Экстрим-сафари на багги и квадроциклах в Рас-Аль-Хайме

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Управлять багги или квадроциклом легко, а удовольствие от увлекательной гонки по пустыне не сравнится ни с чем! Промчитесь по крутым барханам с опытным инструктором во главе и насладитесь красивейшим закатом.

А после этой увлекательной поездки вы сможете перевести дух и поужинать под живое выступление в лагере бедуинов.
Экстрим-сафари на багги и квадроциклах в Рас-Аль-Хайме
Экстрим-сафари на багги и квадроциклах в Рас-Аль-Хайме
Экстрим-сафари на багги и квадроциклах в Рас-Аль-Хайме
Экстрим-сафари на багги и квадроциклах в Рас-Аль-Хайме
Экстрим-сафари на багги и квадроциклах в Рас-Аль-Хайме
Экстрим-сафари на багги и квадроциклах в Рас-Аль-Хайме
Экстрим-сафари на багги и квадроциклах в Рас-Аль-Хайме
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
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Что вас ожидает:

  • Пустыня
  • Лагерь бедуинов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа тура:

  • 15:00 — Сбор из отеля.
  • Трансфер к началу маршрута по пустыне.
  • Инструктаж. Выдача защитного снаряжения.
  • Поездка в колонне с инструктором во главе.
  • Остановка на закате.
  • Трансфер в лагерь бедуинов.
  • Краткое катание на верблюде.
  • Ужин. Развлекательная программа.
  • 20:00 — Возвращение в отель.

Важная информация:

  • Форма одежды — удобная, обувь спортивная — кроссовки или кеды.
  • Зимой необходимо взять с собой теплые вещи.
  • Возьмите с собой деньги на личные расходы.
  • В религиозные праздники развлекательная программа может быть полностью или частично отменена без предварительного уведомления по распоряжению властей. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.

Ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер в обе стороны
  • Инструктаж и экипировка
  • Катание на квадроцикле или багги (60 минут с остановками)
  • Ужин
  • Развлекательная программа
Что не входит
  • Русскоговорящий гид
  • Алкоголь и кальян в лагере
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Форма одежды — удобная, обувь спортивная — кроссовки или кеды.
  • Зимой необходимо взять с собой теплые вещи.
  • Возьмите с собой деньги на личные расходы.
  • В религиозные праздники развлекательная программа может быть полностью или частично отменена без предварительного уведомления по распоряжению властей. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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