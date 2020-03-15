69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с «визитными карточками» города и погрузиться в его волшебную атмосферу

Аюбхон
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Аюбхон – представитель гидов
Вы увидите главные достопримечательности роскошного Абу-Даби в романтическом свете закатного солнца.

Напоминающая восточную сказку, столица ОАЭ поразит вас величием и блеском, шикарными дворцами и небоскребами, белоснежной грациозной мечетью и современными видами.

Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять Абу-Даби!
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии69 отзывов
4.91
Магия вечернего Абу-Даби
Магия вечернего Абу-Даби

Что вас ожидает

Все краски Абу-Даби
Я покажу самые интересные места великолепного города и расскажу о них любопытные факты. В программе экскурсии:

  • Остров Яс — вы посетите искусственно созданный остров, где находится знаменитая на весь мир гоночная трасса Яс Марина. Я расскажу, какие мировые спортивные события проходят на ней ежегодно.
  • Мечеть Шейха Зайда — одна из крупнейших мечетей мира и настоящий шедевр архитектуры, вмещающий до 41 000 посетителей одновременно. Вас впечатлят украшающие ее белоснежные купола, колонны, ковры ручной работы и люстры, отделанные сусальным золотом.
  • Отель Кэпитал Гейт — местная Пизанская башня. Я расскажу, как вышло, что культовый небоскреб построили с наклоном 18% (в 4 раза больше, чем у итальянской достопримечательности).
  • Отель Эмирейтс Палас — президентский отель, воплощающий истинный дух роскоши. По желанию, вы сможете не только осмотреть его снаружи, но и зайти на чашечку «королевского капучино», которое вам подадут на серебряном подносе с розовыми лепестками, льняной салфеткой, марципаном и бутылкой минеральной воды.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Ford Edge
  • В экскурсию можно включить дополнительные объекты: Лувр, Феррари-парк, аквапарк Yas Water World, зоопарк или парк Warner Brothers по договоренности. Билеты оплачиваются отдельно. Напишите о своих пожеланиях заранее.

Дополнительные расходы

  • В стоимость входит трансфер от/до Дубая. За дополнительную плату я могу забрать вас из Фуджейры (120$) или Шарджи (40$).
  • Стоимость чашки кофе в отеле Эмирейтс Палас — 20$
Магия вечернего Абу-Даби
Магия вечернего Абу-Даби
Магия вечернего Абу-Даби
Магия вечернего Абу-Даби
Магия вечернего Абу-Даби
Магия вечернего Абу-Даби

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Аюбхон
Аюбхон
Здравствуйте! Меня зовут Аюб, я живу в ОАЭ с 2012 года. С удовольствием покажу вам все значимые места страны и расскажу о них самое интересное. До скорой встречи в Дубае!
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69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Все просто супер!
14 марта 2020
Все очень понравилось
12 марта 2020
Отлично провели день с сыном 6 лет в Абу-Даби и парке Феррари на экскурсии, организованной Аюбхоном. Экскурсия была составлена с учетом наших пожеланий. Сначала в парк, времени было достаточно, чтобы развлечься там, а затем осматривать Абу-Даби. В мечеть мы умрели как раз к закату, увидели её и при дневном свете и в темное время суток. Билеты нам были куплены Аюбом заранее, по пути нас сопровождал рассказ об истории ОАЭ и строительстве конкретных зданий, интересные факты. В конце экскурсии, так получилось, что мне немного не хватило наличности, чтобы расчитаться за экскурсию, Аюб любезно согласился довезти меня до обменника. Всё было продуманно, спокойно, чётко и интересно. Спасибо!
11 марта 2020
Экскурсия прошла замечательно.Во время следования к намеченным пунктам Аюб рассказывал о Дубаи, Абу Даби. Услышали мы также истории создания и посетили Emirates palace, Кас аль-Ватан (действующую резиденцию шейха эмиратов) и мечеть шейха Зайда. При планировании будущих экскурсий,скорее всего,предпочтение отдадим Аюбу.
10 марта 2020
Экскурсия прошла прекрасно.Аюб подъехали к отелю чуть пораньше,но мы были уже готовы и поехали.Гид очень внимательный,хорошо распланировал экскурсию.Все посмотрели и остались довольны.Спасибо Аюб.
9 марта 2020
08.03.2020г. Отдыхали в Дубае и взяли экскурсию в Абу-даби . У нас была индивидуальная экскурсия на семью.Нас забрали на шикарном джипе из отеля в 13:00 и мы начали путешествовать по красивым местам до 21:00. Гид русскоговорящий, очень интересно рассказывал историю ОАЭ. Это был незабываемый день. Аюбу, огромное спасибо. Всем рекомендую
6 марта 2020
Экскурсия с Аюбом в Абу-Даби такая же незабываемая, как и те интересные
объекты, о которых он нам рассказывал по дороге. Мы прикоснулись к
настоящим бриллиантам: резеденция Шейха, мечеть шейха Заида - это то, что
останется навсегда в нашей памяти. Аюб замечательный гид, интересный
собеседник. Спасибо за комфортно проведенную экскурсию.
5 марта 2020
Всё очень понравилось, спасибо!! Информативно, насыщенно, интересно) моя мечта -побывать в мечети - сбылась и я счастлива! Было не много народу, то ли не сезон ещё, то ли из-за коронавируса этого, никто никуда не едет, не знаю, но нам на руку)) всё спокойно посмотрели, фотографии красивые!! Мы заезжали в отель президентский, попробовали там мороженое с золотом)) роскошное место, конечно) и на рынке купили фиников, в общем, мы довольны, всё пожелания были учтены и даже завезли нас покушать)) ещё раз спасибо, приедем ещё раз обязательно!!
Валерий
2 марта 2020
Ездили семьей 2 взрослых 2 ребёнка 5 и 7 лет, замечательный гид хорошо рассказывает, попросили немного раньше забрать с отеля без проблем забрал, помог с покупкой билетов, всё прошло отлично.
2 марта 2020
Были на экскурсии 22 февраля. Аюбхон увлекательно и интересно рассказывал об истории и становлении ОАЭ, отвечал на наши многочисленные вопросы. Приятный в общении и начитанный человек, который очень любит свою работу и уважает страну, в которой работает). Спасибо команде Трипстера и замечательному гиду!
Ещё 59 отзывов

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