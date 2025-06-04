Отправьтесь в захватывающее путешествие по пустыне на квадроциклах вместе с опытным гидом.
Остановитесь, чтобы сфотографировать пустынный пейзаж и верблюдов, а в оазисе попробуйте катание на верблюде или сапсерфинг. Идеальный вариант для любителей активного отдыха и впечатлений.
Описание экскурсииВстреча в бедуинском оазисе По прибытии вас встретит команда организаторов, проведёт инструктаж и научит управлять квадроциклом перед поездкой. Отправьтесь в путешествие по пустыне, следуя за гидом — если группа большая, будете ехать колонной. На маршруте сделайте остановки для фотографий пустынных пейзажей и верблюдов. После активной поездки можно прокатиться на верблюде или попробовать себя в сапсерфинге — яркие впечатления гарантированы. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бедуинский оазис
- Пустыня
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Поездка на квадроцикле 30 минут
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Не допускается: алкоголь и наркотики
- Вам будет предложено подписать форму отказа от ответственности
- Не подходит для: беременных женщин, людей с проблемами спины, людей с ограниченными физическими возможностями, людей с проблемами сердца, людей после недавних операций и лиц старше 95 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Георгий
4 июн 2025
Всё было очень хорошо, но хотелось бы немного больше острых ощущений на квадроцикле
К
Камилла
22 авг 2024
По-моему, катания на квадроцикле было мало!
Т
Тимофей
16 июл 2024
Прекрасный опыт! 🍀
Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы
