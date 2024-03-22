1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
В мире животных: Dubai Safari Park и The Green Planet
Побывать в двух удивительных комплексах и ближе познакомиться с фауной и флорой мира
Начало: Трансфер из отеля
«Dubai Safari — идеальный зоопарк»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$225 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
«Зоопарк — самый большой в Персидском заливе»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300$270 за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Пакетный тур: Дубайский аквариум + Бурдж-Халифа с экономией 25%
Пакетное предложение в Дубай: аквариум и Бурдж-Халифа. Сэкономьте 25% и получите максимум впечатлений от двух достопримечательностей
Начало: Бурдж-Халифа, 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Bouleva
«Из глубин океана до самого неба: этот день будет ещё лучше, если вы дополните посещение башни Бурдж-Халифа визитом в дубайский аквариум и подводный зоопарк, где вас ждут 485 видов морских существ»
Расписание: С воскресенья по среду: с 10:00 до 21:00, с четверга по субботу: с 10:00 до 23:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
$72 за человека
Групповая
12 часов
Дубайский аквариум и подводный зоопарк (входной билет)
Начало: Financial Center Rd, Along Sheik zayed road
«Знакомство с животными В аквариуме также есть потрясающий подводный зоопарк, где посетители могут наблюдать за пингвинами, выдрами и другими водными животными в их естественной среде обитания»
Расписание: Аквариум открыт с 10:00 до 23:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $41 за человека
Групповая
5 часов
Зоопарк в Абу-Даби (Emirates Zoo)
«Зоопарк Эмирейтс Парк является одним из самых подходящих мест в ОАЭ для прогулок среди многочисленных его жителей и изучения мира животных»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$30 за человека
Групповая
5 часов
Зоопарк Дубай Сафари-парк
«Зоопарк Дубай Сафари-парк – самый современный зоопарк в ОАЭ»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 8:45
$65 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Увидеть за один день все знаменитые локации
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200$190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария22 марта 2024Всё отлично, спасибо!
- ВВартан17 февраля 2024Мы ездили на экскурсию «Чарующий Аль-Айн» 17 января 2024г. Поездка была очень хорошо организована – мы быстро получили подтверждение, сделали
- ИИрина19 января 2024Добрый вечер! Поделюсь своим мнением по экскурсии Чарующий Аль-Айн. Купила экскурсию по предоплате. На все интересующие вопросы получила ответ от
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Зоопарк»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Зоопарк" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 30 до 270 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Зоопарк», 197 ⭐ отзывов, цены от $30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август