Что вас ожидает

Визитные карточки Дубая

Искусственный остров Пальм Джумейра. Вы прокатитесь по уникальному рукотворному острову, напоминающему пальму с 16 листьями и полумесяцем вокруг них.

Рамка Дубая. Я покажу вам один из главных архитектурных символов города.

Дубай Молл. Вы посетите самый большой торговый центр в мире, расположенный по соседству со знаменитым небоскрёбом Бурдж-Халифа. Полюбуетесь водопадом с фигурами ныряльщиков за жемчугом и фонтаном со светомузыкой.

Главные места Абу-Даби

Набережная Корниш. Это живописная зона с лазурной водой, белоснежным песком, пальмами и лавочками с видом на море.

Деревня Наследия. Это стилизованная деревня, раскрывающая прошлое города. Вы увидите домики ремесленников, шатры бедуинов и мечеть.

Мечеть шейха Зайда. Олицетворение богатств ОАЭ и живая иллюстрация книги «Тысяча и одна ночь». В главном молитвенном зале находится одна из крупнейших люстр планеты и самый большой в мире ковёр ручной вязки. Всё это вы увидите.

Президентский дворец. Вы узнаете, какие события в нём проходят и какую роль он играет в современной жизни страны.

Организационные детали