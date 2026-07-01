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Индивидуальный трансфер из Ras Al Khaimah Airport

Рекомендуем воспользоваться нашим удобным трансфером из аэропорта Ras Al Khaimah. Вы сможете выбрать наиболее удобный для вас вариант, чтобы сделать ваш отпуск максимально приятным.

Все наши водители — опытные профессионалы с лицензиями, а наш автопарк оборудован всем необходимым для комфортных поездок.
Индивидуальный трансфер из Ras Al Khaimah Airport
Индивидуальный трансфер из Ras Al Khaimah Airport
Индивидуальный трансфер из Ras Al Khaimah Airport

Описание трансфер

Без лишних хлопот Необходим трансфер на территории ОАЭ для вас и ваших близких, для деловых поездок или корпоративных мероприятий, когда важен высокий уровень сервиса? Наша команда специалистов выполнит все четко, согласно вашим пожеланиям. По прибытии в аэропорт вас будет встречать наш водитель, а наши специалисты будут на связи 24/7, что позволит избежать лишних хлопот и волнений. Мы также можем организовать трансфер к основным достопримечательностям ОАЭ. Безопасность и комфорт Наша команда профессионалов обеспечит высокий уровень комфорта и безопасности. Все наши водители — профессионалы, обучены и имеют лицензию на осуществление трансфера. Весь автомобильный парк является собственностью нашей компании и полностью застрахован, оснащен необходимыми средствами безопасности, такими как ремни безопасности, трекер GPS, аптечка и т. д. Трансфер доступен для гостей на инвалидных колясках, пожалуйста, свяжитесь с нами заранее, чтобы проинформировать нас о наличии инвалидной коляски, и мы сделаем все возможное, чтобы предоставить максимально комфортные условия для гостей.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Встреча с табличкой в аэропорту
  • Сопровождение русскоязычным менеджером
  • Питьевая вода
Что не входит в цену
  • Русский гид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рас Ал Хайма Аэропорт
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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