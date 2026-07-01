Рекомендуем воспользоваться нашим удобным трансфером из аэропорта Ras Al Khaimah. Вы сможете выбрать наиболее удобный для вас вариант, чтобы сделать ваш отпуск максимально приятным.
Все наши водители — опытные профессионалы с лицензиями, а наш автопарк оборудован всем необходимым для комфортных поездок.
Все наши водители — опытные профессионалы с лицензиями, а наш автопарк оборудован всем необходимым для комфортных поездок.
Описание трансферБез лишних хлопот Необходим трансфер на территории ОАЭ для вас и ваших близких, для деловых поездок или корпоративных мероприятий, когда важен высокий уровень сервиса? Наша команда специалистов выполнит все четко, согласно вашим пожеланиям. По прибытии в аэропорт вас будет встречать наш водитель, а наши специалисты будут на связи 24/7, что позволит избежать лишних хлопот и волнений. Мы также можем организовать трансфер к основным достопримечательностям ОАЭ. Безопасность и комфорт Наша команда профессионалов обеспечит высокий уровень комфорта и безопасности. Все наши водители — профессионалы, обучены и имеют лицензию на осуществление трансфера. Весь автомобильный парк является собственностью нашей компании и полностью застрахован, оснащен необходимыми средствами безопасности, такими как ремни безопасности, трекер GPS, аптечка и т. д. Трансфер доступен для гостей на инвалидных колясках, пожалуйста, свяжитесь с нами заранее, чтобы проинформировать нас о наличии инвалидной коляски, и мы сделаем все возможное, чтобы предоставить максимально комфортные условия для гостей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Встреча с табличкой в аэропорту
- Сопровождение русскоязычным менеджером
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Русский гид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рас Ал Хайма Аэропорт
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы
Похожие экскурсии на «Индивидуальный трансфер из Ras Al Khaimah Airport»
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Рас-эль-Хайме
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
3 июл в 00:00
$49 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из Рас-Эль-Хаймы в Дубай и обратно: день на ваш вкус
Выбирайте топовые локации и гуляйте с удовольствием - о дороге позаботится водитель
3 июл в 09:00
4 июл в 09:00
$225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальный трансфер по ОАЭ: Рас-эль-Хайма и другие эмираты
Русскоговорящие водители, встреча в аэропорту и поездка в нужное вам место
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:30
$80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из Рас-Эль-Хаймы в Абу-Даби и обратно: день на ваш вкус
Познакомиться со столицей ОАЭ в своём темпе и не думать о дороге
3 июл в 08:00
4 июл в 08:00
$283 за всё до 6 чел.
$72 за экскурсию