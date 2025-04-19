Мои заказы

Экскурсии с животными в Рас-эль-Хайме

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
«Земля Фьордов» - Мусандам: морская прогулка, катание на ватрушке, рыбалка
8 часов
6 отзывов
Водная прогулка
«Земля Фьордов» - Мусандам: морская прогулка, катание на ватрушке, рыбалка
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«А после обеда на борту у вас будет возможность поучаствовать в традиционной рыбалке»
Расписание: Понедельник, среда, пятница (09:00 - 18:30)
8 сен в 09:00
10 сен в 09:00
$75 за человека
Круиз по фьордам Хасабa - дельфины, купание и снорклинг
12 часов
Круиз
Круиз по фьордам Хасабa - дельфины, купание и снорклинг
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 06:00
7 сен в 06:00
$130.41 за человека
Индивидуальная морская рыбалка в Рас-Аль-Хайме
4 часа
Водная прогулка
Индивидуальная морская рыбалка в Рас-Аль-Хайме
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Программа рыбалки: 6:00 — Сбор из отеля»
Расписание: Ежедневно по запросу в 06:00 или 14:00
7 сен в 06:00
8 сен в 06:00
$600 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    19 апреля 2025
    «Земля Фьордов» - Мусандам: морская прогулка, катание на ватрушке, рыбалка
    Понравилось все, только вопрос самый главный! Почему не предупредили о том, что граница на столько будет строгая, и что нужно
    читать дальше

    девушкам закрывать колени, декольте, плечи и т д. Очень жаль было смотреть на нашего гида, которую пограничный контроль отчитал как маленькую девочку

  • Н
    Никита
    27 марта 2025
    «Земля Фьордов» - Мусандам: морская прогулка, катание на ватрушке, рыбалка
    Классные виды, на рыбалке не удалось поймать рыбу, но сам процесс интересный был, по еде и напиткам всего было достаточно.
  • И
    Ирина
    22 февраля 2025
    «Земля Фьордов» - Мусандам: морская прогулка, катание на ватрушке, рыбалка
    Мне очень понравилась эта экскурсия! Все было очень хорошо! Очень оперативно и профессионально работает менеджер, которая связалась со мной по
    читать дальше

    WhatsApp, быстро и без проблем решались все вопросы о приобретении тура. Отличный трансфер и вовремя. Хороший автобус, все на высшем уровне! На кораблике чудесная компания, красивые виды, очень доброжелательная команда. С погодой повезло! Поймали морскую щуку!!!! Очень весело провели время! Спасибо большое! Буду всем рекомендовать!

  • S
    Shaverskayaoe
    11 июля 2024
    «Земля Фьордов» - Мусандам: морская прогулка, катание на ватрушке, рыбалка
    Очень понравилось. Отличный гид, все во время, все понятно. Поездка хорошая, накупались, поплавали на таблетке и каяке. Спасибо!
  • С
    Светлана
    27 января 2024
    «Земля Фьордов» - Мусандам: морская прогулка, катание на ватрушке, рыбалка
    Я ожидала большего от этой экскурсии, хотя б в океане подольше поплавать🤷‍♀️ В целом отдохнула неплохо! Но, часа в океане
    читать дальше

    очень мало! Рыбалка на нашей лодке тоже не удалась🙈 Рыбаков, как оказалось, нет😂 Катание на ватрушке - на любителя! Мне не зашло, держаться надо крепко! От этого впечатления притупляются, т. к. руки очень болят! Место действительно красивое, но не прям вау! Живности тоже немного - смотреть сильно нечего! Звезду снимаю за цену - высокая для такой экскурсии

  • М
    Мария
    22 января 2024
    «Земля Фьордов» - Мусандам: морская прогулка, катание на ватрушке, рыбалка
    Абсолютно все понравилось. И команда и развлечения и обед. Единственное,что хотелось бы,подольше побыть на пляже. Отдельное спасибо нашему гиду Лоле. Довезла и отвезла с комфортом,много интересного рассказала об ОАЭ и Омане.

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рас-эль-Хайме
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Земля Фьордов» - Мусандам: морская прогулка, катание на ватрушке, рыбалка
  2. Круиз по фьордам Хасабa - дельфины, купание и снорклинг
  3. Индивидуальная морская рыбалка в Рас-Аль-Хайме
Какие места ещё посмотреть в Рас-эль-Хайме
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Бурдж-Халифа
  3. Дубай молл
  4. LegoLand
  5. Атлантис
  6. Аквапарк Wild Wadi
  7. Парк Warner Bros. World
  8. Мечеть Джумейра
  9. Поющий фонтан
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в сентябре 2025
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 600. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Рас-эль-Хайме (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Животные», 6 ⭐ отзывов, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь