1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Фуджейра: путешествие по историческим и природным сокровищам
Приглашаем вас на экскурсию по Фуджейре, где вас ждут удивительные открытия и впечатляющие виды
Начало: Ваш отель или по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Пустынное сафари в Фуджейре: захватывающее приключение с ужином и развлечениями
Готовы к приключению жизни? Пустынное сафари в Фуджейре - это не просто экскурсия, это погружение в мир арабской культуры
Расписание: Ежедневно в 15:00
$55 за человека
Групповая
4 часа
Ночная охота на крабов в Фуджейре: экзотическое приключение с ужином
Погрузитесь в атмосферу ночной охоты на крабов в Фуджейре. Отправляйтесь в увлекательное путешествие с ужином из свежепойманных крабов
Расписание: Вторник, Воскресенье в 15:00
от $100 за человека
Групповая
6 часов
Путешествие по современному Дубаю: Бурдж-Халифа и круиз с ужином
Вас ждет незабываемое путешествие по яркому Дубаю с ужином на арабской лодке и посещением Бурдж-Халифы
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$130 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в Аквапарк Wild Wadi, Фуджейра: водные приключения ждут вас
Погрузитесь в мир водных развлечений Аквапарка Wild Wadi. Откройте для себя мир Синдбада Морехода с семьей и друзьями
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$120 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в MOTIONGATE™ Дубай: голливудские приключения
Почувствуйте себя героем любимых фильмов в крупнейшем тематическом парке Ближнего Востока, где мечты становятся реальностью
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$115 за человека
Групповая
5 часов
Аквапарк Aquaventure Фуджейра: экстремальные горки и морские приключения
Погрузитесь в мир водных развлечений в самом большом аквапарке Дубая, где вас ждут незабываемые эмоции и встреча с морскими обитателями
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$130 за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия в LEGOLAND® Dubai: волшебный мир LEGO для всей семьи
Проведите незабываемый день в LEGOLAND® Dubai! Более 40 аттракционов и 15 000 фигур из LEGO ждут вас и вашу семью
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$115 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в Ferrari World Абу-Даби: захватывающее приключение
Погрузитесь в мир скорости и адреналина с экскурсией в Ferrari World Абу-Даби. Идеальный выбор для любителей авто и приключений
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$140 за человека
Групповая
5 часов
Путешествие в мир волшебства: Warner Bros. World™ Abu Dhabi из Фуджейры
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по миру Warner Bros. Встретьте своих любимых героев и насладитесь незабываемыми аттракционами
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$140 за человека
Групповая
2 часа
Марокканские бани в Фуджейре: эксклюзивный опыт релаксации и ухода
Позвольте себе роскошь истинного релакса в Марокканских банях Фуджейры. Откройте новые грани ухода за собой
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00
$200 за человека
Индивидуальная
4 часа
Глубоководная рыбалка в Рас Аль Хайме: эксклюзивный улов из Фуджейры
Приглашаем вас на увлекательную рыбалку в Персидском заливе! Насладитесь 4 часами рыбалки с профессиональным оборудованием
Начало: Любой отель Фуджейры
Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
Завтра в 14:00
10 июня в 06:00
от $700 за всё до 6 чел.
Круиз
10 часов
Групповой круиз в Дубай: Пальма Джумейра, Дубай Марина, аквариум
Погрузитесь в мир современной архитектуры и морских чудес во время увлекательной экскурсии из Фуджейры. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
10 июня в 11:30
12 июня в 11:30
$130 за человека
Групповая
10 часов
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом из Фуджейры: полный пакет
Погрузитесь в мир кино и мультфильмов с эксклюзивным туром из Фуджейры. Включен трансфер, билеты и обед
Начало: Любой отель в Фуджейре
Расписание: Вт Чт и Вс
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от $150 за человека
Групповая
10 часов
Аквапарк Yas Waterworld: экскурсия с обедом и трансфером из Фуджейры
Ваш путеводитель в мир водных развлечений и арабской культуры. Незабываемый день в аквапарке Yas Waterworld ждет вас
Начало: Любой отель Фуджейры
Расписание: Вт Чт и Вс
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$150 за человека
Групповая
10 часов
Трансфер в Аквапарк Wild Wadi из Фуджейры: водные приключения для всей группы
Погрузитесь в мир древних арабских легенд и адреналиновых аттракционов с трансфером в Аквапарк Wild Wadi
Начало: Любой отель в Фуджейре
Расписание: Вт Чт и Вс
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от $115 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина26 мая 2024Приобретали экскурсию по Фуджейре!) Азам был очень вежлив и пунктуален, учёл наши индивидуальные запросы и предпочтения! Было классно путешествовать в комфортабельном, чистом автомобиле. Спасибо большое Азаму за качественное сопровождение, приятную беседу и достойную организацию нашего отдыха! Мы здорово отдохнули)
- ВВиктория21 февраля 2024Были на экскурсии вдвоём с мужем. Азам – хороший гид, доброжелателен, искренне хочет, чтобы туристы получили хорошие впечатления. Однозначно рекомендую.
- TTaisia10 марта 2023Отправляла также маму - ей всё понравилось, в особенности водитель:)
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Необычные»
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Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в июне 2024
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