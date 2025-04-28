читать дальше

было удобно и недолго (мы ехали из Рас-эль-Хаймы). Но водитель не знал дороги и неумело пользовался Гугл-картами, когда мы это осознали, пришлось подсказывать. Поэтому дорога туда и обратно заняла больше времени, чем могла бы. 2. Несмотря на карты в парке, всё равно всё очень запутано и непонятно, куда идти. Непонятно, где и во сколько будут шоу и кормление. Было бы хорошо получить некоторые практические советы от фирмы-организатора, а их не было. Поэтому пошли, куда глаза глядят. Карты на бумаге тоже нет, надо скачивать электронную и ей неудобно пользоваться. 3. Очень удобно, что возят автобусики между локациями, потому что дойти по жаре нереально. Но даже в месте локаций оооочень жарко ходить и быстро устаешь. На весь парк давалось 4 часа, но через 3.5 часа хотелось уже бежать на ресепшен и ехать в отель, что мы и сделали. 4. Животные спят - в тенечке и далеко от вас. Поэтому то, что они там есть, вы увидите. А вот насладиться ими вы не сможете. Животным тоже жарко, как и вам. 5. Самое конечно прикольное - поездка на автобусике по сафари. Опять-таки, животные спят. Но они уже гораздо ближе, да и в целом, формат Юркского периода интересен. Выводы - не жалеем, что поехали. Но второй раз не поедем, что говорит само за себя… Фирма-организатор молодцы, всё чётко. Только вот водителей надо выбирать тщательнее…