Шопинг в Фуджейре

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Фуджейре на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
В Дубай с ужином на лодке Доу по Дубай Марине и Дубай молл
На автобусе
10 часов
72 отзыва
Групповая
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
«Аквариум в Дубай Молле Гигантский аквариум Дубай мола производит неизгладимое впечатление на всех посетителей этого самого популярного в стране торгового центра»
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 13.30 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 11:30
8 сен в 11:30
$75 за человека
Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
На автобусе
12 часов
12 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Начало: Ваш отель в Фуджейре
«Предлагаем групповой трансфер на туристическом автобусе из эмирата Фуджейра в знаменитый торгово-развлекательный центр Dubai Mall»
Расписание: Понедельник, Среда Суббота, выезд 11:30-13:30 - зависит от распложения отеля
8 сен в 11:30
10 сен в 11:30
$50 за человека
Аутлет-шопинг в Фуджейре
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Начало: Фуджейра
«Наряду с ними Эмират может похвастаться многочисленными аутлетами и дисконт-центрами, которые улучшат ваш шопинг, сделав его плавным и комфортным»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 10:30
7 сен в 11:00
$145 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    20 июля 2025
    Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
    Благодарим Татьяну за возможность поехать из Фуджейры в Дубай! Поездка прошла хорошо, спокойно. Татьяна ясно объяснила о нашем месте сборов, по дороге рассказала несколько интересных фактов о достопримечательностях города. Спасибо за точность и надёжность встречи!
  • Л
    Лариса
    17 июня 2025
    Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
    Больше всего понравилось, что с отдаоенного района забирали на автомобиле и обратная доставка была с Дубая до отеля на автомобиле!
  • К
    Кира
    22 марта 2025
    Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
    Трансфер был во время. Доехали быстро. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    5 августа 2024
    Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
    Все прошло отлично, и по расписанию
  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
    Ездили из Фуджейры в Дубай молл! Все прошло хорошо! Вовремя забрали вовремя отвезли! Водители очень аккуратно вёл машинц не смотря на ливень! Спасибо рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Шопинг»

Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в сентябре 2025
Сейчас в Фуджейре в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 145. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
