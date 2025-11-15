Хотите увидеть Дубай без спешки и толпы, в своём темпе? Наш водитель заберёт вас из отеля, а после путешествия отвезёт обратно.
Вы сами решите, сколько времени провести в каждом месте, а удачные фотографии сразу скинете близким или выложите в соцсети — в машине есть Wi-Fi.
Вы сами решите, сколько времени провести в каждом месте, а удачные фотографии сразу скинете близким или выложите в соцсети — в машине есть Wi-Fi.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Стандартный маршрут (можно изменить по желанию):
- Фотостоп возле Золотой Рамки (Dubai Frame) — впечатляющее архитектурное чудо
- Madinat Jumeirah (Восточная Венеция) — атмосферное место с каналами, кафе и лучшими видами на легендарный отель «Бурдж-аль-Араб»
- Пальмовый остров и Atlantis The Palm — фотостоп у одного из самых знаменитых отелей мира
- Dubai Marina — прогулка среди футуристических небоскрёбов и яхт
- Dubai Mall и Бурдж Халифа — свободное время, чтобы увидеть аквариум во всю стену, водопады с ныряльщиками за жемчугом и знаменитые поющие фонтаны
- Музей Будущего (Museum of the Future) — фотостоп у яркого и необычного здания
Организационные детали
- Поездка проходит на просторных и современных 6-местных автомобилях. В машине предусмотрено всё для вашего удобства: прохладная питьевая вода, Wi-Fi, кондиционер и мягкие сиденья
- С вами будет профессиональный водитель из нашей команды, который знает все дороги и достопримечательности и подскажет лучшие точки для фото
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Рас-эль-Хайме
Провела экскурсии для 93 туристов
С 2017 года я живу в ОАЭ и работаю в туристической компании, которая с 2000 года организовывает экскурсии по всем Эмиратам. Мы — команда людей, влюблённых в туризм и своё
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антон
15 ноя 2025
Водитель был очень вежлив, понятен, и обязателен. Все быстро, точно в срок и без задержек! Рекомендую!
Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы
Похожие экскурсии из Рас-эль-Хаймы
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай - город роскоши
Погрузитесь в атмосферу Дубая, где прошлое встречается с будущим. Уникальные небоскрёбы и культурные достопримечательности ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 19:00
21 ноя в 09:00
$244
$256 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хайма)
Погрузитесь в атмосферу ночного Дубая: сияющие небоскрёбы, роскошные яхты и захватывающие виды ждут вас в этой уникальной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$441
$490 за всё до 3 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборВ Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
Путешествие из Рас-эль-Хайма в Дубай: погружение в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$368
$525 за всё до 6 чел.