Как эмират Абу-Даби стал настоящим оазисом в пустыне? Мы расскажем вам о колоритной столице государства во время нашего путешествия по его уникальным местам.
Здесь футуристические небоскребы, президентский дворец и роскошный отель сочетаются с цветущей зеленью и восточными традициями.
Здесь футуристические небоскребы, президентский дворец и роскошный отель сочетаются с цветущей зеленью и восточными традициями.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Набережная Корниш
- Отель Emirates Palace
- Президентский дворец
- Лувр
- Мечеть Шейха Зайда
- Небоскрёб Capital Gate
- Небоскрёб Al Dar
- Башни Этихад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетВы отправитесь в самое сердце ОАЭ — Абу-Даби. Он меняется с течением времени, но ни на секунду не перестает быть великолепным. Здесь смешивается роскошь и изящная простота, современная архитектура и колорит белоснежных минаретов. Окунитесь вместе с нами в неповторимую атмосферу города, откройте для себя его характер!
Абу-Даби — экономический центр государства. Город утопает в зелени, высаженной здесь в изобилии. Пальмы, эвкалипты, цветочные клумбы и газоны — все это вы найдете в Абу-Даби, а красивейшая белоснежная мечеть Шейха Зайда поражает своим масштабом и убранством. У вас будет уникальная возможность увидеть неповторимые достопримечательности эмирата Абу-Даби, сочетающие в себе грандиозный размах богатого нефтяного государства и наследие восточных традиций.
Важно знать• Трансфер осуществляется из вашего отеля на авто марки Toyota Sequoia.
- Дресс-код для женщин и мужчин строгий — плечи и колени должны быть закрыты.
- Мы заберем вас в вашем отеле в Дубае (кроме отелей на Palm Jumeirah), Шардже или Аджмане и отвезем обратно после экскурсии. Трансфер осуществляется только из этих эмиратов.
Среда, суббота
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Вода
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда, субботаЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- Трансфер осуществляется из вашего отеля на Toyota Sequoia, вода.
- Дресс-код для Ж/М строгий (плечи и колени должны быть закрыты).
- Мы заберем вас в вашем отеле в Дубае (кроме отелей на Palm Jumeirah), Шардже или Аджмане и отвезем обратно после экскурсии. Трансфер осуществляется только из этих эмиратов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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