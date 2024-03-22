Зоопарки и питомники Дубая

Найдено 7 экскурсий в категории «Зоопарк» в Дубае на русском языке, цены от $30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В мире животных: Dubai Safari Park и The Green Planet
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
В мире животных: Dubai Safari Park и The Green Planet
Побывать в двух удивительных комплексах и ближе познакомиться с фауной и флорой мира
Начало: Трансфер из отеля
«Dubai Safari — идеальный зоопарк»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$225 за всё до 6 чел.
Чарующий Аль-Айн
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
14 отзывов
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
«Зоопарк — самый большой в Персидском заливе»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300$270 за всё до 4 чел.
Дубайский аквариум и «Бурдж-Халифа»: пакетное предложение
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
170 отзывов
Пакетный тур: Дубайский аквариум + Бурдж-Халифа с экономией 25%
Пакетное предложение в Дубай: аквариум и Бурдж-Халифа. Сэкономьте 25% и получите максимум впечатлений от двух достопримечательностей
Начало: Бурдж-Халифа, 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Bouleva
«Из глубин океана до самого неба: этот день будет ещё лучше, если вы дополните посещение башни Бурдж-Халифа визитом в дубайский аквариум и подводный зоопарк, где вас ждут 485 видов морских существ»
Расписание: С воскресенья по среду: с 10:00 до 21:00, с четверга по субботу: с 10:00 до 23:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
$72 за человека
Дубайский аквариум и подводный зоопарк (входной билет)
🚶 Пешая
Групповая
12 часов
Дубайский аквариум и подводный зоопарк (входной билет)
Начало: Financial Center Rd, Along Sheik zayed road
«Знакомство с животными В аквариуме также есть потрясающий подводный зоопарк, где посетители могут наблюдать за пингвинами, выдрами и другими водными животными в их естественной среде обитания»
Расписание: Аквариум открыт с 10:00 до 23:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $41 за человека
Зоопарк в Абу-Даби (Emirates Zoo)
Групповая
5 часов
Зоопарк в Абу-Даби (Emirates Zoo)
«Зоопарк Эмирейтс Парк является одним из самых подходящих мест в ОАЭ для прогулок среди многочисленных его жителей и изучения мира животных»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$30 за человека
Зоопарк Дубай Сафари-парк
Групповая
5 часов
Зоопарк Дубай Сафари-парк
«Зоопарк Дубай Сафари-парк – самый современный зоопарк в ОАЭ»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 8:45
$65 за человека
Обзорная экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Увидеть за один день все знаменитые локации
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200$190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    22 марта 2024
    В мире животных: Dubai Safari Park и The Green Planet
    Всё отлично, спасибо!
  • В
    Вартан
    17 февраля 2024
    Чарующий Аль-Айн
    Мы ездили на экскурсию «Чарующий Аль-Айн» 17 января 2024г. Поездка была очень хорошо организована – мы быстро получили подтверждение, сделали
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    предоплату и обо всем условились. Экскурсия просто замечательная – многогранная, с несколькими разнообразными локациями, познавательная, показывающая историю и становление этой удивительной страны. Нашим гидом был Баха – очень тактичный, вежливый, обладающий большими знаниями, влюбленный в Эмираты и просто превосходный профессионал. Мы остались в полном восторге от экскурсии (даже нашему очень активному ребенку было интересно))). Спасибо большое организаторам и нашему замечательному гиду Бахе!

  • И
    Ирина
    19 января 2024
    Чарующий Аль-Айн
    Добрый вечер! Поделюсь своим мнением по экскурсии Чарующий Аль-Айн. Купила экскурсию по предоплате. На все интересующие вопросы получила ответ от
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    организатора - Далер. На экскурсии наша семья из 3 человек были одни. Нашим гидом, водителем был Хабиб. Очень тактичный, вежливый, всегда был рядом или на связи, сопровождая по достопримечательностям, которые мы спланировали. День был насыщенным. Семья осталась довольна. Спасибо организатору.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Зоопарк»

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  4. Дубайский аквариум и подводный зоопарк (входной билет)
  5. Зоопарк в Абу-Даби (Emirates Zoo)
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Зоопарк" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 30 до 270 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Зоопарк», 197 ⭐ отзывов, цены от $30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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