Мои заказы

MotionGate - парк аттракционов в голливудском стиле

Посетите уникальный парк MotionGate в Дубае, где можно стать частью любимых фильмов и насладиться захватывающими аттракционами
MotionGate в Дубае - это настоящий рай для киноманов.

Здесь каждый найдет что-то по душе: от встреч с героями DreamWorks и Columbia Pictures до экстремальных аттракционов. Гости могут стать частью миров «Голодных игр» или подружиться с Шрэком и Кунг-Фу пандой. Это место, где оживают любимые фильмы и дарят незабываемые впечатления. Приезжайте и погрузитесь в атмосферу голливудских приключений
4
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎢 Захватывающие аттракционы
  • 🎬 Голливудская атмосфера
  • 👾 Встречи с любимыми героями
  • 🎠 Тематические зоны
  • 🏆 Экстремальные развлечения
MotionGate - парк аттракционов в голливудском стиле
MotionGate - парк аттракционов в голливудском стиле
MotionGate - парк аттракционов в голливудском стиле

Что можно увидеть

  • Columbia Pictures
  • DreamWorks
  • Lionsgate

Описание экскурсии

Новый Дубайский тематический парк аттракционов в голливудском стиле заинтересует тех гостей, кто любит захватывающие фильмы и блок-бастеры, хочет узнать как они снимаются и даже стать "главным героем" на самых знаменитых киностудиях. В парке можно "приручить" дракона, познакомиться с деревней мощных викингов, подружиться со Шрэком, Кунг-Фу пандой, героями Мадагаскара, забавными синими человечками-смурфиками а также испытать "падение с неба" фрикаделек и узнать - что делают монстры на каникулах. А тех, кто любит экстрим, ждут миры "голодных игр", загадочное подземное царство, жуткие привидения, пугающие зомби и знаменитые нью-йоркские охотники за привидениями.

Пятница и воскресенье в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет в тематический парк Motion Gate
  • Трансфер до/от вашего отеля (в зависимости от выбранного билета)
  • Возможность посетить самые грандиозные и яркие тематические парки мира
  • Максимальное количество разнообразных впечатлений
Что не входит в цену
  • Трансфер до/от вашего отеля (в зависимости от выбранного билета)
  • Еда и напитки
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Личные расходы туриста
  • Экскурсионное обслуживание на время экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Э
Хорошее место для посещения с семьей, аттракционы, локации, все отлично. Не понравилось только, что некоторые аттракционы не работали. Очень хотелось прокатиться на River expedition, но именно этот аттракцион не работал😣
читать дальшеуменьшить

В общем, все неплохо, есть крутые аттракционы(советую пойти на Американскую горку в Мадагаскаре, на 3д иллюзию в кунг фу панде и на 3д иллюзию в Голодных играх, история Шрека тоже крутая). Мы были еще в ужасную жару, но есть крытые парки, так что это не проблема. Толп не было, народу было мало, хотя пошли в субботу. Обязательно берите с собой воду, кепку/панаму, так как очень жарко. Парк сам по себе достаточно большой, уйдет на него весь день. Рядом с ним еще другие парки, такие как Riverland, Legoland, Real Madrid. Они все на одной территории (Dubai Parks and Resorts). Нас от входа до Motiongate провезли на машине.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Фуджейры

Похожие экскурсии на «MotionGate - парк аттракционов в голливудском стиле»

На экскурсию по Абу-Даби - из Фуджейры
На машине
На микроавтобусе
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
На экскурсию по Абу-Даби - из Фуджейры
Увидеть чудеса восточной роскоши, а также посетить развлекательные и культурные заведения города
Начало: У вашего места проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $565 за всё до 4 чел.
Абу-Даби с посещением Лувра из Фуджейры
На автобусе
10 часов
26 отзывов
Групповая
Абу-Даби с посещением Лувра из Фуджейры
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: По пятницам в 07:30
18 авг в 07:30
25 авг в 07:30
$110 за человека
Тематический парк Legoland из Фуджейры
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Тематический парк Legoland из Фуджейры
Парк «Леголенд» в Фуджейре - идеальное место для семейного отдыха. Дети от 2 до 12 лет найдут здесь множество развлечений и ярких впечатлений
Расписание: Воскресенье и пятница в 08:00
Завтра в 11:00
13 авг в 11:00
$81 за человека
Из Фуджейры - к фьордам Мусандама
На лодке
Круизы
9 часов
Групповая
Из Фуджейры - к фьордам Мусандама
Отправиться в круиз в формате «всё включено» на лодке дау
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
$75 за человека
У нас ещё много экскурсий в Фуджейре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Фуджейре
$60 за человека