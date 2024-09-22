Авторские туры в Дубае

Найдено 1 тур в Дубае на русском языке, цена $860. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Дубай, встречай: тур-девичник в ОАЭ
Авторский тур
8 дней
Дубай, встречай: тур-девичник в ОАЭ
Отдохнуть на живописных пляжах и прокатиться по завораживающей пустыне
Начало: Аэропорт Дубая/Шарджи, время зависит от времени ва...
22 сен в 10:30
23 сен в 10:30
$860 за человека

Что посмотреть в Дубае на экскурсиях?

Дубай предлагает туристам бесконечный калейдоскоп достопримечательностей, от вечного спокойствия пустыни до энергичного шума базаров. За один день посетители могут увидеть всё: от суровых гор и впечатляющих песчаных дюн до волнистых береговых линий и пышных зелёных парков, от пыльных городов до экстравагантных частных поселений, от старых домов с ветряными башнями до модных торговых центров

Местные экскурсоводы

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