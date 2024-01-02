Феррари парк с обедом и посещением мечети

Групповая экскурсия в Фуджейре
Вас ждем самый большой крытый парк аттракционов в мире! Познакомьтесь с историей Феррари, прокатитесь на аттракционах и опробуйте скоростную пневматическую горку — самую скоростную в мире!
Феррари парк с обедом и посещением мечети
Ближайшие даты:
2
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янв
4
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5
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8
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет + трансфер + обед (12+)$150
Детский билет + трансфер + обед (3-11)$130
Детский + трансфер + обед (до 3 лет)$0
Взрослый (12+)$90
Детский (до 3 лет)$0
Детский (3-11 лет)$90
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Откройте для себя Мир Феррари - самый знаменитый тематический парк на Ближнем Востоке. Парк в первую очередь славится своими скоростными американскими горками, в том числе самой быстрой горкой в мире - Формула Росса, которая менее, чем за 5 секунд, развивает скорость в 240 км/час. В парке также есть музей-галерея автомобилей Феррари, где представлены самые эксклюзивные современные и ретро - модели. Весь парк построен в Итальянском стиле 30-х годов со множеством кафешек, ресторанов и интерактивных симуляторов, которые позволяют ощутить всю красоту и мощь машин этой знаменитой марки.

Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты в парк «Мир Феррари»
  • В стоимость включен безлимитный доступ ко всем аттракционам, кроме картинга (картинг около 15$ за человека).
  • При выборе соответствующего билета, также будет включено:
  • Комбо обед (фастфуд) в одном из кафе парка
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель (только в Фуджейре)
Что не входит
  • Трансфер из/в отель (при выборе билета без трансфера)
  • Обед (при выборе билета без трансфера и обеда).
  • Билет Fast Track
  • Напитки
  • Личные расходы туриста
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ!
  • Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
  • Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
  • Сбор с дальних отелей только за доплату в 15$ (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города).
  • Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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