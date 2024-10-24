Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Фуджеры

Погрузитесь в культуру ОАЭ, посетив мечеть шейха Зайда, президентский дворец Каср аль-Ватан и тематический парк Ferrari World. Увидите шедевры Лувра Абу-Даби
Абу-Даби - волшебное место с множеством примечательных локаций.

На автопешеходной экскурсии вы увидите одну из крупнейших мечетей на планете, украшенный золотом дворец президента и потрясающий музей с шедеврами со всего света.
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А разбавят культурный отдых парк развлечений Ferrari и знаменитый Финиковый рынок. Экскурсия проходит на автомобилях класса комфорт. Можно организовать поездку на кабриолете, автомобилях премиум и VIP. Детали уточняйте в переписке. Мы можем встретить вас в других эмиратах, цена - от $40. Детали уточняйте в переписке. Экскурcию проведет гид из нашей команды.

Дополнительные расходы: билеты в Лувр, Каср аль-Ватан и Ferrari World, обед и личные покупки - по желанию

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Мечеть шейха Зайда - одна из крупнейших в мире
  • 🏰 Каср аль-Ватан - роскошный президентский дворец
  • 🎨 Лувр Абу-Даби - музей с шедеврами мирового искусства
  • 🎢 Ferrari World - тематический парк аттракционов
  • 🍬 Финиковый рынок - покупка сухофруктов и сладостей
    • Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Фуджеры
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Фуджеры
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Фуджеры
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

    Что можно увидеть

  • Мечеть шейха Зайда
  • Каср аль-Ватан
  • Emirates Palace
  • Last Exit
  • Ferrari World
  • Лувр Абу-Даби
  • Финиковый рынок

    • Описание экскурсии

    Мечеть шейха Зайда — одна из самых больших в мире. Вы познакомитесь с культурой и религией ОАЭ.

    Каср аль-Ватан — роскошный президентский дворец. Вы рассмотрите мозаичные росписи и мраморные плиты.

    Emirates Palace — президентский отель, щедро украшенный золотом.

    Last Exit — придорожный фудтрак-парк с атмосферой из фильма «Безумный Макс».

    Ferrari World — тематический парк аттракционов. По желанию вы попробуете развлечения, которые он предлагает.

    Лувр Абу-Даби — художественный музей, где представлены работы Пикассо, Гогена, Мане и других авторов.

    Финиковый рынок, где вы по желанию купите сухофрукты, орехи и сладости.

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на автомобилях класса комфорт. Можно организовать поездку на кабриолете, автомобилях премиум и VIP. Детали уточняйте в переписке.
    • Мы можем встретить вас в других эмиратах, цена — от $40. Детали уточняйте в переписке.
    • Экскурcию проведу я или другой гид из нашей команды

    Дополнительные расходы

    • Билеты в Лувр: взрослые — 75 дирхамов, дети до 18 лет — бесплатно. Обратите внимание — Лувр не работает по понедельникам.
    • Билеты в Каср аль-Ватан: взрослые — 75 дирхамов, дети до 18 лет — 30 дирхамов
    • Билеты в Ferrari World — $98/чел.
    • Обед, личные покупки — по желанию

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 10 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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