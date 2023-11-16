Вы отправитесь в современный дубайский парк аттракционов в голливудском стиле — любимое место всех киноманов.
Это городок, где можно узнать секреты известных киновселенных, познакомиться с их героями и отлично отдохнуть.
На территории парка находится несколько тематических зон с 27 аттракционами, посвященных известным киностудиям Columbia Pictures, DreamWorks, Lionsgate. Вас ждут аттракционы, американские горки, дома ужаса, игровые площадки и многое другое.
Это городок, где можно узнать секреты известных киновселенных, познакомиться с их героями и отлично отдохнуть.
На территории парка находится несколько тематических зон с 27 аттракционами, посвященных известным киностудиям Columbia Pictures, DreamWorks, Lionsgate. Вас ждут аттракционы, американские горки, дома ужаса, игровые площадки и многое другое.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Новый Дубайский тематический парк аттракционов в голливудском стиле заинтересует тех гостей, кто любит захватывающие фильмы и блок-бастеры, хочет узнать как они снимаются и даже стать "главным героем" на самых знаменитых киностудиях. В парке можно "приручить" дракона, познакомиться с деревней мощных викингов, подружиться со Шрэком, Кунг-Фу пандой, героями Мадагаскара, забавными синими человечками-смурфиками а также испытать "падение с неба" фрикаделек и узнать - что делают монстры на каникулах. А тех, кто любит экстрим, ждут миры "голодных игр", загадочное подземное царство, жуткие привидения, пугающие зомби и знаменитые нью-йоркские охотники за привидениями.
Пятница и воскресенье в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в тематический парк Motion Gate
- Трансфер до/от вашего отеля (в зависимости от выбранного билета)
- Возможность посетить самые грандиозные и яркие тематические парки мира
- Максимальное количество разнообразных впечатлений
- Что не входит
- Трансфер до/от вашего отеля (в зависимости от выбранного билета)
- Еда и напитки
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Личные расходы туриста
- Экскурсионное обслуживание на время экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница и воскресенье в 08:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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