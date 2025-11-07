На этой экскурсии гости познакомятся с историей и современностью Дубая.



Путешествие начинается с посещения старинных районов Аль-Бастакия и Аль-Сифф, где можно увидеть традиционную арабскую архитектуру.



Затем экскурсия продолжится в престижном районе Жумейра с его роскошными виллами и знаменитыми пляжами. Участники увидят легендарный отель Бурдж-эль-Араб, а также посетят Пальмовый остров и Дубай Марину. Завершится экскурсия в крупнейшем торговом центре Дубай Молл

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с октября по февраль, когда погода наиболее комфортная, а температура воздуха не слишком высокая. В это время туристы могут насладиться экскурсиями без лишнего дискомфорта. В марте, апреле и ноябре также можно посетить Дубай, однако температура может быть выше, что может создать некоторые неудобства. В остальные месяцы из-за жары и влажности прогулки могут быть менее комфортными, но все же возможны, особенно если мероприятия проходят в помещениях.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.