Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби - сердцу ОАЭ

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Как эмират Абу-Даби стал настоящим оазисом в пустыне? Мы расскажем вам о колоритной столице государства во время нашего путешествия по его уникальным местам.

Здесь футуристические небоскребы, президентский дворец и роскошный отель сочетаются с цветущей зеленью и восточными традициями.
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби - сердцу ОАЭ
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби - сердцу ОАЭ
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби - сердцу ОАЭ
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби - сердцу ОАЭ
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби - сердцу ОАЭ
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби - сердцу ОАЭ
Ближайшие даты:
1
ноя
4
ноя
8
ноя
11
ноя
15
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18
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22
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Что вас ожидает:

  • Набережная Корниш
  • Отель Emirates Palace
  • Президентский дворец
  • Лувр
  • Мечеть Шейха Зайда
  • Небоскрёб Capital Gate
  • Небоскрёб Al Dar
  • Башни Этихад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетВы отправитесь в самое сердце ОАЭ — Абу-Даби. Он меняется с течением времени, но ни на секунду не перестает быть великолепным. Здесь смешивается роскошь и изящная простота, современная архитектура и колорит белоснежных минаретов. Окунитесь вместе с нами в неповторимую атмосферу города, откройте для себя его характер!
Абу-Даби — экономический центр государства. Город утопает в зелени, высаженной здесь в изобилии. Пальмы, эвкалипты, цветочные клумбы и газоны — все это вы найдете в Абу-Даби, а красивейшая белоснежная мечеть Шейха Зайда поражает своим масштабом и убранством. У вас будет уникальная возможность увидеть неповторимые достопримечательности эмирата Абу-Даби, сочетающие в себе грандиозный размах богатого нефтяного государства и наследие восточных традиций.
Важно знать• Трансфер осуществляется из вашего отеля на авто марки Toyota Sequoia.
  • Дресс-код для женщин и мужчин строгий — плечи и колени должны быть закрыты.
  • Мы заберем вас в вашем отеле в Дубае (кроме отелей на Palm Jumeirah), Шардже или Аджмане и отвезем обратно после экскурсии. Трансфер осуществляется только из этих эмиратов.

Среда, суббота

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Вода
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, суббота
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Трансфер осуществляется из вашего отеля на Toyota Sequoia, вода.
  • Дресс-код для Ж/М строгий (плечи и колени должны быть закрыты).
  • Мы заберем вас в вашем отеле в Дубае (кроме отелей на Palm Jumeirah), Шардже или Аджмане и отвезем обратно после экскурсии. Трансфер осуществляется только из этих эмиратов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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