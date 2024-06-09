Из Фуджеры: Магия вечернего Дубая

Прогулка по вечернему Дубаю подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя секретные места, насладитесь видами и узнайте историю города
Прогулка по Дубаю ночью - это уникальная возможность увидеть город в новом свете.

Вечерние огни небоскрёбов, известные достопримечательности и секретные локации создадут неповторимую атмосферу. Посетите Пальму Джумейра, Бурдж-Халифу, Дубайскую Венецию и
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другие знаковые места. Узнайте историю Дубая, строительство дворца шейха и другие интересные факты. Экскурсия проходит на автомобилях класса комфорт, с возможностью выбора премиум и VIP-классов. Дополнительные расходы включают трансфер, посещение Дубайской рамки и подъём на Бурдж-Халифу. Насладитесь незабываемым вечером в Дубае

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌆 Вечерние огни Дубая
  2. 🏙️ Известные достопримечательности
  3. 📸 Секретные фотолокации
  4. 🚗 Комфортный транспорт
  5. 🕌 Исторические факты

Что можно увидеть

  • Пальма Джумейра
  • Дубайская Венеция
  • Сук Мадинат Джумейра
  • Музей будущего
  • Золотая рамка
  • Аль Сиф
  • Резиденция шейха Дубая
  • Торговый центр Дубай-молл
  • Бурдж-Халифа
Из Фуджеры: Магия вечернего Дубая
Из Фуджеры: Магия вечернего Дубая
Из Фуджеры: Магия вечернего Дубая
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Отправляемся на знакомство с Дубаем. Мы посетим все главные достопримечательности — от Пальмового острова и Бурдж-Халифы до отеля «Парус» и поющего фонтана. И всё это — при свете вечерних огней!

Наш маршрут

  • Пальма Джумейра — самый большой в мире искусственный остров, где можно сделать невероятные фото заката на фоне светящихся небоскрёбов Дубай Марины. Мы покажем секретные места, где получаются впечатляющие кадры.
  • Дубайская Венеция — курортный комплекс с видом на белоснежно-голубой отель «Парус»
  • Сук Мадинат Джумейра — роскошный арабский рынок, окружённый искусственными каналами
  • Музей будущего с его необычной архитектурой
  • Золотая рамка, или Дубайская рамка, символизирующая условную границу между Старым и Новым городом. На неё можно подняться и полюбоваться ночной панорамой с высоты 150 метров.
  • Аль Сиф — старинный район с портом и древним наследием — аутентичными домами купцов
  • Резиденция шейха Дубая с огромным парком
  • Торговый центр Дубай-молл с поющими фонтанами и аквариумом
  • Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире (828 метров) со смотровой площадкой, откуда открываются отличные виды на ночной Дубай

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на автомобилях класса комфорт. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и VIP-классов (стоимость уточняйте в переписке).

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Трансфер из других эмиратов — от $40
  • Посещение Дубайской рамки — $14/взрослые, $6/дети
  • Подъём на Бурдж-Халифа — от $65/чел.
  • Обед или ужин — от $30

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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