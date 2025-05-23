Ужин шведский стол в ресторане Saffron в Atlantis the Palm
Начало: Ground Level, West Tower, Atlantis - Dubai
«Побалуйте себя пиршеством изысканных вкусов во время ужина, так как Saffron демонстрирует впечатляющий выбор кухонь со всего мира, включая Юго-Восточную Азию, Индию и восхитительные блюда из морепродуктов»
Расписание: Каждый день c 18:00 — 21:30
Завтра в 09:00
24 мая в 09:00
$69.43 за человека
Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана
Отправиться в вечерний круиз по заливу и джип-сафари по пустыне и поужинать в бедуинской деревне
Начало: Аэропорт Аль-Мактум (Дубай), до 15:00
«Включены завтраки в отеле (во 2-5 дни), 1 обед по системе «шведский стол» (без напитков) на берегу Индийского океана (в 4-й день), 2 ужина во время круиза (без напитков) и в бедуинской деревне (в 1-й и 5-й дни)»
15 ноя в 15:00
15 дек в 08:00
$1590 за человека
VIP-отдых в Дубае с резортом на Palm Jumeirah, вечеринками и фотопрогулками
Снять много контента и повеселиться, поужинать устрицами и лобстерами, провести вечер на яхте
Начало: Аэропорт Дубая, время по договорённости
«Затем соберёмся за ужином, познакомимся на фоне заката»
16 сен в 10:00
6 окт в 10:00
$2600 за человека
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