1 день
Ужин шведский стол в ресторане Saffron в Atlantis the Palm
Начало: Ground Level, West Tower, Atlantis - Dubai
Расписание: Каждый день c 18:00 — 21:30
Завтра в 18:00
12 сен в 18:00
$69.43 за человека
8 дней
Дубай, встречай: тур-девичник в ОАЭ
Отдохнуть на живописных пляжах и прокатиться по завораживающей пустыне
Начало: Аэропорт Дубая/Шарджи, время зависит от времени ва...
21 сен в 10:30
12 окт в 08:00
$860 за человека
12 дней
Большое путешествие по ОАЭ с выбором экскурсий и отдыхом на море (перелёты включены)
Побывать в 3 эмиратах, рассмотреть современные и традиционные здания и посетить мечеть шейха Зайда
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт, перелёт в ОАЭ с пересад...
20 окт в 10:00
4 ноя в 10:00
€1 266 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Популярные места»
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