие в сказку! Очень внимательный гид, который учел все наши пожелания. Мы посетили места, которые хотели, без суеты, спешки, ожидания в очередях. Послевкусие от поездки очень приятное! Рекомендуем!
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Огромное спасибо Аюбу за прекрасный день в прекрасной компании! Мечеть просто космической красоты, и сам Абу-Даби очень приятный город.
Советую всем, особенно тем, у кого не так много времени в ОАЭ.
Советую всем, особенно тем, у кого не так много времени в ОАЭ.
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Благодарим организатора тура за интересную и познавательную экскурсию! Аюб учёл все наши пожелания. Мы посетили те места, которые были нам интересны. Узнали много интересных фактов про ОАЭ. Рекомендуем!
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