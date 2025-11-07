Путешествие начинается с посещения старинных районов Аль-Бастакия и Аль-Сифф, где можно увидеть традиционную арабскую архитектуру.
Затем экскурсия продолжится в престижном районе Жумейра с его роскошными виллами и знаменитыми пляжами. Участники увидят легендарный отель Бурдж-эль-Араб, а также посетят Пальмовый остров и Дубай Марину. Завершится экскурсия в крупнейшем торговом центре Дубай Молл
- Аль-Бастакия
- Аль-Сифф
- Жумейра
- Бурдж-эль-Араб
- Пальмовый остров
- Дубай Марина
- Дубай Молл
Описание экскурсии
Исторические районы Аль-Бастакия и Аль-Сифф с традиционной арабской архитектурой и узкими улочками
Жумейра — престижный район с роскошными виллами и знаменитыми пляжами
Бурдж-эль-Араб — легендарный отель «Парус», единственный в мире с 7 звёздами
Арабская Венеция — комплекс отелей, построенных вдоль искусственного канала в венецианском стиле
Аллея позолоченных арабских скакунов — место, где можно увидеть впечатляющие скульптуры золотых лошадей
Пальмовый остров (Palm Jumeirah) — рукотворный остров с туннелем под водой и монорельсовой дорогой
Дубай Марина, или арабское Монако — район с самыми высокими в мире жилыми небоскрёбами и яхт-клубом
Остров Blue Waters — место, где находится самое большое колесо обозрения в мире
Парк цветов и парк бабочек — невероятные ботанические сады (по желанию)
Дубай Молл — крупнейший торговый центр с поющими фонтанами, океанариумом, водопадом бедуинов и знаменитым небоскрёбом Бурдж Халифа (828 м)
Вы узнаете:
- Историю Дубая от первых поселений арабов до современного мегаполиса
- Какими были первые промыслы на территории эмирата
- О политическом становлении региона, включая роль племени Бани Яс
- О строительстве Бурдж Халифа, Бурдж-эль-Араб и других архитектурных рекордсменов
- Какие рекорды Гиннеса принадлежат Дубаю и как город продолжает удивлять мир
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле GMC, KIA, Hyundai, Nissan. Есть детское кресло
- Дополнительно оплачиваются входные билеты (по желанию):
— Бурдж Халифа $50
— Океанариум $50
— Парк цветов $30
- Обед не входит в стоимость (от $7 за чел.)
- Вода и напитки в машине включены в стоимость
- Экскурсия подходит для путешественников любого возраста — мы позаботимся, чтобы комфортно и интересно было всем
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
За день мы посмотрели множество локаций, узнали много новых интересных фактов.
Отдельное спасибо за чудесные фото!
Отличная экскурсия, очень обьемная и содержательная. Нас сопровождал Амир, который всю дорогу рассказывал интересные факты про город, страну, народ. 1,5 часа в дороге пролетели незаметно. В самом начале экскурсии он уточнил что нам интересно посмотреть, какие площадки посетить. Купил билеты, чтобы избежать очередей. Все было очень четко организованно. Целиком и полностью рекомендую данную экскурсию для знакомства с городом
Мохаммад ответил на все интересующие вопросы во время экскурсии, прекрасно владеет русским языком!