Управлять багги или квадроциклом легко, а удовольствие от увлекательной гонки по пустыне не сравнится ни с чем! Промчитесь по крутым барханам с опытным инструктором во главе и насладитесь красивейшим закатом.



А после этой увлекательной поездки вы сможете перевести дух и поужинать под живое выступление в лагере бедуинов.