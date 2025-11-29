Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в увлекательное шопинг-приключение в одном из лучших аутлетов Фуджейры! Вас ждёт удобная поездка, свободное время для покупок брендовой одежды, аксессуаров и товаров для дома по сниженным ценам. Отличная возможность совместить отдых с выгодными покупками. Тур включает трансфер от/до отеля и сопровождение.

Описание экскурсии В Фуджейре расположено множество эксклюзивных магазинов и развлекательных центров, в которых представлены элитные магазины и известные бренды. Наряду с ними Эмират может похвастаться многочисленными аутлетами и дисконт-центрами, которые улучшат ваш шопинг, сделав его плавным и комфортным. Здесь вы сможете найти выгодные предложения и конкурентоспособные цены на широкий ассортимент товаров, гарантирующие качество и выгоду во время вашего шоппинг-приключения. Важная информация: Если у вас есть доллары или евро, вы сможете обменять их — рядом с аутлетом есть обменный пункт.

