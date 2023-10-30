Управлять багги или квадроциклом легко, а удовольствие от увлекательной гонки по пустыне не сравнится ни с чем! Промчитесь по крутым барханам с опытным инструктором во главе и насладитесь красивейшим закатом.
А после этой увлекательной поездки вы сможете перевести дух и поужинать под живое выступление в лагере бедуинов.
А после этой увлекательной поездки вы сможете перевести дух и поужинать под живое выступление в лагере бедуинов.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
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даты
Что вас ожидает:
- Пустыня
- Лагерь бедуинов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа тура:
- 15:00 — Сбор из отеля.
- Трансфер к началу маршрута по пустыне.
- Инструктаж. Выдача защитного снаряжения.
- Поездка в колонне с инструктором во главе.
- Остановка на закате.
- Трансфер в лагерь бедуинов.
- Краткое катание на верблюде.
- Ужин. Развлекательная программа.
- 20:00 — Возвращение в отель.
Важная информация:
- Форма одежды — удобная, обувь спортивная — кроссовки или кеды.
- Зимой необходимо взять с собой теплые вещи.
- Возьмите с собой деньги на личные расходы.
- В религиозные праздники развлекательная программа может быть полностью или частично отменена без предварительного уведомления по распоряжению властей. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
Ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповой трансфер в обе стороны
- Инструктаж и экипировка
- Катание на квадроцикле или багги (60 минут с остановками)
- Ужин
- Развлекательная программа
- Что не входит
- Русскоговорящий гид
- Алкоголь и кальян в лагере
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Форма одежды — удобная, обувь спортивная — кроссовки или кеды.
- Зимой необходимо взять с собой теплые вещи.
- Возьмите с собой деньги на личные расходы.
- В религиозные праздники развлекательная программа может быть полностью или частично отменена без предварительного уведомления по распоряжению властей. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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