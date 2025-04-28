Мини-группа
до 1 чел.
В мире животных - Дубай Сафари Парк
Путешествие в Дубай Сафари Парк позволит вам увидеть более 2500 видов экзотических животных и растений, включая редких обитателей пустыни и саванны
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме
«В Стандартный билет входит только вход в зоопарк и трансфер из/в отель»
Расписание: Чт и Вс с 08:00 до 9:30, зависит от расположения отеля.
18 мая в 08:00
22 мая в 08:00
$75 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Трансфер для группы в Рас-эль-Хайме
Планируйте незабываемый день в Дубай Молле с комфортным групповым трансфером из Рас-эль-Хайма. Шоппинг, развлечения и удовольствие ждут вас
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«21:00 — Обратный трансфер в отель»
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 13:00 - 21:00.
17 мая в 13:00
19 мая в 13:00
$40 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальный трансфер из Ras Al Khaimah Airport
Начало: Ras Al Khaimah Airport
«Без лишних хлопот Необходим трансфер на территории ОАЭ для вас и ваших близких, для деловых поездок или корпоративных мероприятий, когда важен высокий уровень сервиса»
Завтра в 08:00
17 мая в 08:00
$72 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССтругова28 апреля 2025Экскурсией в целом довольны. Но ожидания и реальность не совпали в некоторых моментах. 1. Водитель. У нас был комфортный мини-вен, ехать
- ВВадим8 апреля 2025Трансфер оперативный, все четко без задержек.
- ННикита27 марта 2025Классный парк, интересно было смотреть за животными, очень крутая штука установлена по всему парку - вентиляторы с опрыскивателями холодной воды, хорошо освежает, прикольно было прокатиться на машине вблизи львов и тигров!
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Трансфер»
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