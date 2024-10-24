Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Фуджеры

Абу-Даби - волшебное место с множеством примечательных локаций.
На автопешеходной экскурсии вы увидите одну из крупнейших мечетей на планете, украшенный золотом дворец президента и потрясающий музей с шедеврами со всего света.
На автопешеходной экскурсии вы увидите одну из крупнейших мечетей на планете, украшенный золотом дворец президента и потрясающий музей с шедеврами со всего света.
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Мечеть шейха Зайда — одна из самых больших в мире. Вы познакомитесь с культурой и религией ОАЭ.
Каср аль-Ватан — роскошный президентский дворец. Вы рассмотрите мозаичные росписи и мраморные плиты.
Emirates Palace — президентский отель, щедро украшенный золотом.
Last Exit — придорожный фудтрак-парк с атмосферой из фильма «Безумный Макс».
Ferrari World — тематический парк аттракционов. По желанию вы попробуете развлечения, которые он предлагает.
Лувр Абу-Даби — художественный музей, где представлены работы Пикассо, Гогена, Мане и других авторов.
Финиковый рынок, где вы по желанию купите сухофрукты, орехи и сладости.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобилях класса комфорт. Можно организовать поездку на кабриолете, автомобилях премиум и VIP. Детали уточняйте в переписке.
- Мы можем встретить вас в других эмиратах, цена — от $40. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурcию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты в Лувр: взрослые — 75 дирхамов, дети до 18 лет — бесплатно. Обратите внимание — Лувр не работает по понедельникам.
- Билеты в Каср аль-Ватан: взрослые — 75 дирхамов, дети до 18 лет — 30 дирхамов
- Билеты в Ferrari World — $98/чел.
- Обед, личные покупки — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмир — ваша команда гидов в Фуджейре
Провели экскурсии для 606 туристов
Меня зовут Эмир! Живу в ОАЭ с 2014 года. Вместе со своей командой провожу экскурсии. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Маршруты наших экскурсий созданы на основе большого опыта и пожеланий гостей.Задать вопрос
Входит в следующие категории Фуджейры
Похожие экскурсии из Фуджейры
скидка
30%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Начало: В удобном для вас месте
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
600$420 за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры: Магия вечернего Дубая
Прогулка по вечернему Дубаю подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя секретные места, насладитесь видами и узнайте историю города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
400$360 за всё до 4 чел.
7 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборПустынное сафари из Фуджейры: захватывающее приключение в песках ОАЭ
Вас ждет незабываемое путешествие по песчаным дюнам на мощных джипах и вечер в атмосфере бедуинской деревни с ужином и живым шоу
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
26 окт в 14:00
от $55 за человека