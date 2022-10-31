Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Фуджейры

Тематический парк IMG

Поездка в тематический парк развлечений

Поездка в тематический парк развлечений.
Тематический парк IMG
Тематический парк IMG
Тематический парк IMG
Тематический парк IMG
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Описание

Тематический парк Дубая IMG Worlds of Adventure — это целая страна развлечений, раскинувшаяся на площади равной 28 футбольным полям.

Суперсовременные аттракционы оживляют Ваших любимых героев — Халк и Человек-Паук, Тор и Железный Человек, Мстители и герои Лентяево.

Вы сможете насладиться «Удивительным миром Гамбола», познакомиться с миром героев Marvel, почувствовать себя внутри фильма на киноаттракционе 3D Hulk Epsilon Base, а потом отважно отправиться в Затерянную Долину Юрского периода с динозаврами и доисторическими ландшафтами. Получить порцию острых ощущений можно на аттракционе «Thor Thunder Spin» и американских горках «Velociraptor», а самым взрослым – в отеле с привидениями!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Входной билет
Что не входит
  • Обед (можно забронировать во время бронирования)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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