69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Магия вечернего Абу-Даби (из Дубая)

Исследуйте великолепие Абу-Даби в сумерках, наслаждаясь индивидуальным подходом и комфортом личного транспорта
Представьте себе вечернее путешествие по Абу-Даби, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю.

Вас ждет посещение острова Яс с его знаменитой гоночной трассой Яс Марина, где проходят мировые спортивные события. Мечеть
читать дальшеуменьшить

Шейха Зайда поразит вас своими белоснежными куполами и величественной архитектурой. Отель Кэпитал Гейт, известный как местная Пизанская башня, удивит наклонной конструкцией.

Отель Эмирейтс Палас предложит вам ощутить роскошь и великолепие, а Last Exit и Qaṣr Al-Waṭan покажут разнообразие культурных традиций.

Экскурсия на комфортабельном автомобиле GMC Acadia обеспечит вам незабываемые впечатления, а возможность добавить в программу посещение Лувра, Феррари-парка и других достопримечательностей сделает ваш вечер по-настоящему особенным

4.7
133 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏎️ Уникальные достопримечательности
  • 🏰 Роскошные отели
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🎟️ Возможность добавления дополнительных объектов
Магия вечернего Абу-Даби (из Дубая)
Магия вечернего Абу-Даби (из Дубая)
Магия вечернего Абу-Даби (из Дубая)

Что можно увидеть

  • Остров Яс
  • Мечеть Шейха Зайда
  • Отель Кэпитал Гейт
  • Отель Эмирейтс Палас
  • Last Exit
  • Qaṣr Al-Waṭan

Описание экскурсии

Все краски Абу-Даби

Я покажу самые интересные места великолепного города и расскажу о них любопытные факты. В программе экскурсии:

  • Остров Яс — вы посетите искусственно созданный остров, где находится знаменитая на весь мир гоночная трасса Яс Марина. Я расскажу, какие мировые спортивные события проходят на ней ежегодно.
  • Мечеть Шейха Зайда — одна из крупнейших мечетей мира и настоящий шедевр архитектуры, вмещающий до 41 000 посетителей одновременно. Вас впечатлят украшающие ее белоснежные купола, колонны, ковры ручной работы и люстры, отделанные сусальным золотом.
  • Отель Кэпитал Гейт — местная Пизанская башня. Я расскажу, как вышло, что культовый небоскреб построили с наклоном 18% (в 4 раза больше, чем у итальянской достопримечательности).
  • Отель Эмирейтс Палас — президентский отель, воплощающий истинный дух роскоши. По желанию, вы сможете не только осмотреть его снаружи, но и зайти на чашечку «королевского капучино», которое вам подадут на серебряном подносе с розовыми лепестками, льняной салфеткой, марципаном и бутылкой минеральной воды.
  • Last Exit — собрание стилизованных по-разному парков. Чего только стоит парк в стиле фильма «Безумный Макс»!
  • Qaṣr Al-Waṭan — президентский дворец Объединенных Арабских Эмиратов.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автомобиле GMC Acadia
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В экскурсию можно включить дополнительные объекты: Лувр, Феррари-парк, аквапарк Yas Water World, зоопарк или парк Warner Brothers по договоренности. Билеты оплачиваются отдельно. Напишите о своих пожеланиях заранее.

Дополнительные расходы

  • В стоимость входит трансфер от/до Дубая. За дополнительную плату я могу забрать вас из Фуджейры (120$) или Шарджи (40$).
  • Вход в президентский дворец Qaṣr Al-Waṭan — 65 дирхамов (около 17,5$)
  • Стоимость чашки кофе в отеле Эмирейтс Палас — 20$

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Трансфер из отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аюбхон
Аюбхон — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1947 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Аюб, я живу в ОАЭ с 2012 года. Работаю с командой гидов — все мы говорим по-русски, с удовольствием покажем вам все значимые места страны и расскажем о них самое интересное. До скорой встречи в Дубае!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 133 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
121
4
7
3
1
2
2
1
2
Л
Отличная экскурсия с хорошо продуманным маршрутом. Много чего удалось увидеть за один день без суеты и толп народа. Увидели Феррари-парк и Лувр, не смотря на то, что не собирались покупать
читать дальшеуменьшить

входные билеты, посмотреть со стороны тоже было интересно.
Очень впечатлил президентский дворец и мечеть. Аюб показывал локации с интересных ракурсов, не торопил, по дороге рассказывал историю ОАЭ. Поездка была комфортной и интересной!

Отличная экскурсия с хорошо продуманным маршрутом. Много чего удалось увидеть за один день без суеты и
Отличная экскурсия с хорошо продуманным маршрутом. Много чего удалось увидеть за один день без суеты и
Отличная экскурсия с хорошо продуманным маршрутом. Много чего удалось увидеть за один день без суеты и
Отличная экскурсия с хорошо продуманным маршрутом. Много чего удалось увидеть за один день без суеты и
Отличная экскурсия с хорошо продуманным маршрутом. Много чего удалось увидеть за один день без суеты и
Отличная экскурсия с хорошо продуманным маршрутом. Много чего удалось увидеть за один день без суеты и
Отличная экскурсия с хорошо продуманным маршрутом. Много чего удалось увидеть за один день без суеты и
Отличная экскурсия с хорошо продуманным маршрутом. Много чего удалось увидеть за один день без суеты и+2
Отличная экскурсия с хорошо продуманным маршрутом. Много чего удалось увидеть за один день без суеты и
Отличная экскурсия с хорошо продуманным маршрутом. Много чего удалось увидеть за один день без суеты и
Вам был полезен этот отзыв?
Dmitry
Всем привет. Аюб очень пунктуальный. Ответил на все вопросы до бронирования. После брони, быстро прислал нам всю информацию. В день экскурсии забрал нас от отеля. На прекрасном автомобили повез нас
читать дальшеуменьшить

из Дубаи в Аьу-Даби и начал свой рассказ об истории Эмиратов. По пути заскочил к Безумному Максу, а потом было наше основное путешествие. По нашей просьбе отклонились от маршрута и заехали в несколько мест.
Всё прошло на высшем уровне! Всем рекомендую данного экскурсовода.

