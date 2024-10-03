Приглашаю на обзорную экскурсию по Дубаю и Абу-Даби! В Дубае вы прокатитесь по искусственному Пальмовому острову и посетите знаменитый Дубай Молл.
В Абу-Даби погуляете по набережной Корниш, побываете в стилизованной под старину деревне, оцените грандиозную мечеть шейха Зайда и необычный индуистский храм.
В Абу-Даби погуляете по набережной Корниш, побываете в стилизованной под старину деревне, оцените грандиозную мечеть шейха Зайда и необычный индуистский храм.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Визитные карточки Дубая
Искусственный остров Пальм Джумейра. Вы прокатитесь по уникальному рукотворному острову, напоминающему пальму с 16 листьями и полумесяцем вокруг них.
Рамка Дубая. Я покажу вам один из главных архитектурных символов города.
Дубай Молл. Вы посетите самый большой торговый центр в мире, расположенный по соседству со знаменитым небоскрёбом Бурдж-Халифа. Полюбуетесь водопадом с фигурами ныряльщиков за жемчугом и фонтаном со светомузыкой.
Главные места Абу-Даби
Набережная Корниш. Это живописная зона с лазурной водой, белоснежным песком, пальмами и лавочками с видом на море.
Деревня Наследия. Это стилизованная деревня, раскрывающая прошлое города. Вы увидите домики ремесленников, шатры бедуинов и мечеть.
Мечеть шейха Зайда. Олицетворение богатств ОАЭ и живая иллюстрация книги «Тысяча и одна ночь». В главном молитвенном зале находится одна из крупнейших люстр планеты и самый большой в мире ковёр ручной вязки. Всё это вы увидите.
Президентский дворец. Вы узнаете, какие события в нём проходят и какую роль он играет в современной жизни страны.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Genesis G80 2019 или транспорте класса не ниже.
- По желанию можно добавить в программу: смотровую площадку на Пальмовом острове — 28$ с человека, музей Лувр Абу-Даби — 17$ с человека, смотровую площадку в Рамке Дубая — 15$ с человека.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
- По запросу мы можем скорректировать программу.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Умар — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 36 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Умар, я профессиональный гид в ОАЭ. Работаю с командой опытных лицензированных гидов. Позвольте сопроводить вас в увлекательном путешествии по Арабским Эмиратам и раскрыть шарм Ближнего Востока.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
3 окт 2024
Умар, хотел бы Вас еще раз поблагодарить за экскурсию, которую Вы провели для нас в Дубае и в Абу-Даби за один день. Посетили все главные достопримечательности и благодаря Вам узнали много интересного. Все было очень организовано, профессионально, грамотно и комфортно. Огромное спасибо!!!
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