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раньше всех (это неплохо). Но обратно, почему то в Дубае сразу забрали туристов из других Эмиратов (Аджмана,Шарджи), а мы ездили на автобусе сначала развозило туристов по Дубаю и нас последних пересадили на машину в Фуджейру. Это очень огорчило, приехали в отель только к 12 ночи.