1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
Путешествие из Рас-эль-Хайма в Дубай: погружение в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
370$259 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от старинных кварталов до сияющих небоскребов, узнайте историю и современность Эмиратов
Начало: На ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
450$360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Незабываемое экстрим-сафари на багги и квадроциклах в пустыне Рас-Аль-Хайма
Почувствуйте драйв, управляя багги или квадроциклом по пустыне Рас-эль-Хайма. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
от $100 за человека
Индивидуальная
8 часов
За впечатлениями в Абу-Даби: эксклюзивный индивидуальный тур из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир арабской культуры и архитектуры с индивидуальной экскурсией из Рас-эль-Хайма в Абу-Даби
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями: Путешествие мечты
Погрузитесь в мир восточных сказок и современного роскошного Дубая. Откройте для себя места, о которых мечтает каждый
Начало: Ваш отель
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Абу-Даби в классическом стиле: индивидуальная экскурсия из Рас-эль-Хаймы
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби на индивидуальной экскурсии из Рас-эль-Хаймы. Уникальные достопримечательности и культурные шедевры ждут вас
Начало: Ваш отель
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: великолепие ночного Дубая с Бурж Халифа
Погрузитесь в сказочный мир ночного Дубая: от величественной Бурж Халифы до чарующего Пальмового острова
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$362.50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Дубаю из Рас-эль-Хайма: старый и новый город за 4 часа
Четырехчасовая экскурсия по Рас-эль-Хайме с персональным гидом. Откройте для себя все ключевые достопримечательности города. Не забудьте маску
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Марокканские бани в Рас-эль-Хайма: эксклюзивный спа-отдых
Погрузитесь в мир роскоши и ухода за собой с экскурсией в Марокканские бани, где каждая деталь создана для вашего релакса
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
$375 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная морская рыбалка в Рас-Аль-Хайме: поймайте свою рыбу мечты
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Рас-Аль-Хайме. Уникальный шанс насладиться морем и поймать трофей под руководством опытного капитана
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно по запросу в 06:00 или 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 06:00
от $600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме: захватывающий индивидуальный тур
Погрузитесь в атмосферу пустыни ОАЭ! Пустынное сафари в Рас-эль-Хайме - это приключение, полное эмоций и красоты
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 15:30-16:00
Завтра в 15:30
10 июня в 15:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Самый древний эмират - путешествие по историческому Рас-Аль-Хайме
Погрузитесь в историю Рас-Аль-Хаймы: от Деревни призраков до форта Dhayah. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно, в любое время по желанию
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
К Индийскому Океану через 5 эмиратов: индивидуальное путешествие
Погрузитесь в культуру и природу ОАЭ во время уникальной поездки к Индийскому океану. Путешествие, полное открытий
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Роскошный Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Абу-Даби - это город, где сочетаются культура и инновации. Исследуйте его богатое наследие, посетив знаменитые достопримечательности в комфортной обстановке
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от $650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Утреннее сафари в Рас-Аль-Хайме: погружение в мир пустынных приключений
Начните свой день с захватывающего приключения по песчаным дюнам Рас-эль-Хайма. Откройте для себя красоту пустыни на утреннем сафари
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
8 часов
По Дубаю с ветерком: индивидуальный фототур на кабриолете в Рас-эль-Хайма
Позвольте себе роскошь исследовать Дубай на кабриолете, запечатлевая каждый момент этого незабываемого приключения
Начало: Любой отель в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно (время по запросу)
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
от $550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле: создайте свой идеальный маршрут
Выберите уникальный опыт путешествия по Дубаю, планируя маршрут на свой вкус и посещая места, которые вам интересны
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно, время по запросу.
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
от $500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Весь современный Дубай в одном индивидуальном туре из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с эксклюзивным туром по Дубаю. От Бурдж Халифа до поющих фонтанов - впечатления, которые останутся навсегда
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от $600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Морская прогулка на катере: изучите красоты Рас-эль-Хаймы
Погрузитесь в атмосферу приключений с эксклюзивной морской прогулкой на катере по живописным местам Рас-эль-Хаймы
Начало: Любой отель в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно, время по запросу
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Полет на зиплайне в Рас-Аль-Хайме: Приключение на высоте с видом на горы
Впечатляющий полет на зиплайне Jebel Jais в Рас-Аль-Хайме. Скорость до 120 км / ч, виды на горные вершины. Незабываемые ощущения гарантированы
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Расписание: День и время по запросу
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
$350 за человека
Индивидуальная
4 часа
Утреннее сафари в Рас-эль-Хайме: эксклюзивное путешествие по пустыне
Начните свой день с захватывающего утреннего сафари в Рас-эль-Хайме. Погрузитесь в мир пустынных приключений и незабываемых впечатлений
Начало: Любой отель в Рас-Аль-Хайме
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 июня 2024Очень понравилось! Экскурсию проводил Азиз, большой молодец! Все было очень интересно и познавательно! Более того, узнав, что старший сын увлекается
- ЮЮлия22 мая 2024Спасибо Азизу за приятно проведенное время. Отличная экскурсия! Советуем.
- ААндрей18 мая 2024Ездили семьей на экскурсию в Дубай. Поездка 5+. Чудесно провели время, получили массу эмоций и ни в чем не разочаровались.
- NN11 мая 2024Были на индивидуальной экскурсии в Абу-Даби с Азизом. Остались только положительные эмоции, все спокойно, без суеты, посмотрели все главные достопримечательности, гид позаботился обо всех билетах, нам осталось только любоваться красотами! Могу рекомендовать 100%!
- ООльга1 мая 2024Спасибо гиду Амиру за эту экскурсию!!! Очень понравился его интересный рассказ о таком красивом городе и его культуре. Посетили и осмотрели основные достопримечательности: Большую Мечеть Шейха Зайда, Президентский дворец, набережную, финиковый рынок. Спасибо за внимательное отношение к туристам)))
- ННаталья24 апреля 2024Мы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсии прямо в процессе с
- ААнастасия22 апреля 2024Хочу оставить свой отзыв о нашем туре в Дубай из Рас Эль Хаймы. Гид Дамир очень внимательный и вежливый, по
- ДДарья17 апреля 2024Ездили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 лет. Наш гид Алексей учел наши
- ННаталья8 апреля 2024Ездили на экскурсию с Александрой. Нам очень понравилось. Гид очень чутко реагирует на все пожелания гостей. Все четко по времени. Отличная организация экскурсии.
- EEvgenia18 марта 2024Экскурсию проводил Азиз. Нам понравилось, в комфорте посетили все места, которые хотели. Азиз много рассказывал о стране. Красивые фото и новые впечатления! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Индивидуальные»
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