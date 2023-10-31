Знакомство с ДубаемМы рады приветствовать вас в одном из самых красивых городов планеты — Дубай.

Приглашаем вас отправиться вместе с нами в уникальные места и самые интересные достопримечательности: футуристические небоскребы на Sheikh Zayed Road, насыпной фигурный остров Palm Jumeirah, самый большой аквариум в мире и танцующие фонтаны.

Нашей авторской программе нет аналогов, а благодаря индивидуальному формату экскурсии мы согласуем и дополняем маршрут по вашим пожеланиям.