Всем привет. Аюб очень пунктуальный. Ответил на все вопросы до бронирования. После брони, быстро прислал нам
Всем привет. Аюб очень пунктуальный. Ответил на все вопросы до бронирования. После брони, быстро прислал нам
Всем привет. Аюб очень пунктуальный. Ответил на все вопросы до бронирования. После брони, быстро прислал нам
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Супер гид Аюб 👍👍👍 у нас была самая увлекательная и лёгкая экскурсия по Абу-Даби, идеально распланированное время. Экскурсовод просто чудесный, требования жаждущих исторических подробностей, а также желающих просто познакомится с городом и погулять будут полностью удовлетворены! Делает отличные фото 👌 Вкусный ужин 🥘🍤🦪 в конце программы 👍👍👍Большое спасибо! Всем рекомендую!!!
Супер гид Аюб 👍👍👍 у нас была самая увлекательная и лёгкая экскурсия по Абу-Даби, идеально распланированное
Супер гид Аюб 👍👍👍 у нас была самая увлекательная и лёгкая экскурсия по Абу-Даби, идеально распланированное
Супер гид Аюб 👍👍👍 у нас была самая увлекательная и лёгкая экскурсия по Абу-Даби, идеально распланированное
Супер гид Аюб 👍👍👍 у нас была самая увлекательная и лёгкая экскурсия по Абу-Даби, идеально распланированное
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Спасибо большое за увлекательное путешествие в сказку! Очень внимательный гид, который учел все наши пожелания. Мы посетили места, которые хотели, без суеты, спешки, ожидания в очередях. Послевкусие от поездки очень приятное! Рекомендуем!
Спасибо большое за увлекательное путешествие в сказку! Очень внимательный гид, который учел все наши пожелания. Мы
Спасибо большое за увлекательное путешествие в сказку! Очень внимательный гид, который учел все наши пожелания. Мы
Спасибо большое за увлекательное путешествие в сказку! Очень внимательный гид, который учел все наши пожелания. Мы
Спасибо большое за увлекательное путешествие в сказку! Очень внимательный гид, который учел все наши пожелания. Мы
Спасибо большое за увлекательное путешествие в сказку! Очень внимательный гид, который учел все наши пожелания. Мы
Вам был полезен этот отзыв?
Алина
Огромное спасибо Аюбу за прекрасный день в прекрасной компании! Мечеть просто космической красоты, и сам Абу-Даби очень приятный город.
Советую всем, особенно тем, у кого не так много времени в ОАЭ.
Огромное спасибо Аюбу за прекрасный день в прекрасной компании! Мечеть просто космической красоты, и сам Абу-Даби очень приятный город.
Огромное спасибо Аюбу за прекрасный день в прекрасной компании! Мечеть просто космической красоты, и сам Абу-Даби очень приятный город.
Огромное спасибо Аюбу за прекрасный день в прекрасной компании! Мечеть просто космической красоты, и сам Абу-Даби очень приятный город.
Огромное спасибо Аюбу за прекрасный день в прекрасной компании! Мечеть просто космической красоты, и сам Абу-Даби очень приятный город.
Огромное спасибо Аюбу за прекрасный день в прекрасной компании! Мечеть просто космической красоты, и сам Абу-Даби очень приятный город.
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Благодарим организатора тура за интересную и познавательную экскурсию! Аюб учёл все наши пожелания. Мы посетили те места, которые были нам интересны. Узнали много интересных фактов про ОАЭ. Рекомендуем!
Благодарим организатора тура за интересную и познавательную экскурсию! Аюб учёл все наши пожелания. Мы посетили те
Благодарим организатора тура за интересную и познавательную экскурсию! Аюб учёл все наши пожелания. Мы посетили те
Благодарим организатора тура за интересную и познавательную экскурсию! Аюб учёл все наши пожелания. Мы посетили те
Благодарим организатора тура за интересную и познавательную экскурсию! Аюб учёл все наши пожелания. Мы посетили те
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Дубая

Похожие экскурсии на «Магия вечернего Абу-Даби (из Дубая)»

Из Дубая - в Абу-Даби
На машине
10 часов
-
9%
380 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Дубая - в Абу-Даби
Погрузитесь в мир богатства и культуры Абу-Даби: от исторической Деревни наследия до величественной мечети шейха Зайда
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30, в воскресенье в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$59$65 за человека
Из Дубая в Абу-Даби: туда, где традиции встречают роскошь
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Дубая в Абу-Даби: туда, где традиции встречают роскошь
Познакомиться с восточным городом через его архитектуру и историю
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
от $300 за всё до 7 чел.
Оазис шейхов: индивидуальная экскурсия по Абу-Даби из Дубая
На машине
8 часов
263 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Оазис шейхов: индивидуальная экскурсия по Абу-Даби из Дубая
Отправляйтесь в Абу-Даби, чтобы увидеть Лувр, Мечеть шейха Зайда и другие чудеса. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления
Начало: По согласованию
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$400 за всё до 4 чел.
Из Дубая - в волшебный Абу-Даби
На машине
8 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Дубая - в волшебный Абу-Даби
Познакомиться с символами одного из самых красивых и богатых городов арабского мира
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 и 12:00
Сегодня в 10:00
13 авг в 10:00
$80 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубае
от $300 за экскурсию