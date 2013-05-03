Проведите день в одном из самых живописных мест в Эмиратах, насладитесь красотой Фуджейры, расположенной на берегу Индийского океана, искупайтесь вместе с черепахами и получите незабываемые впечатления от отдыха в ОАЭ!

Фотостоп на фоне каньона горной цепи Хаджар. Они являются самыми высокими горами на восточной части аравийского полуострова. Возвышаются над уровнем моря 🌊 на 900 метров.

Посещение восточного рынка «Friday Market», здесь можно приобрести вкуснейшие финики, а на ковровом рынке настоящие персидские ковры и сувениры 🎁 на пляже отеля Sandy Beach (отель расположен на восточном побережье Оманского залива, окружен Индийским океаном, горами и долинами, недалеко от берега находится гора Снупи, где обитают черепахи).

Фотостоп у самой старой мечети ОАЭ – Бидия. Мечеть была возведена в 1446 году (несмотря на то, что это древнейшее сооружение, оно является действующим).