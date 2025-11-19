Вас ждёт поездка в самые яркие уголки Дубая — Сад чудес и Глобал Вилладж. Вы увидите крупнейший в мире цветочный сад и пройдёте по его дорожкам. Насладитесь атмосферой всемирной ярмарки, где можно познакомиться с традициями разных стран.
А заботиться о дороге вам не придётся, мы доставим вас в парки, дождёмся после прогулки и привезём обратно.
Описание трансфер
- Мы заберём вас из любого отеля в Рас-эль-Хайме и отправимся в Дубай.
- Вы побываете в волшебном Саду чудес, где цветут миллионы живых цветов.
- Затем отправимся в Глобал Вилладж, где вы познакомитесь с культурой народов мира.
- Водитель дождётся вас и отвезёт обратно в отель.
Примерный тайминг
- Выезд из отелей — 13:30–14:00.
- Прибытие в Miracle Garden — около 15:30, прогулка — 1,5 ч.
- Переезд в Global Village — ориентировочно в 17:30.
- Возвращение обратно в Рас-эль-Хайму — около 21:30.
Организационные детали
- Обратите внимание — это поездка без экскурсионной составляющей, с вами будет один из профессиональных водителей нашей команды.
- Поездка проходит на комфортабельном седане или минивэне (в зависимости от количества гостей), все автомобили с кондиционером, не старше 2020 г. в. Пример транспорта можно увидеть в галерее.
- Билеты не включены в стоимость поездки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир — ваша команда гидов в Рас-эль-Хайме
Провели экскурсии для 1000 туристов
Я гид по ОАЭ. Вместе со своей командой провожу авторские экскурсии с 2017 года. Люблю свою работу и страну, которую по праву можно назвать новым чудом света.
