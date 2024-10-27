Ужин шведский стол в ресторане Saffron в Atlantis the Palm

Приглашаем вас насладиться блюдами интернациональной кухни, включая Юго-Восточную Азию, Индию и морепродукты, в уютной атмосфере ресторана в Дубае. Попробуйте малайзийские блюда и суши премиум-класса.
5
1 оценка
Ужин шведский стол в ресторане Saffron в Atlantis the Palm
Ужин шведский стол в ресторане Saffron в Atlantis the Palm
Ужин шведский стол в ресторане Saffron в Atlantis the Palm
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Описание тура

Представляем Saffron — самый большой буфет в Дубае Saffron обещает непревзойденное гастрономическое удовольствие благодаря широкому ассортименту из более чем 220 блюд и 20 кулинарным станциям. Благодаря своей инновационной концепции «Стол шеф-повара» Saffron поднимает столовую на новый уровень, окружая посетителей шумными кухнями и рабочими местами, превращая доставку еды в захватывающую форму развлечения. Побалуйте себя пиршеством изысканных вкусов во время ужина, так как Saffron демонстрирует впечатляющий выбор кухонь со всего мира, включая Юго-Восточную Азию, Индию и восхитительные блюда из морепродуктов. Откройте для себя множество фирменных блюд, которые поразят ваши вкусовые рецепторы. Каждое блюдо, от ароматного малайзийского глиняного горшочка до шипящих азиатских блюд на воке, готовится с высочайшей точностью. Наслаждайтесь мастерством приготовления высококачественных суши и сашими, приготовленных из свежайших ингредиентов. Любители морепродуктов будут в восторге от обширного выбора морских сокровищ. Чтобы удовлетворить ваши пристрастия к сладкому, Saffron предлагает специально подобранный раздел десертов, который включает в себя бутиковый ассортимент более здоровых вариантов, гарантируя, что каждый найдет что-то для себя. Одним из основных моментов в Saffron является уникальная станция глиняных горшков, где ароматные тушеные блюда тщательно готовятся на открытом огне в традиционных глиняных горшках. Эта отличительная черта отличает Saffron от других ресторанов со шведским столом в Дубае, обеспечивая эксклюзивный кулинарный опыт. Важная информация:
  • Время выдержки стола 15 минут.
  • Дресс-код повседневный.
  • Все возрасты приветствуются.
  • Ужин подают с 18:00 до 22:30. Нет ограничений по времени на посадку.

Каждый день c 18:00 — 21:30

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослые 12+$69.43
Детский (от 4 до 11 лет)$34.71
Детский (3 года и младше)$0

Ответы на вопросы

Что включено
  • Доступ в главное лобби отеля
  • Бесплатная парковка
  • Ужин «шведский стол»
Что не входит в цену
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Ground Level, West Tower, Atlantis - Dubai
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день c 18:00 — 21:30
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Время выдержки стола 15 минут
  • Дресс-код повседневный
  • Все возрасты приветствуются
  • Ужин подают с 18:00 до 22:30. Нет ограничений по времени на посадку
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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27 окт 2024

Тур входит в следующие категории Дубая

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