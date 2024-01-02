Вас ждем самый большой крытый парк аттракционов в мире! Познакомьтесь с историей Феррари, прокатитесь на аттракционах и опробуйте скоростную пневматическую горку — самую скоростную в мире!
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет + трансфер + обед (12+)
|$150
|Детский билет + трансфер + обед (3-11)
|$130
|Детский + трансфер + обед (до 3 лет)
|$0
|Взрослый (12+)
|$90
|Детский (до 3 лет)
|$0
|Детский (3-11 лет)
|$90
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Откройте для себя Мир Феррари - самый знаменитый тематический парк на Ближнем Востоке. Парк в первую очередь славится своими скоростными американскими горками, в том числе самой быстрой горкой в мире - Формула Росса, которая менее, чем за 5 секунд, развивает скорость в 240 км/час. В парке также есть музей-галерея автомобилей Феррари, где представлены самые эксклюзивные современные и ретро - модели. Весь парк построен в Итальянском стиле 30-х годов со множеством кафешек, ресторанов и интерактивных симуляторов, которые позволяют ощутить всю красоту и мощь машин этой знаменитой марки.
Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты в парк «Мир Феррари»
- В стоимость включен безлимитный доступ ко всем аттракционам, кроме картинга (картинг около 15$ за человека).
- При выборе соответствующего билета, также будет включено:
- Комбо обед (фастфуд) в одном из кафе парка
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель (только в Фуджейре)
- Что не входит
- Трансфер из/в отель (при выборе билета без трансфера)
- Обед (при выборе билета без трансфера и обеда).
- Билет Fast Track
- Напитки
- Личные расходы туриста
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ!
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
- Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
- Сбор с дальних отелей только за доплату в 15$ (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города).
- Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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