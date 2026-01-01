Роскошное ночное сафари в Аль-Мармум с куполом и наблюдением за звёздами
Начало: Трансфер от места проживания
«Насладитесь ужином-барбекю на свежем воздухе, живыми шоу с арабскими лошадьми, танцами и огненным представлением»
Завтра в 14:30
20 янв в 14:30
$482 за человека
Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана
Отправиться в вечерний круиз по заливу и джип-сафари по пустыне и поужинать в бедуинской деревне
Начало: Аэропорт Аль-Мактум (Дубай), до 15:00
«Включены завтраки в отеле (во 2-5 дни), 1 обед по системе «шведский стол» (без напитков) на берегу Индийского океана (в 4-й день), 2 ужина во время круиза (без напитков) и в бедуинской деревне (в 1-й и 5-й дни)»
15 ноя в 08:00
15 дек в 08:00
$1590 за человека
8 Марта в ОАЭ: фототур для женщин в мини-группе с джип-сафари
Сделать кадры на фоне Бурдж-Халифы, побывать в Абу-Даби и поужинать под звёздами в пустыне
Начало: Дубай, район Marina, с 12:00
«Вечером вас ждёт прогулка по набережной, наполненной ароматом моря и свежесваренного кофе»
7 мар в 12:00
$1100 за человека
Сколько стоит тур в Дубае в январе 2026
Сейчас в Дубае в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 482 до 1590. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Дубая, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026