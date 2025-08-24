MotionGate в Дубае - это настоящий рай для киноманов.
Здесь каждый найдет что-то по душе: от встреч с героями DreamWorks и Columbia Pictures до экстремальных аттракционов. Гости могут стать частью миров «Голодных игр» или подружиться с Шрэком и Кунг-Фу пандой. Это место, где оживают любимые фильмы и дарят незабываемые впечатления. Приезжайте и погрузитесь в атмосферу голливудских приключений
Здесь каждый найдет что-то по душе: от встреч с героями DreamWorks и Columbia Pictures до экстремальных аттракционов. Гости могут стать частью миров «Голодных игр» или подружиться с Шрэком и Кунг-Фу пандой. Это место, где оживают любимые фильмы и дарят незабываемые впечатления. Приезжайте и погрузитесь в атмосферу голливудских приключений
5 причин купить эту экскурсию
- 🎢 Захватывающие аттракционы
- 🎬 Голливудская атмосфера
- 👾 Встречи с любимыми героями
- 🎠 Тематические зоны
- 🏆 Экстремальные развлечения
Что можно увидеть
- Columbia Pictures
- DreamWorks
- Lionsgate
Описание экскурсииНовый Дубайский тематический парк аттракционов в голливудском стиле заинтересует тех гостей, кто любит захватывающие фильмы и блок-бастеры, хочет узнать как они снимаются и даже стать "главным героем" на самых знаменитых киностудиях. В парке можно "приручить" дракона, познакомиться с деревней мощных викингов, подружиться со Шрэком, Кунг-Фу пандой, героями Мадагаскара, забавными синими человечками-смурфиками а также испытать "падение с неба" фрикаделек и узнать - что делают монстры на каникулах. А тех, кто любит экстрим, ждут миры "голодных игр", загадочное подземное царство, жуткие привидения, пугающие зомби и знаменитые нью-йоркские охотники за привидениями.
Пятница и воскресенье в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в тематический парк Motion Gate
- Трансфер до/от вашего отеля (в зависимости от выбранного билета)
- Возможность посетить самые грандиозные и яркие тематические парки мира
- Максимальное количество разнообразных впечатлений
Что не входит в цену
- Трансфер до/от вашего отеля (в зависимости от выбранного билета)
- Еда и напитки
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Личные расходы туриста
- Экскурсионное обслуживание на время экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Хорошее место для посещения с семьей, аттракционы, локации, все отлично. Не понравилось только, что некоторые аттракционы не работали. Очень хотелось прокатиться на River expedition, но именно этот аттракцион не работал😣
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