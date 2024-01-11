Из Фуджейры - в Абу-Даби
Индивидуальная экскурсия в Фуджейре

Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»

Абу-Даби — удивительный эмират, объединивший множество необычных достопримечательностей.

Именно здесь находится крупнейшая мечеть мира и собрана впечатляющая коллекция художественных шедевров со всего света.

Именно здесь расположился легендарный рынок фиников и президентский отель, украшенный витражами и золотом. И всё это вы увидите на экскурсии!
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Ближайшие даты:
11
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Описание

Что вас ожидает

  • Мечеть шейха Зайда, которая будто сошла со страниц волшебной сказки про Алладина. Вы полюбуетесь архитектурой, прогуляетесь по территории. Зайдёте в мечеть, увидите люстру из кристаллов, колонны ручной работы и многое другое.
  • Лувр — потрясающий художественный музей, куда привозят экспонаты из музеев Франции и других стран мира. Здесь можно посмотреть на произведения Пикассо, Леонардо да Винчи, Мане.
  • Emirates Palace — отель в арабском стиле. Если вы смотрели фильм «Секс в большом городе», тогда вам точно нужно посетить это шикарное место!
  • Резиденция Qasr Al Watan — дворец с изысканной арабской архитектурой. Научим вас в ней разбираться.
  • Рынок фиников и фруктов, где представлено свыше 30 сортов фиников, а также конфеты и другие сладкие сувениры.

По пути гид расскажет вам историю возникновения и развития ОАЭ и раскроет любопытные факты о достопримечательностях на маршруте.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Для посещения мечети мужчинам понадобятся брюки, закрывающие колени, а женщинам — одежда с длинным рукавом, платок, штаны или юбка в пол. Если у вас нет таких вещей, не переживайте, мы предоставим!
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Лувр — 63 дирхама, до 18 лет бесплатно
  • Qasr Al Watan — 75 дирхам
  • Обед — по меню

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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