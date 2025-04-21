Дубай впечатляет своей архитектурой и культурой.
Отель «Парус», Бурдж-Халифа, Музей будущего и Дубайская рамка - это лишь часть того, что можно увидеть. Узнайте о развитии города, торговле жемчугом и нефтяном буме. Обсудите амбициозные проекты шейхов и насладитесь вечерним шоу фонтанов. Экскурсия из Фуджейры - это возможность погрузиться в мир роскоши и истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🌇 Небоскрёбы и архитектурные чудеса
- 🏛️ Уникальные музеи и культурные объекты
- 🌴 Прогулка по насыпному острову Пальма
- 🚤 Визит в яхт-клуб и променад
- 🎇 Вечернее шоу поющих фонтанов
Лучшее время для посещения
Лучшие месяцы для посещения Дубая - с октября по март. В это время город предлагает множество мероприятий и комфортные условия для экскурсий. Насладитесь архитектурными чудесами и культурными достопримечательностями в полном объёме.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Burj Al Arab
- Burj Khalifa
- Dubai Mall
- Madinat Jumeirah
- Jumeirah
- Palm Jumeirah Dubai
- Dubai Marina
- Museum of the Future
- Dubai Frame
Описание экскурсии
- Burj Al Arab — отель «Парус»
- Burj Khalifa — самое высокое здание в мире
- Dubai Mall — самый большой в мире торговый центр с уникальным фонтаном-водопадом «Ловцы за жемчугом»
- Madinat Jumeirah — уютный район с каналами и невысокими зданиями, за что его прозвали «Дубайской Венецией»
- Jumeirah — прибрежный район с отличными пляжами и отелями
- Скульптура «Табун золотых лошадей»
- Palm Jumeirah Dubai — тот самый насыпной остров в виде пальмы
- Яхт-клуб Dubai Marina и променад «JBR Walk»
- Museum of the Future — это здание Музея будущего станет эффектным фоном для ваших фото
- Dubai Frame — Дубайская рамка, условно разделяющая город на Старый и Новый
- Вечернее шоу поющих и танцующих фонтанов
Я расскажу вам про архитектурные чудеса эмирата, исторические этапы развития, роль торговли жемчугом и нефтяной бум. Знали ли вы, что 20 % подъёмных кранов, существующих в мире, находятся в Дубае? Почему получить гражданство ОАЭ иностранцу невозможно? Обсудим всё это, а также амбициозные проекты шейхов.
Организационные детали
В программе предусмотрена остановка на обед, вы сможете выбрать понравившийся вам ресторан (оплата по меню).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Шахзод — ваш гид в Фуджейре
Провёл экскурсии для 493 туристов
Меня зовут Шахзод, я уже более 5 лет живу и работаю в Дубае гидом по всей стране, провёл множество индивидуальных и групповых экскурсий для гостей эмиратов. Мне очень нравится моя работа, потому что я могу делать путешествия людей более запоминающимися. Также я очень трепетно отношусь к комфорту в путешествии, поэтому об этом можете не беспокоиться!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
А
Анастасия
21 апр 2025
Вся семья осталась в восторге от экскурсии. Время в дороге из Фуджейры в Дубай прошло комфортно и незаметно, так как гид много рассказал о стране, о людях и вообще обо
Дата посещения: 14 апреля 2025
К
Карина
18 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему водителю за потрясающую поездку по Дубай! 🚘
Он был невероятно вежливым, пунктуальным и очень заботливым. Благодаря ему мы увидели самые красивые места города, побывали в отличных магазинах и всё время чувствовали себя комфортно и безопасно.
Отдельное спасибо за отличное настроение, приятное общение и идеальный маршрут — день получился незабываемым! 🌟
Рекомендую всем — лучший водитель! 🙌🏻
Е
Елена
9 сен 2025
Город, конечно, производит сильное впечатление. Но камни сами про себя не раскажут. Поэтому наш гид был самым важным звеном в путшествии. Казалось, у Шахзода есть история о каждом здании Дубая,
Л
Лариса
15 мая 2025
Ездили на экскурсию в составе 1 взр + 2 реб (13 и 6 лет). Прекрасно провели день в компании Шахзода! Детей он покорил своей заботой и юмором! Нас не утомлял, был максимально вежлив и терпелив. В программу даже добавляли локации, ничего не пропустив. Однозначно советую, цена и качество комфортные.
Шахзод спасибо! До новых встреч! 🫶
Мария
1 мая 2025
Провели с Шахзодом целый день в Дубае.
Он здорово подстраивался под наши "хотелки". Тк мы не в первый раз там,нам хотелось увидеть другие локации!
Спасибо за такую возможность!
Н
Наталия
7 апр 2025
Хочется сказать спасибо Шахзоду за отличную экскурсию!!! После бронирования экскурсии на сайте, тут же Шахзод написал, уточнил пожелания по экскурсии, выслал фото машины😊. Приехал вовремя, дорога заняла из Фужейры 1,5
К
Ксения
5 апр 2025
Дубай — город роскоши (из Фуджейры)
Спасибо Шахзоду за интересную экскурсию по Дубаю.
Несмотря на то, что мы были с двумя детьми, все же удалось посетить все интересующие нас места и достопримечательности. Общение с Шахзодом было интересным, показал нам где приобрести настоящий дубайский шоколад по адекватным ценам, также был фотографом сделал нам красивые семейные фото!
Елена
1 апр 2025
Поездка в Дубай прошла очень замечательно и останется в памяти на долгое время, в том числе благодаря гиду. Шахзод рассказал много интересного, показал все интересующие нас места в Дубае. Он
L
Larissa
20 мар 2025
Спасибо Шахзоду за интересную экскурсию по Дубаю.
С двумя детьми это было нелегко, но Шахзод показал нам топовые места в городе.
