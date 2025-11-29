Отправьтесь в увлекательное шопинг-приключение в одном из лучших аутлетов Фуджейры! Вас ждёт удобная поездка, свободное время для покупок брендовой одежды, аксессуаров и товаров для дома по сниженным ценам. Отличная возможность совместить отдых с выгодными покупками. Тур включает трансфер от/до отеля и сопровождение.
Описание экскурсииВ Фуджейре расположено множество эксклюзивных магазинов и развлекательных центров, в которых представлены элитные магазины и известные бренды. Наряду с ними Эмират может похвастаться многочисленными аутлетами и дисконт-центрами, которые улучшат ваш шопинг, сделав его плавным и комфортным. Здесь вы сможете найти выгодные предложения и конкурентоспособные цены на широкий ассортимент товаров, гарантирующие качество и выгоду во время вашего шоппинг-приключения. Важная информация: Если у вас есть доллары или евро, вы сможете обменять их — рядом с аутлетом есть обменный пункт.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер с сопровождающим водителем на весь день
- Питьевая вода.
Что не входит в цену
- Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фуджейра
Завершение: Любой отель в Фуджейре
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Если у вас есть доллары или евро
- Вы сможете обменять их - рядом с аутлетом есть обменный пункт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
