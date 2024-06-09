Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана

Путешествие по Фуджейре предлагает уникальную возможность увидеть один из самых нетуристических эмиратов. Посетите форт Фуджейры, мечеть Шейха Заеда, водопад Хор-Факкан и мечеть Аль-Бидия. Насладитесь прогулкой по набережной Корниш и узнайте
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные достопримечательности
- 🏰 Исторические крепости
- 🕌 Величественные мечети
- 🌊 Природные и искусственные водопады
- 🏖️ Отдых на пляже Индийского океана
Что можно увидеть
- Форт Фуджейры
- Мечеть Шейха Заеда
- Водопад Хор-Факкан
- Мечеть Аль-Бидия
- Набережная Корниш
- Музей Фуджейры
- Деревня Наследия
- Водопад Аль-Вуррайа
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Форт Фуджейры — одно из старейших крепостных сооружений в ОАЭ.
- Мечеть Шейха Заеда — самая большая в Фуджейре, находится недалеко от центра города. Все мечети в Эмиратах называют или в честь видных мусульманских деятелей, или в честь тех, кто их построил. Посещать мечеть Шейха Заеда могут только мусульмане.
- Водопад Хор-Факкан — впечатляющий искусственный водопад с пресной водой.
- Мечеть Аль-Бидия в неповторимом архитектурном стиле Оттоманской империи. Создаётся впечатление, что она слеплена руками из песка — грубоватая снаружи, изящная изнутри.
- Живописная набережная Корниш вдоль главного пляжа Хор-Факкан.
- Музей Фуджейры, в котором любители древностей рассмотрят многочисленные находки из археологических раскопок на территории Старого города и ремесленные изделия разных эпох.
- Деревня Наследия — этнографический музей под открытым небом. Вы увидите традиционные арабские дома и предметы быта прошедших столетий.
- Водопад Аль-Вуррайа — природная редкость для данного региона Смотровая площадка на вершине Хаджарских гор.
- При желании после насыщенной поездки можем отдохнуть на пляже Ал-Суфа на берегу Индийского океана или посетить частный пляж Сенди бич и там же пообедать.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях KIA или Hyundai. Можно организовать поездку на кабриолете, автомобилях премиум- и VIP-классов — стоимость уточняйте в переписке.
- Посещение частного пляжа + обед (по желанию) оплачивается дополнительно — $50 за человека.
- Мы можем встретить вас в других эмиратах, цена — от $40. Подробности уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмир — ваша команда гидов в Фуджейре
Провели экскурсии для 269 туристов
Меня зовут Эмир! Живу в ОАЭ с 2014 года. Вместе со своей командой провожу экскурсии. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Маршруты наших экскурсий созданы на основе большого опыта и пожеланий гостей.Задать вопрос
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