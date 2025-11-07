Мои заказы

Грандиозный Дубай - из Фуджейры

Путешествие в Дубай из Фуджейры откроет перед вами удивительный мир: от исторических улочек до современного мегаполиса. Незабываемые моменты ждут вас
На этой экскурсии гости познакомятся с историей и современностью Дубая.

Путешествие начинается с посещения старинных районов Аль-Бастакия и Аль-Сифф, где можно увидеть традиционную арабскую архитектуру.

Затем экскурсия продолжится в престижном районе Жумейра с его роскошными виллами и знаменитыми пляжами. Участники увидят легендарный отель Бурдж-эль-Араб, а также посетят Пальмовый остров и Дубай Марину. Завершится экскурсия в крупнейшем торговом центре Дубай Молл
5
34 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Уникальные исторические районы
  • 🌴 Престижные пляжи Жумейры
  • 🏨 Легендарный отель Бурдж-эль-Араб
  • 🏝️ Искусственные острова
  • 🛍️ Огромный Дубай Молл

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с октября по февраль, когда погода наиболее комфортная, а температура воздуха не слишком высокая. В это время туристы могут насладиться экскурсиями без лишнего дискомфорта. В марте, апреле и ноябре также можно посетить Дубай, однако температура может быть выше, что может создать некоторые неудобства. В остальные месяцы из-за жары и влажности прогулки могут быть менее комфортными, но все же возможны, особенно если мероприятия проходят в помещениях.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Грандиозный Дубай - из Фуджейры© Мохаммад
Грандиозный Дубай - из Фуджейры© Мохаммад
Грандиозный Дубай - из Фуджейры© Мохаммад
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Аль-Бастакия
  • Аль-Сифф
  • Жумейра
  • Бурдж-эль-Араб
  • Пальмовый остров
  • Дубай Марина
  • Дубай Молл

Описание экскурсии

Исторические районы Аль-Бастакия и Аль-Сифф с традиционной арабской архитектурой и узкими улочками

Жумейра — престижный район с роскошными виллами и знаменитыми пляжами

Бурдж-эль-Араб — легендарный отель «Парус», единственный в мире с 7 звёздами

Арабская Венеция — комплекс отелей, построенных вдоль искусственного канала в венецианском стиле

Аллея позолоченных арабских скакунов — место, где можно увидеть впечатляющие скульптуры золотых лошадей

Пальмовый остров (Palm Jumeirah) — рукотворный остров с туннелем под водой и монорельсовой дорогой

Дубай Марина, или арабское Монако — район с самыми высокими в мире жилыми небоскрёбами и яхт-клубом

Остров Blue Waters — место, где находится самое большое колесо обозрения в мире

Парк цветов и парк бабочек — невероятные ботанические сады (по желанию)

Дубай Молл — крупнейший торговый центр с поющими фонтанами, океанариумом, водопадом бедуинов и знаменитым небоскрёбом Бурдж Халифа (828 м)

Вы узнаете:

  • Историю Дубая от первых поселений арабов до современного мегаполиса
  • Какими были первые промыслы на территории эмирата
  • О политическом становлении региона, включая роль племени Бани Яс
  • О строительстве Бурдж Халифа, Бурдж-эль-Араб и других архитектурных рекордсменов
  • Какие рекорды Гиннеса принадлежат Дубаю и как город продолжает удивлять мир

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле GMC, KIA, Hyundai, Nissan. Есть детское кресло
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты (по желанию):
    — Бурдж Халифа $50
    — Океанариум $50
    — Парк цветов $30
  • Обед не входит в стоимость (от $7 за чел.)
  • Вода и напитки в машине включены в стоимость
  • Экскурсия подходит для путешественников любого возраста — мы позаботимся, чтобы комфортно и интересно было всем
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохаммад
Мохаммад — ваша команда гидов в Фуджейре
Провели экскурсии для 727 туристов
С 2009 года я живу в ОАЭ и показываю эту страну путешественникам со всего мира. Я и моя команда гидов обладаем большим опытом и знаниями, стараемся сделать каждую экскурсию особенной и незабываемой. С нами вы сможете по-настоящему окунуться в атмосферу Востока и узнать больше об истории и традициях Арабских Эмиратов, попробуете традиционную кухню региона и познакомитесь с жизнью местных!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Анастасия)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Анастасия)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Анастасия)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Анастасия)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Анастасия)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Сабурова)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Сабурова)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Сабурова)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Сабурова)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Сабурова)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Сабурова)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Сабурова)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Сабурова)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Тамара)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Тамара)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Тамара)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Тамара)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Тамара)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Maria)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Maria)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Tatiana)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Tatiana)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Tatiana)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Екатерина)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Екатерина)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Екатерина)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Екатерина)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Екатерина)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Екатерина)Грандиозный Дубай - из Фуджейры (Екатерина)
Т
Татьяна
7 ноя 2025
Спасибо огромное Мохаммаду за организацию нашего отдыха! Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать! ♥️ Прекрасно было все: интересно рассказанная история государства и факты из современной жизни местных жителей,
читать дальше

тактичность, превосходное чувство юмора и комфорт.
Мохаммад не только учитывал все наши пожелания и предпочтения, но и предвосхищал их. Для тех, кто, как и мы, в ОАЭ🇦🇪 впервые, лучшего проводника в арабский мир сложно представить!

