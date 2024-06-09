Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана

Путешествие по Фуджейре с посещением форта, мечетей, водопадов и этнографической деревни. Завершите день отдыхом на пляже Индийского океана
Путешествие по Фуджейре предлагает уникальную возможность увидеть один из самых нетуристических эмиратов. Посетите форт Фуджейры, мечеть Шейха Заеда, водопад Хор-Факкан и мечеть Аль-Бидия. Насладитесь прогулкой по набережной Корниш и узнайте
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больше о культуре в деревне Наследия. Любители древностей оценят музей Фуджейры. Завершите день отдыхом на пляже Ал-Суфа или частном пляже Сенди бич.

Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях, возможна организация поездки на кабриолете или автомобилях премиум-класса. Встреча в других эмиратах возможна по договоренности

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные достопримечательности
  2. 🏰 Исторические крепости
  3. 🕌 Величественные мечети
  4. 🌊 Природные и искусственные водопады
  5. 🏖️ Отдых на пляже Индийского океана

Что можно увидеть

  • Форт Фуджейры
  • Мечеть Шейха Заеда
  • Водопад Хор-Факкан
  • Мечеть Аль-Бидия
  • Набережная Корниш
  • Музей Фуджейры
  • Деревня Наследия
  • Водопад Аль-Вуррайа
Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана
Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана
Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Форт Фуджейры — одно из старейших крепостных сооружений в ОАЭ.
  • Мечеть Шейха Заеда — самая большая в Фуджейре, находится недалеко от центра города. Все мечети в Эмиратах называют или в честь видных мусульманских деятелей, или в честь тех, кто их построил. Посещать мечеть Шейха Заеда могут только мусульмане.
  • Водопад Хор-Факкан — впечатляющий искусственный водопад с пресной водой.
  • Мечеть Аль-Бидия в неповторимом архитектурном стиле Оттоманской империи. Создаётся впечатление, что она слеплена руками из песка — грубоватая снаружи, изящная изнутри.
  • Живописная набережная Корниш вдоль главного пляжа Хор-Факкан.
  • Музей Фуджейры, в котором любители древностей рассмотрят многочисленные находки из археологических раскопок на территории Старого города и ремесленные изделия разных эпох.
  • Деревня Наследия — этнографический музей под открытым небом. Вы увидите традиционные арабские дома и предметы быта прошедших столетий.
  • Водопад Аль-Вуррайа — природная редкость для данного региона Смотровая площадка на вершине Хаджарских гор.
  • При желании после насыщенной поездки можем отдохнуть на пляже Ал-Суфа на берегу Индийского океана или посетить частный пляж Сенди бич и там же пообедать.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях KIA или Hyundai. Можно организовать поездку на кабриолете, автомобилях премиум- и VIP-классов — стоимость уточняйте в переписке.
  • Посещение частного пляжа + обед (по желанию) оплачивается дополнительно — $50 за человека.
  • Мы можем встретить вас в других эмиратах, цена — от $40. Подробности уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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