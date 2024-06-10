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Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Тематический парк Legoland из Фуджейры
Приглашаем на веселое семейное приключение в Legoland! Идеальное место для отдыха с детьми, где каждый найдет занятие по душе
«Мы предлагаем посетить этот парк семьям с детьми от 2 до 12 лет и отдохнуть в яркой атмосфере Страны Лего с самыми знаменитыми зданиями нашей планеты из кирпичиков-лего»
Расписание: Воскресенье и пятница в 08:00
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
от $85 за человека
Групповая
10 часов
Феррари парк в Фуджейре: скорость, история и культура в одном туре
Погрузитесь в мир скорости и элегантности с экскурсией в Феррари парк. Исследуйте историю легендарной марки и насладитесь уникальными аттракционами
«Откройте для себя Мир Феррари - самый знаменитый тематический парк на Ближнем Востоке»
Расписание: Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от $90 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в Ferrari World Абу-Даби: захватывающее приключение
Погрузитесь в мир скорости и адреналина с экскурсией в Ferrari World Абу-Даби. Идеальный выбор для любителей авто и приключений
«Первый в мире фирменный тематический парк Ferrari располагает внушительным выбором аттракционов и развлечений в стилистике бренда, крупнейшим магазином Ferrari Store и спектром настоящих итальянских ресторанов для всей семьи»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$140 за человека
Групповая
5 часов
Путешествие в мир волшебства: Warner Bros. World™ Abu Dhabi из Фуджейры
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по миру Warner Bros. Встретьте своих любимых героев и насладитесь незабываемыми аттракционами
«World ™ Abu Dhabi входит в ряд крупнейших в мире крытых тематических парков»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$140 за человека
Групповая
10 часов
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом из Фуджейры: полный пакет
Погрузитесь в мир кино и мультфильмов с эксклюзивным туром из Фуджейры. Включен трансфер, билеты и обед
Начало: Любой отель в Фуджейре
«25 июля 2018 года в Эмирате Абу Даби был открыт самый большой в мире крытый тематический парк Warner Bros»
Расписание: Вт Чт и Вс
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от $150 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в тематические парки MotionGate и Legoland в Фуджейре
Ваш шанс погрузиться в мир кино и сказок вместе с детьми! Приключения в стиле Голливуда и море развлечений ждут вас
«Недалеко от Дубая находится тематический комплекс, в который входит несколько парков»
Расписание: Пятница и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 10:00
от $99 за человека
Групповая
10 часов
Волшебный день в MotionGate Фуджейра: голливудские аттракционы и кино
Приключение в стиле голливудских блокбастеров ждет вас в MotionGate Фуджейра. Встречайте любимых героев и наслаждайтесь аттракционами
«Новый Дубайский тематический парк аттракционов в голливудском стиле заинтересует тех гостей, кто любит захватывающие фильмы и блок-бастеры, хочет узнать как они снимаются и даже стать "главным героем" на самых знаменитых киностудиях»
Расписание: Пятница и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 11:00
от $77 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Парки»
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