Спасибо огромное Мохаммаду за организацию нашего отдыха! Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать! ♥️Спасибо огромное Мохаммаду за организацию нашего отдыха! Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать! ♥️Спасибо огромное Мохаммаду за организацию нашего отдыха! Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать! ♥️Спасибо огромное Мохаммаду за организацию нашего отдыха! Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать! ♥️Спасибо огромное Мохаммаду за организацию нашего отдыха! Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать! ♥️
И
Ирина
6 ноя 2025
Экскурсию проводил Мохаммед-отличный гид и доброжелательный, отзывчивый, внимательный человек. Прислушивался ко всем нашим пожеланиям, посетили даже больше, чем планировалось по программе. День прошёл насыщенно и интересно. Спасибо за экскурсию. Рекомендую экскурсию и гида.
Анастасия
Анастасия
31 окт 2025
Спасибо Мохаммаду за прекрасную экскурсию!
За день мы посмотрели множество локаций, узнали много новых интересных фактов.
Отдельное спасибо за чудесные фото!
Спасибо Мохаммаду за прекрасную экскурсию!Спасибо Мохаммаду за прекрасную экскурсию!Спасибо Мохаммаду за прекрасную экскурсию!Спасибо Мохаммаду за прекрасную экскурсию!Спасибо Мохаммаду за прекрасную экскурсию!
Виктория
Виктория
31 окт 2025
Выражаю огромную благодарность Мохаммаду за проведенную экскурсию! Это был насыщенный день, полный эмоций и впечатлений!! Посмотрели основные локации, всё спокойно, без спешки. Узнали много нового о стране и о городе. Дубай в себя влюбил! Мы сюда ещё точно вернёмся!
Н
Наталия
28 окт 2025
Добрый день!
Отличная экскурсия, очень обьемная и содержательная. Нас сопровождал Амир, который всю дорогу рассказывал интересные факты про город, страну, народ. 1,5 часа в дороге пролетели незаметно. В самом начале экскурсии он уточнил что нам интересно посмотреть, какие площадки посетить. Купил билеты, чтобы избежать очередей. Все было очень четко организованно. Целиком и полностью рекомендую данную экскурсию для знакомства с городом
С
Сабурова
25 окт 2025
Добрый день! Были в ОАЭ в первый раз и нам очень понравилась экскурсия! Мохаммад учитывает все пожелания туристов и рассказывает о местах очень интересно, не навязчиво и доброжелательно! Локаций было много, успели посетить и восхититься красотой Дубая! При повторном посещении ОАЭ выберем именно этого гида! Спасибо за гостеприимство и доброжелательность!
Добрый день! Были в ОАЭ в первый раз и нам очень понравилась экскурсия! Мохаммад учитывает всеДобрый день! Были в ОАЭ в первый раз и нам очень понравилась экскурсия! Мохаммад учитывает всеДобрый день! Были в ОАЭ в первый раз и нам очень понравилась экскурсия! Мохаммад учитывает всеДобрый день! Были в ОАЭ в первый раз и нам очень понравилась экскурсия! Мохаммад учитывает всеДобрый день! Были в ОАЭ в первый раз и нам очень понравилась экскурсия! Мохаммад учитывает всеДобрый день! Были в ОАЭ в первый раз и нам очень понравилась экскурсия! Мохаммад учитывает всеДобрый день! Были в ОАЭ в первый раз и нам очень понравилась экскурсия! Мохаммад учитывает всеДобрый день! Были в ОАЭ в первый раз и нам очень понравилась экскурсия! Мохаммад учитывает все
I
Iuliia
25 окт 2025
Огромное спасибо Мохаммаду за экскурсию, это был очень насыщенный и интересный день, все очень комфортно, без спешки, узнали очень много интересного, увидели коасивейшие места, Дубай ❤️❤️❤️
O
Olga
25 окт 2025
Мы посмотрели всё, что хотели. Гид знает точки и локации, где будут лучшие виды и обзоры. Очень понравилось шоу фонтанов, сын оценил поездку на монорельс.
О
Олег
20 окт 2025
Мухаммед отличный гид! Всё сделал по высшему разряду! Интересно, понятно, удобно, без проволочек и очередей. Рекомендую всем!
Т
Тамара
19 окт 2025
Были на экскурсии с Мохаммадом, невероятно круто! Скорректировали маршрут под нас, много интересно и полезной информации было рассказано Мохаммадом в ходе экскурсии. Знает лазеечки с прекрасными видами. В общем мы довольны, дети в восторге. Если вы ищите экскурсию, выбирайте Мохаммада, не пожалеете
Были на экскурсии с Мохаммадом, невероятно круто! Скорректировали маршрут под нас, много интересно и полезной информацииБыли на экскурсии с Мохаммадом, невероятно круто! Скорректировали маршрут под нас, много интересно и полезной информацииБыли на экскурсии с Мохаммадом, невероятно круто! Скорректировали маршрут под нас, много интересно и полезной информацииБыли на экскурсии с Мохаммадом, невероятно круто! Скорректировали маршрут под нас, много интересно и полезной информацииБыли на экскурсии с Мохаммадом, невероятно круто! Скорректировали маршрут под нас, много интересно и полезной информации
Ольга
Ольга
15 окт 2025
Спонтанно решили съездить из Фуджейры в Дубай и остались с мужем в восторге. Мохаммед оказался не только отличным гидом, который показал нам потаенные уголки Дубая, скрытые от глаз массовых туристических
читать дальше

