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В общем, все неплохо, есть крутые аттракционы(советую пойти на Американскую горку в Мадагаскаре, на 3д иллюзию в кунг фу панде и на 3д иллюзию в Голодных играх, история Шрека тоже крутая). Мы были еще в ужасную жару, но есть крытые парки, так что это не проблема. Толп не было, народу было мало, хотя пошли в субботу. Обязательно берите с собой воду, кепку/панаму, так как очень жарко. Парк сам по себе достаточно большой, уйдет на него весь день. Рядом с ним еще другие парки, такие как Riverland, Legoland, Real Madrid. Они все на одной территории (Dubai Parks and Resorts). Нас от входа до Motiongate провезли на машине.