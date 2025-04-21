Дубай впечатляет своей архитектурой и культурой.



Отель «Парус», Бурдж-Халифа, Музей будущего и Дубайская рамка - это лишь часть того, что можно увидеть. Узнайте о развитии города, торговле жемчугом и нефтяном буме. Обсудите амбициозные проекты шейхов и насладитесь вечерним шоу фонтанов. Экскурсия из Фуджейры - это возможность погрузиться в мир роскоши и истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Дубая - с октября по март. В это время город предлагает множество мероприятий и комфортные условия для экскурсий. Насладитесь архитектурными чудесами и культурными достопримечательностями в полном объёме.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.