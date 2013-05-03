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Экскурсия на Индийский океан

ShanTours
ShanTours – Гид из Фуджейры
Фотостоп на фоне каньона горной цепи – Хаджар Посещение восточного рынка «Friday Market» Отдых на пляже отеля Sandy Beach Обед в отеле Sandy Beach (шведский стол) Фотостоп у самой старой мечети ОАЭ – Бидия
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • $55 за человека

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Экскурсия на Индийский океан
Экскурсия на Индийский океан

Что вы увидите

  • Каньон горной цепи – Хаджар
  • Восточный рынок «Friday Market»
  • Самая старая мечеть ОАЭ – Бидия
Проведите день в одном из самых живописных мест в Эмиратах, насладитесь красотой Фуджейры, расположенной на берегу Индийского океана, искупайтесь вместе с черепахами и получите незабываемые впечатления от отдыха в ОАЭ!
Фотостоп на фоне каньона горной цепи Хаджар. Они являются самыми высокими горами на восточной части аравийского полуострова. Возвышаются над уровнем моря 🌊 на 900 метров.
Посещение восточного рынка «Friday Market», здесь можно приобрести вкуснейшие финики, а на ковровом рынке настоящие персидские ковры и сувениры 🎁 на пляже отеля Sandy Beach (отель расположен на восточном побережье Оманского залива, окружен Индийским океаном, горами и долинами, недалеко от берега находится гора Снупи, где обитают черепахи).
Фотостоп у самой старой мечети ОАЭ – Бидия. Мечеть была возведена в 1446 году (несмотря на то, что это древнейшее сооружение, оно является действующим).
Что входит
  • посещение достопримечательностей
  • обед
Начало и место завершения
🚩 Summеrland, Шарджа
Экскурсия на Индийский океан
Экскурсия на Индийский океан
Экскурсия на Индийский океан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ShanTours
ShanTours
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