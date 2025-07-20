Групповая
В Дубай с ужином на лодке Доу по Дубай Марине и Дубай молл
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
«Аквариум в Дубай Молле Гигантский аквариум Дубай мола производит неизгладимое впечатление на всех посетителей этого самого популярного в стране торгового центра»
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 13.30 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 11:30
8 сен в 11:30
$75 за человека
Групповая
Лучший выборТрансфер в Дубай Молл из Фуджейры
Начало: Ваш отель в Фуджейре
«Предлагаем групповой трансфер на туристическом автобусе из эмирата Фуджейра в знаменитый торгово-развлекательный центр Dubai Mall»
Расписание: Понедельник, Среда Суббота, выезд 11:30-13:30 - зависит от распложения отеля
8 сен в 11:30
10 сен в 11:30
$50 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Аутлет-шопинг в Фуджейре
Начало: Фуджейра
«Наряду с ними Эмират может похвастаться многочисленными аутлетами и дисконт-центрами, которые улучшат ваш шопинг, сделав его плавным и комфортным»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 10:30
7 сен в 11:00
$145 за всё до 7 чел.
- ННаталья20 июля 2025Благодарим Татьяну за возможность поехать из Фуджейры в Дубай! Поездка прошла хорошо, спокойно. Татьяна ясно объяснила о нашем месте сборов, по дороге рассказала несколько интересных фактов о достопримечательностях города. Спасибо за точность и надёжность встречи!
- ЛЛариса17 июня 2025Больше всего понравилось, что с отдаоенного района забирали на автомобиле и обратная доставка была с Дубая до отеля на автомобиле!
- ККира22 марта 2025Трансфер был во время. Доехали быстро. Рекомендую!
- ИИрина5 августа 2024Все прошло отлично, и по расписанию
- ААнна10 марта 2024Ездили из Фуджейры в Дубай молл! Все прошло хорошо! Вовремя забрали вовремя отвезли! Водители очень аккуратно вёл машинц не смотря на ливень! Спасибо рекомендую!
