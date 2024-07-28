10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Начало: В удобном для вас месте
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
$500 за всё до 4 чел.
10 часов
Круиз
Лучший выборКруиз по Дубай Марине с экскурсией по достопримечательностям Дубая
Погрузитесь в мир современной архитектуры и роскоши Дубая с нашей уникальной экскурсией и круизом по Дубай Марине
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 13.30 забираем зависимости от расположения отеля
10 авг в 11:30
12 авг в 11:30
$75 за человека
10 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Абу-Даби: Лувр и Великая белая Мечеть из Фуджейры
Погрузитесь в мир арабской культуры и архитектуры с посещением Лувра и Великой белой Мечети в Абу-Даби
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: По вторникам в 07:30
13 авг в 07:30
20 авг в 07:30
$100 за человека
7 часов
Групповая
Экскурсия на полуостров Мусандам: традиционный корабль Доу и живописные фьорды
Отправляйтесь на увлекательную морскую экскурсию из Фуджейры в Мусандам. Вас ждут скалистые фьорды, плавание с маской и ластами, а также вкусный обед на борту
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Понедельник, Среда, Четверг и Пятница (09.00 - 19.00)
9 авг в 09:00
12 авг в 09:00
$75 за человека
10 часов
Круиз
Экскурсия в Дубай с круизом и Бурдж Халифа из Фуджейры
Погрузитесь в великолепие Дубая: от Пальмы Джумейра до вершины Бурдж Халифа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Сбор в отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
10 авг в 11:30
12 авг в 11:30
от $135 за человека
10 часов
Групповая
Путешествие в сердце Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и Королевский Дворец
Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив белую Мечеть шейха Зайда и Королевский Дворец из Фуджейры
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Чт и Вс
Завтра в 07:30
11 авг в 07:30
$100 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Фуджейра: путешествие по историческим и природным сокровищам
Приглашаем вас на экскурсию по Фуджейре, где вас ждут удивительные открытия и впечатляющие виды
Начало: Ваш отель или по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Тематический парк Legoland из Фуджейры
Приглашаем на веселое семейное приключение в Legoland! Идеальное место для отдыха с детьми, где каждый найдет занятие по душе
Расписание: Воскресенье и пятница в 08:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от $85 за человека
6 часов
Водная прогулка
Уникальная экскурсия в Дубай из Фуджейры: от Palm Jumeirah до Burj Khalifa
Познакомьтесь с Дубаем, посещая его главные достопримечательности и наслаждаясь ужином на Арабской лодке в рамках нашей экскурсии
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$75 за человека
7 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Абу-Даби из Фуджейры с обедом и русскоговорящим гидом
Погрузитесь в атмосферу роскоши и культуры Абу-Даби вместе с профессиональным гидом. Экскурсия с обедом и посещением главных достопримечательностей
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$100 за человека
7 часов
Групповая
Групповой трансфер из Фуджейры в Дубай Молл - комфорт и безопасность
Выбирая наш трансфер, вы обеспечиваете своей группе комфортное путешествие в один из самых известных торговых центров
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Понедельник, Среда Суббота, выезд 11:30-13:30 - зависит от распложения отеля
10 авг в 11:30
12 авг в 11:30
$50 за человека
10 часов
Групповая
Феррари парк в Фуджейре: скорость, история и культура в одном туре
Погрузитесь в мир скорости и элегантности с экскурсией в Феррари парк. Исследуйте историю легендарной марки и насладитесь уникальными аттракционами
Расписание: Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от $90 за человека
6 часов
Водная прогулка
Путешествие по современному Дубаю: Бурдж-Халифа и круиз с ужином
Вас ждет незабываемое путешествие по яркому Дубаю с ужином на арабской лодке и посещением Бурдж-Халифы
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$130 за человека
6 часов
Групповая
Уникальная экскурсия по Дубаю: Бурдж Халифа, Аквариум, ужин на лодке
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Вас ждут незабываемые впечатления и красочные моменты
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$125 за человека
7 часов
Групповая
до 20 чел.
Ночная охота на крабов в Фуджейре: приключение с трезубцем и ужином
Погрузитесь в атмосферу первобытной охоты на крабов под звездным небом залива, наслаждаясь свежим уловом
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы. Укажите отель
Расписание: Вторник и Воскресенье (16.00 - 23.00)
11 авг в 16:00
13 авг в 16:00
$100 за человека
10 часов
Круиз
Групповой круиз в Дубай: Пальма Джумейра, Дубай Марина, аквариум
Погрузитесь в мир современной архитектуры и морских чудес во время увлекательной экскурсии из Фуджейры. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
10 авг в 11:30
12 авг в 11:30
$130 за человека
10 часов
Групповая
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом из Фуджейры: полный пакет
Погрузитесь в мир кино и мультфильмов с эксклюзивным туром из Фуджейры. Включен трансфер, билеты и обед
Начало: Любой отель в Фуджейре
Расписание: Вт Чт и Вс
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $150 за человека
10 часов
Групповая
до 15 чел.