групп, но и интересным собеседником. Экскурсия не была нудным рассказом из серии "Посмотрите налево, посмотрите направо". Мы общались как добрые приятели, которые могут спросить гида обо всем интересующем. Мохаммед выстраивал маршрут экскурсии, ориентируясь на наши пожелания и предпочтения. Хочу отметить заботу Мохаммеда о нас, он сделал все, чтобы нам было комфортно, спокойно и интересно на экскурсии. Очень удобно, что экскурсия проходит в индивидуальном формате, то есть вам не нужно подстраиваться под других "одногруппников", не нужно никого ждать и можно пойти туда, куда хотите именно вы, а не группа. Вас заберут из отеля в удобное для вас время и по окончании экскурсии вернут в отель в целости и сохранности). В общем даже не сомневайтесь в выборе Мохаммеда и его экскурсии. Я точно буду рекомендовать своим знакомым Мохаммеда в качестве проводника по Дубаю.

A
Alena
13 окт 2025
У нас была очень комфортная экскурсия с Мохаммадом, маршрут составил по нашим пожеланиям, все что хотели-посмотрели, в своём темпе без спешки, чего не бывает на групповых экскурсиях. Отдельная благодарность за организацию прогулки на яхте.
Мохаммад ответил на все интересующие вопросы во время экскурсии, прекрасно владеет русским языком!
Я
Яна
7 окт 2025
Наши впечатления от персональной экскурсии по Дубаю превзошли все ожидания! Муж равнодушен к экскурсиям, но гид Мохаммед — просто великолепный, очень много и интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Мы остались в восторге! Обязательно обратимся к нему снова))
M
Maria
7 окт 2025
Мы в восторге от этой комфортной поездки. Спасибо большое Мухамеду. Отличный маршрут. Все билеты он организовывает. Нигде в очереди не стояли. Комфортно, легко, весело, классно! Рекомендую
Мы в восторге от этой комфортной поездки. Спасибо большое Мухамеду. Отличный маршрут. Все билеты он организовывает.Мы в восторге от этой комфортной поездки. Спасибо большое Мухамеду. Отличный маршрут. Все билеты он организовывает.
Эд
Эд
3 окт 2025
Человек адекватный, можно договариваться по маршруту, знает все нюансы по поездке, знает много интересных фактов. Рекомендую.

Входит в следующие категории Фуджейры

Похожие экскурсии из Фуджейры

Дубай - город роскоши (из Фуджейры)
На машине
10 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай - город роскоши (из Фуджейры)
Почувствуйте пульс Дубая, его небоскрёбы и уникальные достопримечательности. Откройте для себя город, который сочетает будущее и прошлое
Начало: По договоренности
11 ноя в 21:00
12 ноя в 09:00
$321 за всё до 4 чел.
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
$470 за всё до 4 чел.
В Дубай - из Фуджейры! Обзорная экскурсия
На машине
9 часов
-
25%
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
В Дубай - из Фуджейры! Обзорная экскурсия
Откройте для себя удивительный Дубай с его историей и современностью. Прогулка по кварталу Бастакия и посещение известных районов ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
11 ноя в 13:00
$462$615 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Фуджейре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Фуджейре