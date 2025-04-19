Водная прогулка
«Земля Фьордов» - Мусандам: морская прогулка, катание на ватрушке, рыбалка
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«А после обеда на борту у вас будет возможность поучаствовать в традиционной рыбалке»
Расписание: Понедельник, среда, пятница (09:00 - 18:30)
8 сен в 09:00
10 сен в 09:00
$75 за человека
Круиз
Круиз по фьордам Хасабa - дельфины, купание и снорклинг
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 06:00
7 сен в 06:00
$130.41 за человека
Водная прогулка
Индивидуальная морская рыбалка в Рас-Аль-Хайме
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Программа рыбалки: 6:00 — Сбор из отеля»
Расписание: Ежедневно по запросу в 06:00 или 14:00
7 сен в 06:00
8 сен в 06:00
$600 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina19 апреля 2025Понравилось все, только вопрос самый главный! Почему не предупредили о том, что граница на столько будет строгая, и что нужно
- ННикита27 марта 2025Классные виды, на рыбалке не удалось поймать рыбу, но сам процесс интересный был, по еде и напиткам всего было достаточно.
- ИИрина22 февраля 2025Мне очень понравилась эта экскурсия! Все было очень хорошо! Очень оперативно и профессионально работает менеджер, которая связалась со мной по
- SShaverskayaoe11 июля 2024Очень понравилось. Отличный гид, все во время, все понятно. Поездка хорошая, накупались, поплавали на таблетке и каяке. Спасибо!
- ССветлана27 января 2024Я ожидала большего от этой экскурсии, хотя б в океане подольше поплавать🤷♀️ В целом отдохнула неплохо! Но, часа в океане
- ММария22 января 2024Абсолютно все понравилось. И команда и развлечения и обед. Единственное,что хотелось бы,подольше побыть на пляже. Отдельное спасибо нашему гиду Лоле. Довезла и отвезла с комфортом,много интересного рассказала об ОАЭ и Омане.
