Трансфер в Рас-эль-Хайме

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $40. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
В мире животных - Дубай Сафари Парк
4 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
В мире животных - Дубай Сафари Парк
Путешествие в Дубай Сафари Парк позволит вам увидеть более 2500 видов экзотических животных и растений, включая редких обитателей пустыни и саванны
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме
«В Стандартный билет входит только вход в зоопарк и трансфер из/в отель»
Расписание: Чт и Вс с 08:00 до 9:30, зависит от расположения отеля.
18 мая в 08:00
22 мая в 08:00
$75 за человека
Трансфер в Дубай Молл
8 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Трансфер для группы в Рас-эль-Хайме
Планируйте незабываемый день в Дубай Молле с комфортным групповым трансфером из Рас-эль-Хайма. Шоппинг, развлечения и удовольствие ждут вас
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«21:00 — Обратный трансфер в отель»
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 13:00 - 21:00.
17 мая в 13:00
19 мая в 13:00
$40 за человека
Индивидуальный трансфер из Ras Al Khaimah Airport
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальный трансфер из Ras Al Khaimah Airport
Начало: Ras Al Khaimah Airport
«Без лишних хлопот Необходим трансфер на территории ОАЭ для вас и ваших близких, для деловых поездок или корпоративных мероприятий, когда важен высокий уровень сервиса»
Завтра в 08:00
17 мая в 08:00
$72 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Стругова
    28 апреля 2025
    В мире животных - Дубай Сафари Парк
    Экскурсией в целом довольны. Но ожидания и реальность не совпали в некоторых моментах. 1. Водитель. У нас был комфортный мини-вен, ехать
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    было удобно и недолго (мы ехали из Рас-эль-Хаймы). Но водитель не знал дороги и неумело пользовался Гугл-картами, когда мы это осознали, пришлось подсказывать. Поэтому дорога туда и обратно заняла больше времени, чем могла бы. 2. Несмотря на карты в парке, всё равно всё очень запутано и непонятно, куда идти. Непонятно, где и во сколько будут шоу и кормление. Было бы хорошо получить некоторые практические советы от фирмы-организатора, а их не было. Поэтому пошли, куда глаза глядят. Карты на бумаге тоже нет, надо скачивать электронную и ей неудобно пользоваться. 3. Очень удобно, что возят автобусики между локациями, потому что дойти по жаре нереально. Но даже в месте локаций оооочень жарко ходить и быстро устаешь. На весь парк давалось 4 часа, но через 3.5 часа хотелось уже бежать на ресепшен и ехать в отель, что мы и сделали. 4. Животные спят - в тенечке и далеко от вас. Поэтому то, что они там есть, вы увидите. А вот насладиться ими вы не сможете. Животным тоже жарко, как и вам. 5. Самое конечно прикольное - поездка на автобусике по сафари. Опять-таки, животные спят. Но они уже гораздо ближе, да и в целом, формат Юркского периода интересен. Выводы - не жалеем, что поехали. Но второй раз не поедем, что говорит само за себя… Фирма-организатор молодцы, всё чётко. Только вот водителей надо выбирать тщательнее…

  • В
    Вадим
    8 апреля 2025
    Трансфер в Дубай Молл
    Трансфер оперативный, все четко без задержек.
  • Н
    Никита
    27 марта 2025
    В мире животных - Дубай Сафари Парк
    Классный парк, интересно было смотреть за животными, очень крутая штука установлена по всему парку - вентиляторы с опрыскивателями холодной воды, хорошо освежает, прикольно было прокатиться на машине вблизи львов и тигров!

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рас-эль-Хайме
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Трансфер в Дубай Молл
  3. Индивидуальный трансфер из Ras Al Khaimah Airport
Какие места ещё посмотреть в Рас-эль-Хайме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Бурдж-Халифа
  3. Дубай молл
  4. Аквапарк Wild Wadi
  5. Парк Warner Bros. World
  6. LegoLand
  7. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в мае 2025
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 75. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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