Аквапарк Yas Waterworld: экскурсия с обедом и трансфером из Фуджейры
Ваш путеводитель в мир водных развлечений и арабской культуры. Незабываемый день в аквапарке Yas Waterworld ждет вас
Начало: Любой отель Фуджейры
Расписание: Вт Чт и Вс
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$150 за человека
12 часов
Групповая
Аквапарк Атлантис Aquaventure: групповая экскурсия с трансфером из Фуджейры
Погрузитесь в мир приключений Атлантис Aquaventure, где вас ждут волнующие горки, экзотические рыбы и собственный пляж
Начало: Любой отель в Фуджейре
Расписание: Вт Чт и Вс
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $150 за человека
10 часов
Групповая
до 15 чел.
Трансфер в Аквапарк Wild Wadi из Фуджейры: водные приключения для всей группы
Погрузитесь в мир древних арабских легенд и адреналиновых аттракционов с трансфером в Аквапарк Wild Wadi
Начало: Любой отель в Фуджейре
Расписание: Вт Чт и Вс
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $115 за человека
7 часов
Групповая
Аквапарк Леголенд с трансфером из Фуджейры: радость и веселье для всей семьи
Проведите незабываемый день в Аквапарке Леголенд: аттракционы, игры и водные приключения ждут вас и ваших детей
Расписание: Воскресенье и пятница в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 10:00
от $85 за человека
8 часов
Групповая
Групповая экскурсия в тематические парки MotionGate и Legoland в Фуджейре
Ваш шанс погрузиться в мир кино и сказок вместе с детьми! Приключения в стиле Голливуда и море развлечений ждут вас
Расписание: Пятница и воскресенье в 08:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от $99 за человека
10 часов
Групповая
Волшебный день в MotionGate Фуджейра: голливудские аттракционы и кино
Приключение в стиле голливудских блокбастеров ждет вас в MotionGate Фуджейра. Встречайте любимых героев и наслаждайтесь аттракционами
Расписание: Пятница и воскресенье в 08:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от $77 за человека
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Фуджейре и релакс на пляже Индийского океана
Путешествие по Фуджейре с посещением форта, мечетей, водопадов и этнографической деревни. Завершите день отдыхом на пляже Индийского океана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320$288 за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры: Магия вечернего Дубая
Прогулка по вечернему Дубаю подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя секретные места, насладитесь видами и узнайте историю города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
9 авг в 09:30
360$324 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Фуджейре - без суеты: крепости, мечети и природа
Посетите главные достопримечательности Фуджейры: мечеть шейха Заида, дамбу Аль-Рафиса, форт Фуджейры, водопад Хор-Факкан и мечеть Аль-Бидия
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман28 июля 2024Отличная экскурсия. Гид Юрий, просто молодец, рассказал много интересной, полезной информации, организовано все супер, все посмотрели. Спасибо за сервис.
- ККузнецова24 июля 2024Экскурсия очень впечатлила, посмотрели много локаций, день получился насыщенным. Получили кучу незабываемых эмоций, что с трудом получилось ночью уснуть))) спасибо гиду, все прошло на высоте. ❤️
- ЮЮлия23 июля 2024Мне понравились гиды Татьяна и Юрий. Жаль, что в экскурсию не входит посещение Пальмы с высоты. Задние места в автобусе
- ЕЕкатерина23 июля 2024Были в Мусндаме. Прекрасно Всё чётко и интересно. Скоро планируем по России путешествие, надеюсь организация будет такая же.
- ЕЕкатерина17 июля 2024Отлично. Все чётко, интересно. А самое главное пунктуальность.
- ЕЕлена14 июля 2024Всё очень понравилось! Очень хороший гидТатьяна! Всё организовано! Всё комфортно!
- ППолина26 мая 2024Приобретали экскурсию по Фуджейре!) Азам был очень вежлив и пунктуален, учёл наши индивидуальные запросы и предпочтения! Было классно путешествовать в комфортабельном, чистом автомобиле. Спасибо большое Азаму за качественное сопровождение, приятную беседу и достойную организацию нашего отдыха! Мы здорово отдохнули)
- ЕЕвгения25 мая 2024Все по программе было показано, обед вкусный, гид рассказала очень много и вне экскурсии - просто про жизнь в стране, очень познавательно, не уходила от сложных вопросов.
- ЛЛидия18 мая 2024Прекрасная экскурсия и великолепный гид Лариса, узнали очень много нового об ОАЭ и Абу-Даби в целом. Все было великолепно
- ГГелена26 апреля 2024Александра, еще раз огромное спасибо за прекрасный день проведенный в Абу-Даби! Прекрасно все организовано, очень интересно! Мы влюбились благодаря Саше в город!!! ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фуджейре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
Какие места ещё посмотреть в Фуджейре
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в августе 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "На весь день" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 50 до 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.37 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Фуджейру на 1 день, гиды Фуджейры подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Фуджейру так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке