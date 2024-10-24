Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Фуджеры

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А разбавят культурный отдых парк развлечений Ferrari и знаменитый Финиковый рынок. Экскурсия проходит на автомобилях класса комфорт. Можно организовать поездку на кабриолете, автомобилях премиум и VIP. Детали уточняйте в переписке. Мы можем встретить вас в других эмиратах, цена - от $40. Детали уточняйте в переписке. Экскурcию проведет гид из нашей команды.



Дополнительные расходы: билеты в Лувр, Каср аль-Ватан и Ferrari World, обед и личные покупки - по желанию