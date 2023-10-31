«Уникальный Дубай»
Приглашаем вас на авторскую экскурсию по «визитным карточкам» Дубая, динамичного и уникального города.
Сфотографируем футуристические небоскребы на Sheikh Zayed Road, посетим крупнейший торговый центр, посмотрим на огромный аквариум и водопад с ныряльщиками за жемчугом. Эта экскурсия — индивидуальная, поэтому мы с радостью согласуем программу по вашим пожеланиям.
Сфотографируем футуристические небоскребы на Sheikh Zayed Road, посетим крупнейший торговый центр, посмотрим на огромный аквариум и водопад с ныряльщиками за жемчугом. Эта экскурсия — индивидуальная, поэтому мы с радостью согласуем программу по вашим пожеланиям.
Ближайшие даты:
31
окт
окт
3
ноя
ноя
5
ноя
ноя
7
ноя
ноя
10
ноя
ноя
12
ноя
ноя
14
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Единственный в мире 7* отель «Burj Al Arab» (Парус)
- Комплекс «Madinat Jumeirah» (Дубайская Венеция)
- Остановка на пальмовом острове «Palm Jumeirah»
- Dubai Marina
- Небоскребы на Sheikh Zayed Road
- Dubai Creek Harbour
- Музей Будущего
- Самый большой в мире аквариум (осмотр снаружи) и водопад с ныряльщиками за жемчугом в торговом центре Dubai Mall
- Танцующие фонтаны
- Burj Khalifa
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знакомство с ДубаемМы рады приветствовать вас в одном из самых красивых городов планеты — Дубай.
Приглашаем вас отправиться вместе с нами в уникальные места и самые интересные достопримечательности: футуристические небоскребы на Sheikh Zayed Road, насыпной фигурный остров Palm Jumeirah, самый большой аквариум в мире и танцующие фонтаны.
Нашей авторской программе нет аналогов, а благодаря индивидуальному формату экскурсии мы согласуем и дополняем маршрут по вашим пожеланиям.
Вторник,пятница,воскресенье
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Посещение Madinat Jumeirah (Дубайская Венеция)
- Просмотр шоу фонтанов у здания Burj Khalifa
- Осмотр других достопримечательностей на маршруте
- Что не входит
- Питание — от 50$ с человека (в 5* ресторане с видом на Бурдж Халифа)
- Входные билеты (приобретаются отдельно и заранее согласовываются)
- Трансфер из: Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Batutta, JVC, Discovery Garden, Дубай Мотор Сити
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник,пятница,воскресеньеЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Batutta, JVC, Discovery Garden, Дубай Мотор Сити возможен за за доп. плату.
- Все входные билеты приобретаются отдельно и заранее должны быть согласованы.
- Программу индивидуального экскурсионного тура, время выезда можно согласовать/изменить/дополнить согласно Вашим пожеланиям.
- Делаем фотографии на технику гостей
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Фуджейры
Круиз
10 часов
Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине
Сбор в любом отеле Фуджейры
30 окт
1 ноя
4 ноя
6 ноя
$85 за человека
Групповая
7 часов
Аквапарк Атлантис Aquaventure с трансфером из Фуджейры
Любой отель в Фуджейре
3 ноя
5 ноя
10 ноя
12 ноя
$140 за человека
Групповая
7 часов
Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
Ваш отель в Фуджейре
30 окт
1 ноя
4 ноя
6 ноя
$50 за человека