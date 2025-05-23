Найдено 3 тура в категории « С ужином » в Дубае на русском языке, цены от $69. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1 день 1 отзыв Ужин шведский стол в ресторане Saffron в Atlantis the Palm Начало: Ground Level, West Tower, Atlantis - Dubai «Побалуйте себя пиршеством изысканных вкусов во время ужина, так как Saffron демонстрирует впечатляющий выбор кухонь со всего мира, включая Юго-Восточную Азию, Индию и восхитительные блюда из морепродуктов» Расписание: Каждый день c 18:00 — 21:30 $69.43 за человека Джиппинг На машине Музыкальные теплоходы 6 дней Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана Отправиться в вечерний круиз по заливу и джип-сафари по пустыне и поужинать в бедуинской деревне Начало: Аэропорт Аль-Мактум (Дубай), до 15:00 «Включены завтраки в отеле (во 2-5 дни), 1 обед по системе «шведский стол» (без напитков) на берегу Индийского океана (в 4-й день), 2 ужина во время круиза (без напитков) и в бедуинской деревне (в 1-й и 5-й дни)» $1590 за человека На машине На яхте 6 дней VIP-отдых в Дубае с резортом на Palm Jumeirah, вечеринками и фотопрогулками Снять много контента и повеселиться, поужинать устрицами и лобстерами, провести вечер на яхте Начало: Аэропорт Дубая, время по договорённости «Затем соберёмся за ужином, познакомимся на фоне заката» $2600 за человека Все туры Дубая

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «С ужином»

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