«Уникальный Дубай»: индивидуальная экскурсия

«Уникальный Дубай»

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Приглашаем вас на авторскую экскурсию по «визитным карточкам» Дубая, динамичного и уникального города.

Сфотографируем футуристические небоскребы на Sheikh Zayed Road, посетим крупнейший торговый центр, посмотрим на огромный аквариум и водопад с ныряльщиками за жемчугом. Эта экскурсия — индивидуальная, поэтому мы с радостью согласуем программу по вашим пожеланиям.
«Уникальный Дубай»: индивидуальная экскурсия
«Уникальный Дубай»: индивидуальная экскурсия
«Уникальный Дубай»: индивидуальная экскурсия
«Уникальный Дубай»: индивидуальная экскурсия
«Уникальный Дубай»: индивидуальная экскурсия
«Уникальный Дубай»: индивидуальная экскурсия
Ближайшие даты:
31
окт
3
ноя
5
ноя
7
ноя
10
ноя
12
ноя
14
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даты

Что вас ожидает:

  • Единственный в мире 7* отель «Burj Al Arab» (Парус)
  • Комплекс «Madinat Jumeirah» (Дубайская Венеция)
  • Остановка на пальмовом острове «Palm Jumeirah»
  • Dubai Marina
  • Небоскребы на Sheikh Zayed Road
  • Dubai Creek Harbour
  • Музей Будущего
  • Самый большой в мире аквариум (осмотр снаружи) и водопад с ныряльщиками за жемчугом в торговом центре Dubai Mall
  • Танцующие фонтаны
  • Burj Khalifa
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Знакомство с ДубаемМы рады приветствовать вас в одном из самых красивых городов планеты — Дубай.
Приглашаем вас отправиться вместе с нами в уникальные места и самые интересные достопримечательности: футуристические небоскребы на Sheikh Zayed Road, насыпной фигурный остров Palm Jumeirah, самый большой аквариум в мире и танцующие фонтаны.
Нашей авторской программе нет аналогов, а благодаря индивидуальному формату экскурсии мы согласуем и дополняем маршрут по вашим пожеланиям.

Вторник,пятница,воскресенье

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Посещение Madinat Jumeirah (Дубайская Венеция)
  • Просмотр шоу фонтанов у здания Burj Khalifa
  • Осмотр других достопримечательностей на маршруте
Что не входит
  • Питание — от 50$ с человека (в 5* ресторане с видом на Бурдж Халифа)
  • Входные билеты (приобретаются отдельно и заранее согласовываются)
  • Трансфер из: Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Batutta, JVC, Discovery Garden, Дубай Мотор Сити
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник,пятница,воскресенье
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Batutta, JVC, Discovery Garden, Дубай Мотор Сити возможен за за доп. плату.
  • Все входные билеты приобретаются отдельно и заранее должны быть согласованы.
  • Программу индивидуального экскурсионного тура, время выезда можно согласовать/изменить/дополнить согласно Вашим пожеланиям.
  • Делаем фотографии на технику гостей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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