Описание Фото Ответы на вопросы Рекомендуем воспользоваться нашим удобным трансфером из аэропорта Ras Al Khaimah. Вы сможете выбрать наиболее удобный для вас вариант, чтобы сделать ваш отпуск максимально приятным.



Все наши водители — опытные профессионалы с лицензиями, а наш автопарк оборудован всем необходимым для комфортных поездок.

DubaiToursTeam Ваш гид в Рас-эль-Хайме Задать вопрос Индивидуальный трансфер $72 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 2 часа 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание трансфер Без лишних хлопот Необходим трансфер на территории ОАЭ для вас и ваших близких, для деловых поездок или корпоративных мероприятий, когда важен высокий уровень сервиса? Наша команда специалистов выполнит все четко, согласно вашим пожеланиям. По прибытии в аэропорт вас будет встречать наш водитель, а наши специалисты будут на связи 24/7, что позволит избежать лишних хлопот и волнений. Мы также можем организовать трансфер к основным достопримечательностям ОАЭ. Безопасность и комфорт Наша команда профессионалов обеспечит высокий уровень комфорта и безопасности. Все наши водители — профессионалы, обучены и имеют лицензию на осуществление трансфера. Весь автомобильный парк является собственностью нашей компании и полностью застрахован, оснащен необходимыми средствами безопасности, такими как ремни безопасности, трекер GPS, аптечка и т. д. Трансфер доступен для гостей на инвалидных колясках, пожалуйста, свяжитесь с нами заранее, чтобы проинформировать нас о наличии инвалидной коляски, и мы сделаем все возможное, чтобы предоставить максимально комфортные условия для гостей.

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