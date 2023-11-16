Вы отправитесь в современный дубайский парк аттракционов в голливудском стиле — любимое место всех киноманов. Это городок, где можно узнать секреты известных киновселенных, познакомиться с их героями и отлично отдохнуть. На территории парка находится несколько тематических зон с 27 аттракционами, посвященных известным киностудиям Columbia Pictures, DreamWorks, Lionsgate. Вас ждут аттракционы, американские горки, дома ужаса, игровые площадки и многое другое.

Описание

Новый Дубайский тематический парк аттракционов в голливудском стиле заинтересует тех гостей, кто любит захватывающие фильмы и блок-бастеры, хочет узнать как они снимаются и даже стать "главным героем" на самых знаменитых киностудиях. В парке можно "приручить" дракона, познакомиться с деревней мощных викингов, подружиться со Шрэком, Кунг-Фу пандой, героями Мадагаскара, забавными синими человечками-смурфиками а также испытать "падение с неба" фрикаделек и узнать - что делают монстры на каникулах. А тех, кто любит экстрим, ждут миры "голодных игр", загадочное подземное царство, жуткие привидения, пугающие зомби и знаменитые нью-йоркские охотники за привидениями.